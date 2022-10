Jyrki Lehtolan kolumni: Ei tässä Paavo Haavikkoa tarvita kertomaan, että loppu lähestyy

Vilttikasan alla odotellaan, että viisivuotias somevaikuttaja tai Osmo Soininvaara kertoisi, mikä sähkösopimus pitäisi hankkia, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Tässä on vanhetessa kovasti yrittänyt pysyä ajassa kiinni, ettei käy kuin omille vanhemmille, joiden 20 viimeisen elinvuoden ajattelu kiteytyi siinä, että äiti tuhahti ”internet!” ja isä murisi.

Me yritetään ukon kanssa ymmärtää aikaa. Sähköpotkulautojakin kokeiltiin. Kivahan se on, että kun maailma menee taaksepäin, niin edes jalkojen alla on tunne, että etenee, vaikka lopulta kaatuukin.

Tai sitten emojit. Itseä rassannut vuosia, kun ukko kävelee perässä ja hokee rakastavansa, lähettäisi emojin, johan tässä on juteltu.

Jotkut asiat on vaikeampia ymmärtää.

Mainoksissa tämmöinen Elastinen kauppaa hammastahnaa. Varmasti mukava mies, syystäkin kuuluisa hampaistaan, mutta silti. Miksi me ukon kanssa pestäisiin samalla tahnalla kuin miljonääri, jolle maksetaan, että se esittää pesevänsä sillä, ei me vielä niin sekaisin olla.

Ja sitten nämä somevaikuttajat.

Kuka ostaa juuston siksi, että sitä suosittelee joku epävakaa, joka ei varmaan edes syö juustoa?

Kun eivät ne edes ole tunnettuja muusta kuin siitä, että niille maksetaan, kun ne suosittelee jotain, josta ne ei välitä. Eri asia olisi, jos Paavo Haavikko olisi aikoinaan suositellut villasukkia. Heti olisi kaupat tehty, kun Paavo sentään ennusti maailmanloppua harva se syksy.

” Päivät pimenevät, paleltaa.

Ja ne on niin yliherkkiäkin, että heti jos joku sanoo jotain poikkipuolista, ne hajoaa. Siksi ne ei varmaan suosittele psyykelääkkeitä tai terapeutteja, kukaan ei uskoisi.

Mutta me yritetään ymmärtää maailman muuttumista ja on nyt pesty viikon ajan hampaat niin, että näytettäisiin Elastiselta.

Alfa-tv on meidän suosikkikanava. Kun tulee tunne, että olispa kiva muistella, kuinka rumaa oli 70-luvulla, avataan Alfa-tv.

Nyt Alfa-tv:n rahoittaja on haalinut joukon muka tunnettuja ihmisiä kampanjaan, jossa kannustetaan uskomaan Jumalaan.

Jaa-a. Jumalaan uskominen, hammastahnaa isompi valinta.

Alfa-tv:läisten mukaan nyt ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että kun kolmoismurhaaja, tamperelainen rautakansleri ja Jippu sanoo ”Jumala”, ihmiskunta kiittää, kiitos ideasta kolmoismurhaaja, täytyypä kokeilla.

Sitten on tämä nykyjumala, ihmisen oma keho, jota voi tarkkailla suomalaisella Oura-sormuksella. Uteliaita ajan hengen nuuhkijoita kun ukon kanssa ollaan, voitaisiin sellainenkin hankkia, mutta ei me toisaalta tarvita sormusta kertomaan, että ensin hajotaan, sitten kuollaan.

Nyt on kuulemma joku ulkomaan influensseri ääntänyt Ouran väärin ja Oura on suuttunut, koska nimestä katosi ”foneettinen fiilis” anna mun kaikki kestää, ja sitten se ulkomaalainen suuttui Ouralle, ei tässä Haavikkoa tarvita kertomaan, että loppu lähestyy.

Päivät pimenevät, paleltaa. Nostivat taas sähkön hintoja ja tässä vilttikasan alla odotellaan, että viisivuotias somevaikuttaja tai Osmo Soininvaara kertoisi, mikä sähkösopimus pitäisi hankkia, niin valitaan joku toinen.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.