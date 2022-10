IS koosti vastaukset tärkeimpiin joditabletteja koskeviin kysymyksiin.

SOSIAALI- ja terveysministeriö julkaisi tiistaina 11.10. päivitetyn ohjeen lääkejodin käytöstä. Tuoreessa ohjeessa kaikkia 3–40-vuotiaita suositellaan hankkimaan kotiinsa varastoon joditabletteja.

1. Mihin joditabletteja tarvitaan?

Vakavassa ydinvoimalaitos­onnettomuudessa ilmaan voi vapautua radioaktiivista jodia, jolle on ominaista kertyä kilpirauhaseen päästessään esimerkiksi hengityksen kautta elimistöön. Joditabletin ottamisella estetään radioaktiivisen jodin kerääntyminen kilpirauhaseen. Tabletin sisältämä ei-radioaktiivinen kaliumjodidi täyttää kilpirauhasen niin, että radioaktiivisen jodin imeytyminen rauhaseen estyy.

Vakavassa ydinvoima­laitos­onnettomuudessa ensisijainen keino suojautua radioaktiiviselta jodilta on sisälle suojautuminen. Joditablettien ottaminen on säteilyvaara­tilanteissa on siis toissijainen suojelutoimenpide, sillä joditabletti suojaa vain kilpirauhasta eikä vähennä muuta altistusta.

2. Kenelle joditabletteja suositellaan?

Joditabletteja suositellaan enintään 40-vuotiaille ja raskaana oleville ydinonnettomuudesta johtuvissa säteily­vaara­tilanteissa.

3–40-vuotiaita suositellaan hankkimaan kotiin varastoon joditabletteja. Suomessa ei ole myynnissä alle 3-vuotiaille suunnattua lääkejodi­valmistetta. Alle 3-vuotiaille tarkoitettujen joditablettien hankinta ja jakelu kuuluu siksi julkisen terveydenhuollon vastuulle.

Varovaisuutta on noudatettava kilpirauhas­sairauksia sairastavien kohdalla, joiden ohjeet poikkeavat muista.

Kilpirauhasen vajaatoimintaan tyroksiinia tai muita kilpirauhas­hormoneja käyttävillä potilailla kaliumjodidin kilpirauhasta suojaava merkitys on vähäinen. Niille, joilta kilpirauhanen on poistettu, ei suositella kaliumjodidia.

Kilpirauhasen liikatoimintaa, ihokeliakiaa tai vaskuliittia, johon liittyvät pienentyneet komplementti­pitoisuudet, sairastavien henkilöiden ei myöskään tulisi käyttää kaliumjodidia sisältäviä joditabletteja.

Varjoaineiden käyttöön liittyvä jodiallergia ei estä joditablettien käyttöä.

3. Miksi jodia ei suositella yli 40-vuotiaille?

Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan joditabletteja ei suositella yli 40-vuotiaille, koska aikuisilla ei ole havaittu yhteyttä radioaktiiviselle jodille altistumisen ja kilpirauhassyövän välillä.

STM:n uusi joditabletteja koskeva ohjeistus perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) nykyisiin suosituksiin. WHO:n suosituksessa todetaan, että 40 vuotta täyttäneet eivät todennäköisesti hyödy lääkejodista samalla tavalla kuin heitä nuoremmat. WHO:n selvityksessä viitataan muun muassa Tshernobylin ydinvoimala­onnettomuuden jälkeen tehtyihin tutkimuksiin.

4. Miten joditabletteja käytetään?

Jos on odotettavissa, että hengitettävässä ilmassa on suuria määriä radioaktiivista jodia, ihmisiä kehotetaan ottamaan lääkejoditabletti. Lääkejodia myydään apteekeissa ilman reseptiä.

Ajoitus on tärkeä. Liian aikaisin tai myöhään otettuna tabletin suojavaikutus heikkenee. Ohjeistuksen antaa aina viranomainen, eikä tabletteja tule ottaa omin päin.

Yksi kerta-annos on yleensä riittävä. Yhden annoksen antama suoja säilyy noin vuorokauden. Poikkeuksellisissa, pitkittyneissä säteilyvaaratilanteissa voidaan harkita uusinta-annosta. WHO ei kuitenkaan suosittele uusinta-annoksia vastasyntyneille, raskaana oleville tai imettäville äideille.

5. Voiko säteilyltä suojaavia joditabletteja syödä liikaa?

Joditabletteja ei tule syödä ilman viranomaisen kehotusta. Tabletti on tarkoitettu kerta-annoksena otettavaksi ohjeistuksen yhteydessä. Kehotus annoksen toistamisesta voidaan antaa pitkittyneessä tilanteessa. Kaliumjodidin akuutti yliannostus on harvoin vaarallinen.

STM:n annostusohjeet ikäryhmittäin ovat seuraavat:

130 mg kaliumjodidia (100 mg jodia) 12–40-vuotiaille sekä raskaana oleville

65 mg kaliumjodidia (50 mg jodia) 3–12-vuotiaille lapsille

32,5 mg kaliumjodidia (25 mg jodia) 1 kk- alle 3 vuoden ikäisille lapsille

16,25 mg kaliumjodidia (12,5 mg jodia) alle 1 kk:n ikäisille vauvoille.

6. Millaisia haittavaikutuksia joditabletteihin liittyy?

Kaliumjodidin haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia. Varovaisuutta on noudatettava kilpirauhas­sairauksia sairastavien kohdalla.

Joditablettien valmiste­yhteenvedon mukaan kerta-annoksesta ei yleensä aiheudu mainittavia haittavaikutuksia. Haittavaikutuksia ilmenee lähinnä toistuvassa annostelussa, kilpirauhastauteja sairastavilla ja jodiyliherkillä.

7. Kuinka nopeasti joditabletit vanhenevat?

Joditablettien säilyvyys on viisi vuotta valmistuksesta. Joditablettien kohdalla tulee noudattaa pakkausselosteen ohjeita säilyvyydestä. Tabletteja ei saa käyttää pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

8. Suojaako ravintolisänä myytävä jodi säteilyltä?

Joditabletteja on saatavilla myös ravintolisänä. Niissä on kuitenkin paljon vähemmän jodia kuin lääketableteissa, eivätkä ne siksi sovellu käytettäväksi säteilyvaara­tilanteessa. Säteilyturva­keskuksen mukaan Suomessa myytävän Jodix-lääkejodivalmisteen vahvuudessa on tuhatkertainen ero ravintolisänä myytävään jodiin verrattuna.

Lähteet: Sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus.