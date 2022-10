Suomessa harjoitteleva yhdys­valtalais­sotilas hehkuttaa yhtä asiaa: ”Mielestäni se on Suomessa ihailtavaa”

Yhdysvaltojen merijalkaväen osasto harjoittelee Suomessa usean kuukauden ajan. Oppia pyritään ammentamaan puolin ja toisin.

Yhdysvaltojen merijalkaväen 2nd Marine Logistics Group -osaston ensimmäiset sotilaat majoittuivat Dragsvikin prikaatiin viime viikolla. Yhdysvaltalaissotilaat elävät ja harjoittelevat suomalaisten varusmiesten seassa seuraavat kaksi kuukautta.

Dragsvikiin saapuu yhteensä Yhdysvalloista yhteensä 150 sotilasta. Osastoa Suomessa johtaa komentaja Michael Roeske, jolle yhteistyö Puolustusvoimien kanssa tarjosi mahdollisuuden ensimmäiselle vierailulle Suomeen.

– Täällä on kaunista, nautin olostani täällä, Roeske hehkuttaa.

Yhdysvaltojen merijalkaväen komentaja Michael Roeske kertoi, ettei ole päässyt vielä saunomaan.

Komentajan mukaan elo Dragsvikissa on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin ja työskentely tuntuu jo siltä kuin olisi osa suomalaisprikaatia. Yhdysvaltalaissotilaat asuvat omissa tiloissaan, mutta toimivat suomalaisten varusmiesten seassa. Tutustuminen on tähän mennessä tapahtunut pääasiassa vapaa-ajalla, kuten kuntosalilla.

Suomalaiset opettavat yhdysvaltalaisjoukkoja käyttämään mönkijöitä ja moottoripyöriä taktisesti sekä toimimaan vesillä suomalaiskalustolla.

– Meillä on merijalkaväen sotilaita nytkin veneissä työskentelemässä Uudenmaan prikaatin kanssa. Tämä on ollut mahtavaa tähän asti.

Yhdysvaltojen merijalkaväen sotilaat tutustuvat Suomen puolustusvoimien varusteisiin ja tapoihin.

Luvassa on tiedon ja tapojen vaihtoa kahden kuukauden ajan. Roesken mukaan tärkeintä Suomen vierailussa on yhdessä eläminen ja työskentely.

– Opimme toisiltamme vierailun edetessä asioita, joita emme suunnitelleet oppivamme, hän ennustaa.

Draksvikin prikaatin ranta kuhisee Yhdysvaltojen merijalkaväen sotilaita. Yksi heistä on Missourin osavaltiosta maailmalle ponnistanut alikersantti Lillian Thomley, joka on niin ikään ensi kertaa Suomessa. Myös hänelle ensimmäisenä on painunut mieleen luonnon kauneus.

– Herranen aika, katselen puita ja kaikkia värejä, täällä on niin nättiä. Kaikki suomalaiset ovat olleet erittäin mukavia ja uteliaita.

Yhdysvaltojen merijalkaväen alikersantti Lillian Thomley ihailee Suomea ja suomalaisia.

Yhdysvaltalaissotilaat perehtyvät muun muassa mönkijöiden käyttöön Suomen maastossa ja oloissa.

Thomleyn tehtävä merijalkaväessä on CBRN, joka tarkoittaa työskentelyä kemiallisen-, biologisen-, radiologisen- ja ydinpuolustuksen kanssa. Hänen tehtävänsä on esimerkiksi puhdistaa alueita, joilla on tapahtunut kemiallinen vuoto sekä suojella alueen siviilejä.

Thomley odottaakin oppivansa, miten Suomen puolustusvoimat käsittelevät vastaavia vaarallisia tilanteita.

– Ympäristö täällä on hyvin erilaista siitä, mihin olen tottunut. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, kuinka saamme lisättyä suomalaisten tekniikoita arkitekemiseemme.

Suomessa Thomley ihailee erityisesti Suomen varusmiespalvelusjärjestelmää. Yhdysvalloissa asepalveluksen suorittaminen on vapaaehtoista.

– Sitä vähän toivoo, että muut kokisivat samoja asioita kuin sinä, varsinkin, kun puolustaa maataan. Mielestäni se on Suomessa ihailtavaa, arvostan suomalaisten arvoja.

Luvassa erityinen kokemus myös suomalaisille

Uudenmaan prikaatin komentaja Juha Kilpi on innoissaan Dragsvikin yhdysvaltalaisvieraista. Yhdysvaltojen merijalkaväen osaston mukanaan tuoman materiaalin ja henkilöstön saaminen Suomeen oli kovan työn takana.

– Se on yksi harjoittelukohde. Testataan materiaalin vastaanottoa, henkilöstön vastaanottoa, jatkokuljetusta, tänne tuontia, täällä ryhmittymistä. Tämä on iso efortti, mutta tämä on lähtenyt hyvin käyntiin.

Uudenmaan prikaatin komentaja Juha Kilpi uskoo suomalaisvarusmiesten kykyihin yhdysvaltalaisten rinnalla.

Yhdysvaltalaiset pääsevät tutustumaan myös moottoripyöriin osana sotilaallista toimintaa.

Dragsvikissa varusmiespalvelustaan suorittaville suomalaisille luvassa on ainutlaatuinen kokemus, kun he pääsevät tekemään yhteistyötä ulkomaalaisen ammattilaisosaston kanssa useiden viikkojen ajan.

– Ei tämmöistä ole kovin usein sattunut. Nimenomaan se, että nyt ollaan ja tehdään asioita yhdessä.

Kilpi odottaa mielenkiinnolta yhdysvaltalaisten toiminnan sekä kaluston käytön seuraamista. Odotuksena on myös tilanteet, joissa suomalaiset varusmiehet pääsevät toimimaan yhdessä yhdysvaltalaissotilaiden kanssa, kuten vaikkapa yhteisissä ammunnoissa.

Kilpi uskookin, että varusmiehet tulevat huomaamaan oman korkean tasonsa ammattisotilaiden rinnalla.

– Kun ruvetaan tekemään asioita yhdessä, niin meidän sotilaat huomaavat, että mehän pärjätään ihan hyvin, että me ollaan aika hyviä myös.