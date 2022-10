Keravan epäillyllä murha­talolla on tapahtunut ennenkin hirveitä – hätä­keskukseen soitettiin hyytävä puhelu: ”Kolme minuuttia aikaa”

Keski-Uusimaa-lehden mukaan talonomistajat ovat totaalisen kyllästyneitä vanhalla talolla ilmenneisiin levottomuuksiin.

Talo on Keravan Jaakkolassa sijaitsevan historiallisen tilan päärakennus.

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Keravalla torstaina 22. syyskuuta tapahtunutta epäiltyä henkirikosta. Murhasta epäillään 43-vuotiasta keravalaisnaista.

Hänet vangittiin maanantaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksellä todennäköisin syin epäiltynä. Kuolonuhri on mies.

Yritystietojen perusteella naisella on taiteellisen alan toiminimiyritys, jonka osoitteeksi on merkitty Keravan Jaakkolassa sijaitsevan historiallisen tilan päärakennus. Talo sijaitsee alle kahden kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Kiinteistötiedoista ilmenee, että talon on parin vuoden ajan omistanut toisella paikkakunnalla asuva pariskunta.

Keski-Uusimaa uutisoi, että omistajat ovat totaalisen kyllästyneitä talolla ilmenneisiin levottomuuksiin. Lehden tietojen mukaan vainaja löytyivanhan talon pihapiiristä. Tapahtumapaikasta ja levottomuuksista on raportoinut myös IL.

Talonomistajien harmitukselle löytyy vastinetta oikeusasiakirjoista. Samalla talolla on meinannut aiemminkin päästä mies hengestään.

Murhasta epäillyllä naisella ei ole merkittävää aiempaa rikoshistoriaa, mutta häntä kuultiin todistajana parin vuoden takaisessa puukotusjutussa. Rikos tapahtui joulukuussa 2020 naisen hallinnassa olleessa huoneessa.

Puukotuksen uhri oli asustellut jonkin aikaa naisen luona vanhalla talolla. Tapahtuma-iltana paikalla muitakin ihmisiä. Porukan oli tarkoitus viettää iltaa saunoen ja ruokaa laittaen.

Puukottajan mukaan uhrille ja naiselle oli ensin tullut jonkinlaista riitaa, jonka päätteeksi nainen uhkasi heittää uhrin pihalle. Välikohtauksen jälkeen uhri oli puukottajan mukaan purkanut aggressionsa häneen – ja sai siksi puukosta. Puukottaja väitti toimineensa hätävarjelutilanteessa.

Uhrin ylävartaloon osuneet veitseniskut olivat hengenvaarallisia. Uhria jouduttiin elvyttämään kahdesti. Hän joutui kiireelliseen sydänleikkaukseen ja viikoiksi sairaalaan.

Hänen ensimmäiset muistikuvansa tapahtuman jälkeen olivat peräisin teho-osastolta noin neljäntenä päivänä puukotuksesta.

Talo sijaitsee alle kahden kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

Oikeusasiakirjoista ilmenee, että puukottaja soitti itse hätäkeskukseen ja pyysi ambulanssia paikalle.

– Teillä on kolme minuuttia aikaa tulla pelastaa toi jätkä.

Hätäkeskuspäivystäjä pyysi linjoille toista henkilöä, jolloin puhelimeen tuli nyt murhasta epäilty nainen. Muiden todistajien mukaan nainen oli ollut huoneessa paikalla puukotuksen aikaan, mutta nainen itse ei sitä muistanut.

Nainen kertoi esitutkinnassa, että uhrilla oli taustallaan useiden päivien ryyppyputki.

– Hänelle saattaa kyllä tulla tällaisia mielikuvitusharhoja, mitkä eivät pidä paikkaansa. Hän saattaa luulla, että joku on tehnyt jotain, vaikkei sitten niin olekaan, nainen selitti.

– Riidanhakuinen hän kyllä yleensä humalapäissään on ja sillä lailla saattaa purkaa näitä patoutumiaan. On hän joskus ollut väkivaltainenkin, mutta ei ole ikinä minuun sitä kohdistanut.

Viisikymppinen puukottaja oli teon aikaan ehdonalaisessa. Hänet tuomittiin 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeuteen törkeästä pahoinpitelystä.

Keski-Uusimaa-lehden tietojen mukaan vainaja löytyi vanhan talon pihapiiristä.

Syyskuussa ilmenneen murhaepäilyn taustalla on sikäli poikkeuksellinen kehityskulku, että poliisi tutki tapausta ensin tavallisena kuolemansyyntutkintana.

Epäilykset naista kohtaan heräsivät vasta myöhemmin. Tapahtumakulusta voi päätellä, että uhrissa ei välttämättä löydettäessä ole ollut vakavia ulkoisen väkivallan merkkejä.

– Tapausta tutkittaessa on tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella poliisilla on syytä epäillä miehen joutuneen henkirikoksen uhriksi, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Tyynelä Itä-Uudenmaan poliisista kertoi alkuviikosta.

IS ei tiistaina tavoittanut tutkinnanjohtajaa kertomaan murhatutkinnan uusimmista käänteistä.