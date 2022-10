Miljonääri luuli osallistuneensa ihmisten surmaamiseen. Poliisin esitutkinnan mukaan mieheltä kiristettiin väkivaltaisuuksien varjolla yli 700 000 euroa.

– En muista tapahtuneesta mitään. Olen varmasti ollut tosi humalassa.

Vaasalaismiljonääri sai karun opetuksen siitä, miten käy, jos luottaa vääriin ihmisiin. Ongelmia toi myös runsas alkoholin käyttö.

Miljonäärin ystäviä teeskennelleet rikolliset uskottelivat, että mies olisi osallinen ja vastuussa surmista, pahoinpitelyistä ja raiskauksesta. Miehelle esitettiin petkutuksen tehosteeksi valeruumiita ja valesieppausvideoita.

Juopottelun seurauksena mies ei muistanut kaikkia tekemisiään, minkä takia hän oli altis huijauksille. Hän maksoi rikollisille satojatuhansia euroja kiristysrahaa, koska ei halunnut virkavallan kanssa tekemisiin. Poliisin esitutkinnan mukaan mies menetti yli 700 000 euroa.

– Minua uhattiin arkaluontoisen asian julkitulolla ja toimittamisella poliisille, jos en suostu maksamaan.

Vaasalaismies hankki mittavan omaisuutensa yrittäjänä ja yrityskaupalla 2010-luvun alussa. Hän on niittänyt menestystä myös taitavana sijoittajana. Miehellä oli taloudellisesti kaikki hyvin.

Noin kahdeksan vuotta sitten miljonääri tutustui Jugoslaviasta lähtöisin olevaan mieheen. Mies vaikutti suuresti miljonäärin elämään. Hänestä tuli myös rikosjutun pääsyytetty.

Miehet ystävystyivät, ja miljonääri vuokrasi ystävälleen asunnon. Ystävä auttoi miljonääriä arjen asioissa, kuten nurmikonleikkuussa. Hän oli myös muun muassa miljonäärin ”henkivartija”, koska tällä oli ongelmia aiempien vuokralaisten kanssa.

Vastineeksi vaasalaismies lainasi ja antoi rahaa muun muassa auton hankintaan. Ystävä alkoi kutsua miljonääriä ”isäksi”.

Ystävä tutustutti miljonäärin omiin tuttaviinsa. Miljonäärin elämään lyöttäytyivät myös iranilaisveljekset sekä heidän sukulaisiaan ja ystäviä. Veljeksetkin kutsuivat vaasalaismiestä ”isäkseen”.

Vaasalaismies nautti uusista ”ystävistään” ja antoi heille avokätisesti rahaa. He tajusivat, että mies olisi höynäytettävissä. He kehittelivät katalia juonia miehen tilien tyhjentämiseksi.

Miehen asunnolla järjestettiin valetappeluita, joihin hänet provosoitiin osalliseksi. Miehen oli pakko maksaa tuhansia euroja, muuten tieto nujakoinneista olisi mennyt poliisille. Miestä uhattiin myös hakkaamisella.

– Koin tämän (iranilaismiehen) soiton uhkaavana ja päätin suostua maksamaan (hänelle) 15 000 euroa.

Miestä huijattiin myös luulemaan, että hän olisi raiskannut naisen. Mies joutui kaivamaan kuvettaan.

– Minulla ei ole muistikuvaa tapahtuneesta, koska olen käyttänyt niin paljon alkoholia.

Yhtäkkiä miljonääri oli tilanteessa, jossa hänen uskoteltiin olevan osallisena peräti kolmen ihmisen surmaan. Joka kerralla huijaus eteni kutakuinkin samanlaisesti.

Ensin mies saatiin hermostumaan, ja osalliseksi asunnollaan tapahtuneeseen nujakkaan. Sitten kahnaukseen osallistunut huijari kaatui maahan ja esitti kuollutta. Valekuolemaa tehostettiin tekoveripusseilla, jotka levitettiin valeruumiin päälle.

Erään asunnolla olleen huijarin mukaan miljonääri tuli ”surman” jälkeen jopa iloiseksi, ja sanoi, että ”iso mafia minä tarjoan kaikille nyt whiskyä”. Syyttäjän mukaan mies maksoi ”ruumiiden” hävittämisestä yhteensä yli 140 000 euroa.

– On tehty video, jota minulle on näytetty ja videolla sanotaan, että olen tappanut tämän naisen. (...) Sitä en muista, mitä summia minulta on vaadittu, mutta olen tästä maksanut kymmeniätuhansia euroja.

Jostain kumman syystä miljonääri ajautui myös keskelle erikoisia sieppausväitteitä.

Miehellä oli kaksi yhtiökumppania, joiden tyttärien sieppaamista hän huijareiden väitteiden mukaan vaati. Mies olisi halunnut tyttäristä yhteensä miljoonan euron lunnasrahat, joista hän olisi itse pitänyt 800 000 euroa. Loput olisivat menneet sieppaajille palkkioksi.

Huijarit väittivät, että sieppaus onnistui. Kun miljonääri halusi nähdä siepatut tytöt, huijarit kehittivät uusia valheita. He keksivät, että turkkilaismafia kävi heidän kimppuunsa ja vei toisen tytöistä. Tämän todistamiseksi huijarit tekivät miljonäärille huijausvideon.

Toista ”siepattua” tyttöä näytteli huijaukseen osallistunut nainen. Naisesta otettiin kuva, jossa hän oli tuoliin sidottuna. Hän esitti myös kuollutta, minkä mies uskoi. Mies maksoi valesieppauksista 85 000 euroa. Mies kiisti itse poliisille suunnitelleensa tyttöjen sieppausta.

Oikeuskäsittely alkoi Pohjanmaan käräjäoikeudessa viime viikolla. Vyyhdissä rikosnimikkeinä on muun muassa törkeitä kiristyksiä, törkeitä petoksia, pahoinpitelyitä ja törkeitä rahanpesuja. Teot ovat tapahtuneet Vaasassa toukokuun 2019 ja elokuun 2020 välisenä aikana. Syytetyt kiistävät pääasiassa syytteet.

Jutussa olevat sitaatit ovat otteita miljonäärin kuulustelukertomuksista poliisille.