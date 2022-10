Sotaa vastustavan Vitali Jakushevin, 26, elämä Venäjällä kävi liian vaaralliseksi.

Kun Venäjä 24. helmikuuta käynnisti hyökkäyssodan Ukrainassa, Moskovassa asunut Vitali Jakushev kertoo rynnänneensä kaduille protestoimaan ystäviensä kanssa.

26-vuotias Jakushev sanoo vastustavansa presidentti Vladimir Putinia ja hänen toimiaan. Protestointi oli tapa ilmaista oma mielipide, vaikka siihen liittyi myös riskejä.

Jakushevin mukaan hänen lähipiiriinsä kuului noin 20–30 henkilöä, jotka aktiivisesti osallistuivat protesteihin. Sivustaseuraajien välinpitämättömyys tuntui miehestä pahalta.

– Kun sota alkoi, monet eivät osallistuneet protesteihin. He jatkoivat kahviloissa ja baareissa istuskelua ja katsoivat ikkunasta ulos, kun poliisi jahtasi ja pahoinpiteli mielenosoittajia, Jakushev kuvailee.

Jakushev halusi lisätä tietoisuutta. Mies kertoo jaelleensa protesteissa vaimonsa kanssa lentolehtisiä, jotka pitivät sisällään tietoa sodasta. Sodan vastaista materiaalia levitettiin lentolehtisten lisäksi myös postikorttien avulla. Niitä Jakushev kertoo pariskunnan jakaneen suoraan ihmisten postilaatikoihin.

Vitali Jakushev kertoo levittäneensä vaimonsa kanssa sotaa vastustavaa materiaalia Venäjällä. Vasemmalla puolella olevan julisteen QR-koodin yläpuolella lukee venäjäksi ”Tule ja katso”. Se on myös neuvostoliittolaisen sotaelokuvan nimi. Oikealla puolella olevassa ilmoituksessa kehotetaan repimään esimerkiksi isän tai pojan jalka irti ilmoituksesta, jos lukija tukee sotaa Ukrainassa.

Kun Putin syyskuun loppupuolella julisti Venäjälle osittaisen liikekannallepanon, kansalaiset ryntäsivät jälleen kaduille osoittamaan mieltä. Venäläisen kansalaisjärjestön OVD-infon mukaan kyseessä olivat laajimmat mielenosoitukset sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa.

Vahva reaktio oli havaittavissa myös Jakushevin lähipiirissä, mutta enää ystävät eivät miehen mukaan rynnänneet kaduille. Osa piiloutui osittaiselta liikekannallepanolta Venäjällä, osa pakeni maasta kokonaan.

Jakushevin mukaan osa ihmisistä piti mielenosoituksia turhina. Se tuntui erityisen pahalta.

– Ihmiset mieluummin pakenivat kuin protestoivat tätä vastaan.

Jakushev kertoo vastustaneensa sotaa näkyvästi Venäjällä syyskuun alkuun saakka. Tämän jälkeen elämä kotiseudulla kävi miehen mukaan liian vaaralliseksi ja hän joutui jättämään kotinsa Moskovassa.

” Ihmiset mieluummin pakenivat kuin protestoivat tätä vastaan.

26-vuotias Jakushev on ammatiltaan näyttelijä. Myös mainoksissa esiintyminen on miehelle tuttua.

Vitali Jakushev toimi kasvona kampanjassa, jossa mainostettiin asuntoja.

Jakushevin mukaan pian hyökkäyssodan alkamisen jälkeen turvattomuuden tunne elämässä lisääntyi. Miehen mukaan Venäjän viranomaiset seurasivat, painostivat ja soittelivat hänelle aktiivisesti ennen pakoa Venäjältä.

Eräänä syyskuisena iltana Jakushevin kodin rappukäytävässä odotti näyttelijän mukaan kaksi tuntematonta miestä. Toisella oli päässään huppu, toisella otsan peittävä hattu.

