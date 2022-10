Naton Euroopan-joukkojen komentaja vierailee Suomessa

Komentaja Christopher Cavoli tapaa kaksipäiväisellä vierailullaan muun muassa ulkoministeri Haaviston ja puolustusministeri Kaikkosen.

Naton Euroopan-joukkojen komentaja Christopher Cavoli vierailee paraikaa Suomessa. Vierailu alkoi maanantaina ja jatkuu tiistaihin.

Vierailua isännöi Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen.

Cavoli saa vierailullaan perehdytystä Puolustusvoimiin ja Suomen Nato-jäsenyysprosessin sotilaallisiin asioihin. Keskustelunaiheina ovat myös vallitseva turvallisuustilanne ja sen kehitysnäkymät.

Vierailullaan Suomessa Cavoli tapaa myös puolustusministeri Antti Kaikkosen ja ulkoministeri Pekka Haaviston.

Naton Euroopan-joukkojen komentaja johtaa Naton sotilasoperaatioita ja Naton komentorakenteen operatiivista osaa. Johtoesikunta on Belgian Monsissa. Kenraali Cavoli toimii myös Yhdysvaltojen Euroopan voimaryhmän komentajana.

CHristopher Cavoli on venäjän kieltä osaava maavoimien neljän tähden kenraali, jolla on muun muassa maisterin paperit Yalen yliopiston Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen laitokselta. Hän on asunut Moskovassa ja matkustellut laajasti entisen Neuvostoliiton alueella.

Cavoli aloitti uudessa tehtävässä touko–kesäkuun vaihteessa. Tuolloin hän kehui Suomen vahvaa kansallista puolustusta ja sanoi Suomen kyvykkyyden ja historian Venäjän rajanaapurina olevan iso voimavara Naton itäisellä sivustalla.

Cavoli on vieraillut Suomessa aiemminkin. Tammikuussa 2021 hän tutustui maavoimien arktiseen koulutukseen Jääkäriprikaatissa Sodankylässä ja seurasi taisteluammuntoja Rovajärven harjoitusalueella sekä tutustui Ivalossa Lapin rajavartioston toimintaan.

Vielä keväällä Cavoli toimi Yhdysvaltain maavoimajoukkojen komentajana Euroopassa ja Afrikassa.