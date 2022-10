Alle 30-vuotias hevosalalla työskentelevä nainen sai vakavia vammoja onnettomuudessa maanantaina.

Kyseessä on toinen vakava ratsastusonnettomuus Suomessa lyhyen ajan sisällä. Kuvituskuva.

Hevosalalla työskentelevä nainen loukkaantui vakavasti ratsastusonnettomuudessa maanantaina Kangasalla.

Kyseessä on päävamma, ja naisen tila on kriittinen. Onnettomuudesta on kerrottu naisen yrityksen sivuilla ja se vahvistettiin torstaiaamuna Ilta-Sanomille ratsastajan lähipiiristä.

Nainen oli ollut ratsastamassa tutulla hevosella, kun jostakin syystä hevonen kompastui ja kaatui. Naisella oli turvakypärä, ja hänelle saatiin apua välittömästi.

Nainen on kokenut ratsastaja ja hän on kilpaillut esteratsastuksessa, mutta onnettomuus ei liittynyt esteratsastukseen. Hän on työkseen myös kouluttanut ratsuja.

Onnettomuudesta kertoi ensimmäisenä Hevosurheilu.

Kyseessä on toinen vakava ratsastusonnettomuus Suomessa lyhyellä aikaa. Elokuussa kokenut kilparatsastaja putosi omalta hevoseltaan Paimiossa ja kuoli. Hän käytti turvakypärää.

Paimion-onnettomuudessa hevoselta rikkoutui kuolain. Tukes tutkii parhaillaan varusterikon yhteyttä tapahtuneeseen.

Kyseisentyyppiset kuolaimet, niin sanotut sylinterikuolaimet, on tällä tutkinnan ajaksi kielletty Suomen ratsastajainliiton alaisessa kilpailu- ja valmennustoiminnassa.