– Ajattelin aluksi, että he ovat vain huligaaneja.

Miesten puheista kävi Jakushevin mukaan nopeasti ilmi, että kutsumaton kaksikko tiesi, kuka Jakushev on.

– Sinä pidät siis Ukrainasta? Oletko kuvitellut, ettemme pystyisi löytämään sinua? Jakushev kertoo miesten sanoneen.

Kysymysten jälkeen alkoi Jakushevin mukaan silmitön väkivalta. Miehistä toinen pahoinpiteli Jakushevia samalla kun toinen kuvasi tekoa.

Jakushev on 183 senttiä pitkä ja kevytrakenteinen. Mies arvelee, että kahden hyökkääjän kokoonpano kertoi teon suunnitelmallisuudesta.

– Eivät he olisi lähettäneet vain kahta kaveria, ellei ruumiinrakenteeni olisi ollut etukäteen tiedossa.

Vitali Jakushev kärsii omien sanojensa mukaan yhä migreenikohtauksista, vaikka väkivaltaisesta hyökkäyksestä on yli kuukausi aikaa.

Jakushevin mukaan väkivalta kohdistui etenkin pään alueelle. Mies yritti suojella päätään, mutta kertoo saaneensa aivotärähdyksen. Voimakkaat migreenikohtaukset vaivaavat hänen mukaansa edelleen.

IS on nähnyt Jakushevin seuraavana päivänä ensiavusta saaman lausunnon. Sen mukaan mies kärsi aivotärähdyksestä. Lausunnon mukaan miehen kehossa oli myös useita mustelmia, ja Jakusheville suositeltiin sairaalahoitoa.

Pian väkivaltaisen hyökkäyksen jälkeen Jakushev löysi netistä videon itsestään. Miehen mukaan video oli kuvattu kodin rappukäytävän pahoinpitelytilanteesta.

IS on nähnyt kyseisen videon Jakushevin puhelimella ja venäläisellä sosiaalisen median alustalla. IS ei kuitenkaan pysty vahvistamaan videon alkuperää.

– Ajattelin viimeiseen saakka, että voisin jäädä Venäjälle. Lopulta kaikesta tuli kuitenkin liikaa, mies kuvailee.

Syyskuun alussa Jakushev saapui Suomen kaakkoisrajan kautta Lappeenrantaan. Mies on viettänyt ensimmäiset viikot Suomessa vastaanottokeskuksessa.

Jakushev kertoo poistaneensa ennen rajan ylitystä puhelimestaan materiaalit, joita Venäjän viranomaiset voisivat käyttää miestä vastaan. Tietokoneensa mies kertoo jättäneensä Venäjälle.

” Voisin suunnitella meneväni takaisin, jos Venäjällä tapahtuisi vallankumous tai jokin asia muuttuisi olennaisesti. Muuten en näe tälle syytä

Nyt Jakushev hakee Suomesta turvapaikkaa vaimonsa kanssa. Pariskunnan mukaan elämä Suomessa tuntuu turvalliselta.

Jakushev halusi antaa tämän haastattelun omalla nimellään ja omilla kasvoillaan, toisin kuin monet Venäjältä viime aikoina Suomeen tulleet.

Vitali Jakushev olisi valmis palaamaan Venäjälle vain, jos asiat kotimaassa muuttuisivat olennaisesti.

Paluu Venäjälle taas tietäisi pariskunnan mukaan suuria vaikeuksia molemmille. Jakushevin mukaan hänen nimensä löytyy Venäjän mobilisaation rekrytointilistoilta.

– Jos emme voi jäädä Suomeen, toivon, että meille annettaisiin mahdollisuus mennä jonnekin muualle. Muualle kuin takaisin Venäjälle.

Venäjälle mies olisi valmis palaamaan vain yhdellä ehdolla.

– Voisin suunnitella meneväni takaisin, jos Venäjällä tapahtuisi vallankumous tai jokin asia muuttuisi olennaisesti. Muuten en näe tälle syytä.