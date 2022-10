Mitä länsi voi enää tehdä kun Venäjä iskee mielivaltaisesti siviilien niskaan? Asiantuntija esittää kolme vaihtoehtoa

Iskut kuvaavat Venäjän epätoivoa ja ”pakkoa tehdä jotakin”.

Maailma heräsi maanantaiaamuna siihen, kun Venäjä surutta moukaroi ohjusiskuillaan siviilikohteita Ukrainassa.

Venäjä ampui maanantain ja tiistain aikana kaikkiaan lähes sata ohjusta mielivaltaisesti useisiin kaupunkeihin ympäri Ukrainaa. Iskuissa kuoli ainakin 14 ihmistä, ja ohjukset vahingoittivat pahoin keskeistä infrastruktuuria, kuten tie-, sähkö- ja energiaverkkoja.

Siviili-iskujen johdosta tilanne Ukrainassa on kiristynyt.

Mitä länsi voi tässä tilanteessa tehdä? Onko mitään keinoa estää Venäjää hyökkäämästä summittaisesti siviiliväestöä vastaan?

Sotatieteiden dosentti ja Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö sanoo, että Ukrainan ilmatorjunnan vahvistaminen on tässä tilanteessa ensisijainen ratkaisu.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden lupasi heti maanantaina toimittaa Ukrainalle kehittyneitä ilmapuolustusjärjestelmiä.

– Toinen keino olisi saattaa kaikki iskut siviilejä vastaan sotarikostutkintaan. Sillä voisi olla vaikutusta, Käihkö pohtii.

Kolmantena keinona Käihkö sanoo pakotteiden kiristämisen ja niiden tehokkaamman valvomisen, jotta Venäjälle ei saataisi salakuljetettua sotateknologian kannalta tärkeitä materiaaleja ja komponentteja.

Venäjän ohjusiskussa tuhoutuneita autoja Kiovan keskustassa.

Käihkö painottaa, että maanantain ja tiistain iskut olivat suoria kostoja Venäjän miehittämän Krimin niemimaan ja Venäjän yhdistävällä Kertshinsalmen sillalla lauantaina tapahtuneesta räjähdyksestä. Käihkön mukaan Venäjän oli pakko osoittaa, ettei se jää neuvottomaksi siltaräjähdyksen jälkeen.

– Sisäpoliittisesti presidentti Vladimir Putinin oli pakko tehdä jotakin, Käihkö arvioi.

Tilanne kuvastaa sekä Käihkön että Suomen Pankin Venäjän talouspolitiikkaan erikoistuneen vanhemman neuvonantajan Laura Solangon mukaan sitä, että Putin on maalannut itsensä nurkkaan ”niin tehokkaasti ja määrätietoisesti, että sieltä on vaikea päästä enää ulos.”

Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko sanoo, että Venäjällä kyllä riittää rahaa sotimiseen – pakotteistakin huolimatta.

Solanko sanoo, että vallassa oleva johto pyrkii tekemään kaikkensa, jotta se pysyisi vallankahvassa kiinni. Siinä on tällä hetkellä avainasemassa sotamenestys.

– Tässä tilanteessa johdon tärkein intressi on pysyä vallassa viimeiseen asti. Se kietoutuu hyvin pitkälti siihen, miten sota etenee. Kovasti siltä vaikuttaa, että johto on ajanut itsensä sellaiseen umpikujaan, josta on vaikea peruuttaa pois.

Solanko sanoo, että sodan kannalta talouspakotteiden ongelma on se, että niiden toimintamekanismi on hidas.

Pakotteet purevat kuukausiksi tai jopa vuosiksi eteenpäin, mutta ne eivät vaikuta sotatilanteeseen tässä ja nyt.

– Niin paljon kuin toivottaisiinkin, että talouspakotteet vaikuttaisivat sodan kulkuun, niin niillä ei sotaa voiteta tai hävitä. Sota ratkaistaan siellä taistelukentällä, Solanko sanoo.

Pakotteet toki supistavat Venäjän valtion budjetin tuloja, mutta budjetti on pakotteiden jälkeenkin yhä jättimäinen, ja siitä rahakasasta riittää kyllä varoja sotimiseen.

Palomiehet sammuttivat ohjusiskusta syntynyttä tulipaloa pahoin vaurioituneessa asuintalossa Zaporizzjassa.

– Pitää muistaa, että puhumme totalitaarisesta järjestelmästä. Rahaa kyllä riittää sotimiseen. Jos jostain täytyy leikata, se tehdään sitten koulutus-, infrastruktuuri- tai muista menoista. Kyse on maan johdon tekemistä valinnoista, Solanko kuvaa.

Solanko sanoo, että korkean teknologian tavaroiden ja materiaalien vientikielto tekee Venäjän puolustusteollisuudelle toki vaikeammaksi tuottaa nykyaikaista sotakalustoa ja aseistusta joukkojen tarpeisiin.

Hän lisää, että pakotteista kärsii tavallisen kansan lisäksi myös eliitti.

” Parin päivän summittaisilla iskuilla ei ole suurta vaikutusta sotaan. Korkeintaan niin, että tällainen terrori vain lisää ukrainalaisten taistelutahtoa ja saa lännen lisäämään tukeaan Ukrainalle.

– Eliitti on se, joka on tottunut matkustelemaan länsimaissa. Heillä on luksushuviloita Rivieralla, ja he ovat tottuneet lähettämään lapsensa huippukouluihin Lontooseen. Nyt se ei ole enää mahdollista, eli pakotteilla on eliittiin dramaattinen vaikutus. Vaikka eliitinkin tyytymättömyys varmasti kasvaa, niin onko se riittävästi nykyhallinnon kaatumiseen? Solanko kysyy.

Käihkö sanoo, että vaikka Venäjän ohjusiskut huomioitiin ja tuomittiin maailmalla laajasti, itse sodan tilannetta ne eivät muuta.

Ilmari Käihkö povaa, että Venäjän mielivaltaiset ohjusiskut siviilejä vastaan vain kasvattavat Ukrainan taistelutahtoa.

– Vähän ihmettelin, että maailmalla alettiin puhua sodan ”uudesta vaiheesta”. Näin olisi todennäköisesti käynyt ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa. Parin päivän summittaisilla iskuilla ei ole suurta vaikutusta sotaan. Korkeintaan niin, että tällainen terrori vain lisää ukrainalaisten taistelutahtoa ja saa lännen lisäämään tukeaan Ukrainalle, Käihkö sanoo.

Kokonaan toinen kysymys on Käihkön mukaan se, miten suuri Venäjän kyky on systemaattisiin hyökkäyksiin ja infrastruktuurin tuhoamiseen.

– Vai alkavatko ohjukset loppua ja iskut jäävät tämäntapaisen mielivaltaisuuden asteelle, jos ohjuksia täytyy varata mahdolliseen konfliktiin Natoa vastaan? Kukaan Venäjän ulkopuolella ei tiedä vastausta, Käihkö sanoo.

