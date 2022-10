Jodivarastoja pyritään täydentämään, mutta tarkempaa aikataulua tablettien saamisesta hyllyille ei vielä ole.

Ei siinä STM:n ilmoituksen jälkeen muutamaa tuntia kauempaa kulunut. Farmaseuttinen johtaja Kati Vuorikallas vahvistaa Ilta-Sanomille, että lääkejodi on myyty loppuun jokaisessa Yliopiston Apteekin 17:sta toimipisteestä.

– Asiakasmäärä verkkoapteekissa on niin kova, että sen sivusto on hidastunut ja ollut välillä kokonaan alhaalla. Maksutoiminnoissa on ollut vaikeuksia, Vuorikallas sanoo.

Päivän aikana myytyjen tuotepurkkien määrää Vuorikallas ei osaa tässä vaiheessa arvioida. Yliopiston Apteekki on tilannut uusia tuote-eriä tukusta ja odottaa tällä hetkellä vahvistusta saapumisajasta.

– Toisaalta tukussakin on ollut todella kova kysyntä. Heilläkin jodi voi olla varastosta väliaikaisesti loppu, jolloin kysymys on siitä, milloin he saavat valmistajalta lisää täydennystä.

Verkkoapteekista jodia löytyy Vuorikallaksen mukaan ”jonkin verran”.

SOSIAALI- ja terveysministeriö julkaisi tiistaiaamuna päivitetyn ohjeen lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteesta. Jatkossa STM suosittaa joditablettien ottamista ydinonnettomuudesta johtuvissa säteilyvaaratilanteissa enintään 40-vuotiaille ja raskaana oleville sikiön suojaamiseksi.

Tuoreessa ohjeessa suositellaan, että 3–40-vuotiaat henkilöt hankkivat apteekista kotiinsa varastoon joditabletteja. Joditablettien ottaminen on säteilyvaaratilanteissa kuitenkin toissijainen suojelutoimenpide. Ensisijainen suojelutoimenpide on edelleen sisälle suojautuminen, joka vähentää tehokkaasti säteilyaltistusta.

Edellinen ohje lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteissa on peräisin vuodelta 2002. STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalaisen mukaan ohjeen päivittäminen on ollut työlistalla jo ennen Venäjän käynnistämää hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Tuore ohje perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) jodisuosituksiin.