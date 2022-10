Viime sotien aikaan Venäjän puolelta tulleet partisaanit iskivät Pohjois-Suomen kyliin ja murhasivat ja raiskasivat siviileitä. Mutta olivatko asialla pelkästään venäläiset? Uutuuskirja väittää, että hirmutekoihin osallistui myös suomalaisia.

Venäläisten hirmuteoista Ukrainassa on raportoitu uutisissa päivittäin.

Sitä samaa tapahtui Suomessa 80 vuotta sitten. YYA-aikaan julmuuksista ei juuri hiiskuttu.

– Silloin ei haluttu puhua, että rakkaan naapurimme kansalaiset ovat tappaneet pieniä lapsia, naisia ja vanhuksia, sanoo Partisaanisota-teoksen kirjoittanut Kari Kallonen.

Takaisin omalle puolelleen päästyään partisaanit väittivät tuhonneensa sotilaskohteen, vaikka iskun kohteena oli pieni lappilainen kylä.

Kallosen mukaan Suomeen tehtiin 45 partisaani-iskua. Niissä menetti henkensä noin 180 suomalaista – naisia, lapsia, vanhuksia. Yksi isku tehtiin Seitajärven idylliseen erämaakylään heinäkuussa 1944.

– Iskussa surmattiin 12 naista, lasta ja vanhusta. Partisaanit ottivat vangiksi kaksi teini-ikäistä nuorta, jotka teloitettiin myöhemmin. Kaksi kertaa pistimellä lävistetty kahdeksanvuotias Mirja selviytyi verilöylystä kuin ihmeen kaupalla.

Tyttö näytteli kuollutta, mutta uskalsi lopulta avata silmänsä, kun suomalaissotilaat saapuivat paikalle.

Seitajärven iskusta selvinnyt Mirja lääkintälotta Irja Varon sylissä kenttäsairaalassa, vierellä saksalaistoimittaja.

Partisaaneja jahdannut maineikas sotasankari, Mannerheim-ristin ritari Olavi Alakulppi kiiruhti miehineen iskun kohteeksi joutuneelle Seitajärvelle.

– Järkyttynyt Alakulppi oli varma siitä, että naispuoliset uhrit oli raiskattu, myös lapset, Kallonen sanoo.

Myöhemmin Alakulppi joutui telkien taakse asekätkennästä. Hammaslääkärireissulla hän juoksi karkuun vartijoiltaan ja päätyi lopulta Yhdysvaltain armeijaan.

– Sodan jälkeen Alakulppi yritti saada Seitajärven uhreille oikeutta ja Neuvostoliiton tuomituksi sotarikoksista. Suomen YK-lähettiläs ei uskaltanut sanoa mitään, Kallonen kertoo.

Mannerheim-ristin ritari Olavi Alakulppi yritti saada YK:n tuomitsemaan partisaanit sotarikoksista.

Partisaanien julman hyökkäyksen lapsiuhria kannetaan Viiangissa, vaitonaiset suomalaissotilaat vartioivat.

Venäjän rekistereistä löytyy 5 101 Suomen suunnalla operoinutta partisaania. Kallosen mukaan joukossa oli suomalaisia ja karjalaisia noin 15 prosenttia, eli 765 suomensukuista. Kirjassa on lueteltu nimeltä 150 suomensukuista neuvostopartisaania.

Oman nimikko-osastonsa sai muun muassa puna-armeijan upseeri Toivo Antikainen, vaikka hän ei itse iskuissa mukana ollutkaan. Omaa osastoaan johti entinen punakaartilainen Bruno Lahti. Nimikkoryhmän sai myös Tammisaaren pakkotyöleiriltä karannut Toivo Suotaila.

– Suomalaisia värvättiin partisaaneiksi myös vankileireiltä. Siinä mielessä itänaapurin toiminta Ukrainassa tuntuu häkellyttävän samanlaiselta, Kallonen sanoo.

Nimet Kallonen on kaivanut Venäjän arkistoista. Hankkeessa avustaneet eivät halua nimiään julkisuuteen, sillä se saattaisi tietää vankeustuomiota.

Punaupseeri Toivo Antikaisen mukaan nimettiin jopa oma partisaaniosasto.

Bruno Lahti oli punakaartilainen, punaupseeri sekä Taistelulippu-partisaaniosaston komentaja.

Mitä porukkaa suomalaislähtöiset partisaanit olivat? Kallosen mukaan joukossa oli punakapinallisia ja heidän jälkeläisiään, jotka pakenivat Venäjälle.

– Suomen sisällissodassa 1918 epäonnistunutta vallankumousta lähdettiin tekemään puna-armeijan tuella, Kallonen sanoo.

Sitten oli rajan yli loikanneita korpikommunisteja, jotka palasivat kotikonnuille vihollisen univormussa. Erämaaoppaina toimi porokiistoissa suivaantuneita kolttasaamelaisia.

Naisiakin oli partisaanien joukoissa. Kallosen mukaan he lähinnä toimivat radisteina ja sairaanhoitajina. Naisista tunnetuimpia on kemiläislähtöinen Sylvi Paaso. Hänen kasvonsa on ikuistettu Petroskoissa sijaitsevaan partisaanimuistomerkkiin.

Paaso oli henkilö, joka osallistui partisaani-iskuihin, joissa murhattiin ja raiskattiin suomalaisia naisia ja lapsia.

Partisaaniradisti Sylvi Paason kasvot on ikuistettu Petroskoissa sijaitsevaan partisaanimuistomerkkiin.

Partisaaniosasto ”Punainen äänisläinen” ylittää vesistöä partiomatkallaan Suomeen.

Partisaanit olivat armottomia myös omiaan kohtaan: heitä takaa ajaneet suomalaiset näkivät jälkiä muun muassa kannibalismista, johon korpeen ilman ruokaa jumiutuneet partisaanit olivat lopulta turvautuneet. Haavoittuneita hukutettiin erämaalampiin, jotta he eivät olisi riippakivenä pakomatkalla.

Kallosen mukaan joitain kymmeniä partisaaneja on yhä elossa, samoin heidän uhrejaan. Siinä missä Saksassa on viety oikeuden eteen keskitysleirien kauheuksiin osallistuneita vielä viime vuosinakin, Venäjällä ensimmäistäkään partisaania ei ole tuomittu murhista ja raiskauksista.

– Saksa on tehnyt tiliä menneisyytensä kanssa, samoin Suomi. Jos maa ei joudu koskaan vastaamaan sotarikoksista, se toteuttaa ne armottomasti uudelleen ja uudelleen, kuten olemme nähneet Ukrainassa, sanoo Kallonen.