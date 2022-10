Suvi Kerttulan kolumni: Vain toinen heistä rakasti

Miksi ihmiset muistelevat? Muisteleminen on tärkeää, sillä muistamisen kautta ihminen rakentaa omaa elämäänsä ja identiteettiään.

Missä olit silloin, kun kuulit, että Nord Streamin kaasuputkissa 1 ja 2 havaittiin räjähdys Itämerellä?

Minulla ei ole mitään muistikuvaa.

Räjähdystä on puitu nyt uutisissa yli viikko. Aloin miettiä, tuleeko se olemaan vastaava sukupolvikokemus kuin 9/11 New Yorkissa 2001. Sellainen, jonka kaikki muistavat vuosikymmenten päästä.

Ei tule, kaveri sanoi. Uutistapahtumien rankingissa se on parin viikon kohu, mutta ei monien vuosien, hän sanoi.

Sen sijaan hän muisti heti, missä oli, kun sai tiedon kuningatar Elisabet II: n kuolemasta. Kaveri oli tulossa kaatopaikalta, kun autoradiossa kerrottiin kuningattaren kuolemasta. Mieleen tuli heti prinssi Charles ja kruununprinssin vuosikymmenien pitkä odotus. Prinsessa Diana, Camilla, koko onneton vyyhti.

Mikä on tapahtuma, mitä muistelet vielä vuosikymmenten päästäkin? Sellainen koko kansaa yhdistävä kokemus, josta tulee osa kollektiivista muistiamme.

Olin Stockmannilla, kun New Yorkin kaksoistorneihin iskeytyi lentokone syyskuussa 2001. Ihmettelin, miksi asiakkaat katsovat keskittyneesti telkkaria. Kotona koko kauheus paljastui uutisista.

Miksi kannattaa muistella? Muisteleminen on tärkeää, sillä muistamisen kautta ihminen rakentaa omaa elämäänsä ja identiteettiään. Muistojen kautta ymmärtää itseään paremmin. Muistoista tulee tarinoita omasta elämästä. ”Jos emme löydä tapahtuneille mitään tarinaa, jota kautta me itse ymmärtäisimme sen paremmin, ne jäävät meille mykiksi alueiksi, jotka saattavat olla hyvin tuhoisia elämässä myöhemmin”, psykiatri Claes Andersson on sanonut.

En muista sitä, kun Suomi voitti ensimmäisen kerran jääkiekon MM-kultaa. Ei kiinnostanut.

Kun vanhat tutut tapaavat, palataan usein muistoihin. Yhteiset kokemukset yhdistävät.

Lapsena menneiden muistelijat väsyttivät. Ei olisi jaksanut kuunnella Viipurin-muistoja. Nyt ymmärtää, että olisi kannattanut. Ne muistot olivat Suomen historiaa. Kohta sen ajan eläneitä ei enää ole.

Muistoja on joka lähtöön. Traumaattiset muistot voivat viedä terveyden. Joskus on parempi, ettei muista. Ihanat muistot sen sijaan auttavat jaksamaan ja kannattelevat vaikeiden aikojen yli.

Muistot ovat myös valintaa. Jokainen voi vaikuttaa siihen, muisteleeko hyviä asioita vai juuttuuko miettimään ikäviä.

Joskus omat muistot yllättävät älyttömyydellään. Kun katsoin Kauniita ja rohkeita telkkarista vuosien jälkeen, hämmästyin, että osaan yhä luetella kaikki Eric Forresterin naiset!

Muistot ovat paljastavia, sillä ne kertovat siitä, mikä on meille tärkeää. En muista sitä, kun Suomi voitti ensimmäisen kerran jääkiekon MM-kultaa. Ei kiinnostanut.

Sen sijaan muistan monenlaisia käänteitä prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan elämästä. Nuori kokematon nainen narutettiin naimisiin vanhemman miehen kanssa sopivan taustansa vuoksi. Vain toinen heistä rakasti. Toinenkin rakasti, mutta ”kolmatta pyörää”. Huonostihan siinä kävi.

Ei ihme, että heidän tarinastaan syntyi kollektiivinen muisto.