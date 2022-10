Main ContentPlaceholder

Kotimaa

My Little Ponyt valtasivat espoolaisen museon – näyttelystä löytyy esimerkiksi versio Suomen entisestä pääministeristä

My Little Pony viettää tänä vuonna 40-juhlavuottaan. Äiti ja tytär, Jessica ja Katja Lapio keräilevät poneja kotoa poismuuttaneen Jessican huoneeseen. Nyt osa poneista on löytänyt paikkansa Museo Leikin Poniystävyys on ikuista! -näyttelystä.

