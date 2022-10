Vakavia henkilövahinkoja ei ole poliisin mukaan tapahtunut.

Soinissa on käynnissä poliisioperaatio, johon osallistuu useita poliisipartioita.

– Poliisi on saanut kello 13 ja 14 välillä tiedon, että Soinissa on henkeen ja terveyteen kohdistuva epäilty rikostapahtuma tapahtunut ja paikanpäälle on mennyt useampia poliisipartioita selvittämään asiaa ja suorittamaan tutkintaa, sanoo Pohjanmaan poliisin komisario Tomi Mansikkamäki.

Vakavia henkilövahinkoja ei ole Mansikkamäen mukaan tapahtunut.

Tilanteesta ei ole aiheuttanut vaaraa sivullisille. Mansikkamäki ei kommentoi tarkemmin tapahtumapaikkaa tai epäillyn rikoksen tekotapaa.

Poliisi on suorittanut paikalla taktista ja teknistä tutkintaa sekä etsintää.

Poliisi tiedottaa asiasta lisää lauantaina.