Kommentti: Vaiettu raportti paljastaa hyytävän uhkakuvan – Putinin diktatuurin ajautuminen kaaokseen voi tarkoittaa suomalaisille ikäviä asioita

Kun katsoi Moskovan Punaisella torilla viime viikon perjantaina kansallisintoa ja sotahuumaa puhkuvaa yleisöä, Vladimir Putinin kannatuksen romahtaminen ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen. Puheet olivat hurjia lavalla ja lavan vieressä, yleisön joukossa.

Venäjä on kuitenkin laaja maa. Kaikki viisaus ei keskity Moskovaan, vaikka vallan ydin siellä onkin – tukevasti Kremlin muurien suojassa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa tökkii pahasti, tappioita tulee ja maa-alueita menetetään. Venäjän liikekannallepanon jälkeen lienee Siperian takahikiällä Burjatiassa asuvalle kansalaisellekin selvää, että kyse ei ole enää Putinin mainostamasta ”kirurgisesta erikoisoperaatiosta” Ukrainassa vaan jostain paljon isommasta: täysimittaisesta sodasta.

Kaikki mobilisoidaan, jopa kuolleetkin kuten Aftonbladet-lehti osuvasti kertoi.

Kuukausia Ukrainassa taistelleet venäläissotilaat vaikuttavat väsyneiltä ja tappioiden kuluttamilta joukoilta.

Kyllästyneet sotilaat ja kyllästynyt kansa on vaarallinen yhdistelmä kenelle tahansa hallitsijalle, jopa Putinille. Nyt on myös merkkejä yksisilmäisen sotapropagandan rakoilemisesta valtion ohjaamassa valtamediassa. Jos Putinin totalitaristinen hallinto haluaa pysyä vallassa, otteet kovenevat ja maa voi ajautua sisäiseen kaaokseen.

Liikekannallepanon tiimellyksessä noin 300 000 venäläistä on jo lähtenyt pois maasta. Entä jos Putin aloittaa kunnon puhdistukset ja kurinpalautukset? Juuri nyt tästä ei ole merkkejä, mutta jos näin käy, mitä tapahtuu Suomen rajoilla, kun massat lähtevät liikkeelle etsimään turvapaikkaa.

Vuodenvaihteessa 2015 ja 2016 Venäjältä tuli turvapaikanhakijoita pohjoisen raja-asemille Venäjän hybridisodankäynnin muotona. Hakijoiden tulva yllätti rajaviranomaiset ja poliitikot. Ilmeisesti hakijoilla testattiin systeemiä ja sitä, miten Suomi reagoi.

Asia saatiin pois päiväjärjestyksestä korkean tason neuvotteluilla, mutta tästä säikähtäneenä sisäministeriö tilasi selvityksen, jossa käytiin läpi eri vaihtoehtoja tilanteessa, jossa turvapaikanhakijoita ilmestyisi itärajalle massoittain.

Sisäministeriön julkaisemassa raportissa (25/2017) kerrotaan, mikä on Suomen kyky vastaanottaa turvapaikanhakijoita. Selvityksessä päädyttiin johtopäätökseen, että tilannekuva ei ole oikea ja johtojärjestelmä ontuu. Samaisessa raportissa asiantuntijat visioivat, mitä tarkoittaisi, jos Venäjällä tapahtuisi jotain sellaista, joka johtaisi 10 000 000 pakolaisen liikkumiseen.

Suomen kautta eteenpäin pyrkisi useita miljoonia ihmisiä, ja Suomeen jäisi heistä – raportin mukaan – ”vain” 1 000 000 ihmistä.

Kyllä, luit oikein: miljoona ihmistä!

Raportissa etsittiin keinoja hallita näin valtavaa ihmisvyöryä.

Suuri osa selvitykseen haastatelluista asiantuntijoista rajoittaisi maahantuloa poikkeuslainsäädännöllä: majoittamiseen tarvittavaa infrastruktuuria ei kyettäisi takaamaan näin monelle tulijalle. Ei vaikka leirityyppinen majoitus sotilasteltoissa, kouluissa, parakeissa ja varastoissa olisivat käytössä.

Miljoona ihmistä vuodessa on yksinkertaisesti liikaa.

”Leiriolosuhteiden pystyttämistä tulisi opetella etukäteen ja hyödyntää mm. YK:n osaamista asiassa”, raportti opastaa.

Myös kotitaloudet joutuisivat selvityksen mukaan venymään uudessa tilanteessa, koska majoituspaikkoja tarvitaan:

Suomessa on noin 3 000 000 asuntoa, joissa useimmissa on runsaasti neliöitä asuttaa ihmisiä. Lisäksi lämmitettyjä varastoja on runsaasti. Vaikka vastuu vastaanotosta on valtiolla, kapasiteettien ylittyessä tilanne kysyisi kuitenkin kansalaiskulttuuria ottaa vastaan turvapaikanhakijoita.