Jodiryntäys iski apteekkeihin – ”Myimme kahdessa minuutissa”

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tiistaiaamuna päivitetyn ohjeen lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteesta. Ohjeessa suositellaan, että 3–40-vuotiaat henkilöt hankkivat apteekista kotiinsa varastoon joditabletteja.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiistaina antama suositus hankkia joditabletteja varastoon sai tiistaina aikaan ryntäyksen apteekkeihin.

Monista Helsingin keskustan apteekeista joditabletit oli iltapäivään mennessä jo myyty loppuun.

Apteekki Citycenterin apteekkari Anu Västi kertoo, että STM:n ilmoituksen jälkeen apteekkiin kertyi jonoksi asti ihmisiä ostamaan joditabletteja. Tiistaina tullut kuorma myytin loppuun käden käänteessä.

– Myimme kahdessa minuutissa sen, mitä meillä oli, Västi kertoo.

Västi olisi toivonut, että apteekkeja olisi varoitettu päivää aikaisemmin, jotta ne olisivat osanneet varautua kysyntäpiikkiin.

– Nyt tämä on johtanut siihen, että ihmiset juoksevat apteekista apteekkiin, koska laakehaku.fi, josta näkee, mitä lääkkeitä on saatavilla, on kaatunut.

Hän sanoo, että helmikuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan ryntäys oli kuitenkin vielä huomattavasti suurempi. Västi on pistänyt merkille, että asiakkaat ovat olleet huolissaan vallitsevasta tilanteesta.

– Olemme ohjanneet Säteilyturvakeskuksen ja STM:n sivuille. Jos tulisi kriisitilanne, niin silloin ei tulla apteekkiin kysymään näitä asioita, vaan myös itse pitäisi perehtyä.

Apteekki Citycenterin apteekkari Anu Västi kertoo, että joditabletit myytiin tiistaina loppuun nopeasti.

Tyhjä joditablettihylly Citycenterin apteekissa.

Tiistai-iltapäivällä tunnelma Helsingin keskustan apteekeissa oli rauhoittunut, mutta liikkeellä oli edelleen monia joditabletteja etsiviä.

Jussi Kärkkäinen, 59, oli tullut hakemaan joditabletteja Yliopiston Apteekista Kaivopihalta.

– Itselläni on 6-vuotias poika, joten häntä ajatellen ennakoin tulevaa ja aktivoiduin hakemaan, Kärkkäinen sanoo.

Hän kertoo, että tablettien ostaminen on pyörinyt mielessä jo aiemmin, mutta nyt STM:n ilmoitus sai tarttumaan toimeen. Ukrainan sota on vienyt ajatukset mahdollisiin uhkakuviin.

– Kyllä se aktivoi, pyrkii valmistautumaan myös kriittisiin tilanteisiin.

On hyvä, että ihmisiä informoidaan ja pyritään valmistautumaan myös haastaviin tilanteisiin, Kärkkäinen pohti.

Jussi Kärkkäinen etsi joditabletteja Yliopiston Apteekista Helsingin Kaivopihalla.

Samasta apteekista tabletteja etsi myös Heta Eskelinen, 21.

– Äiti laittoi viestin, että käykää ostamassa, Eskelinen kertoo.

Hän oli myös itse huomannut aamulla STM:n suosituksen. Aiemmin Eskelinen ei ollut ajatellut joditablettien hankkimista.

Eskelisen matka jatkui vielä toiseen apteekkiin tarkistamaan, löytyisikö tabletteja sieltä.

Heta Eskelinen ei aiemmin ollut miettinyt joditablettien hankkimista.

Päivi Vilppola, 38, poikkesi työmatkallaan Steissin apteekkiin Helsingin päärautatieasemalla vain todetakseen, että joditabletit oli myyty loppuun myös sieltä. Hän oli käynyt aiemmin toisessakin apteekissa.

– Katsotaan, jos netin kautta saisi tilattua, Vilppola totesi.

Maailmantilanne on herättänyt huolta myös hänessä.

– Huolestunut olo on siitä, että mihin tämä kehkeytyy, Vilppola sanoo.

