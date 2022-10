Hämeen poliisilaitos vahvistaa tutkivansa katoamistapausta.

Yhdysvaltalainen rap-artisti Machine Gun Kelly jakoi suomalaisen faninsa katoamisilmoituksen sunnuntai-iltana Instagramin tarinat-osiossaan. Parhaillaan Euroopan-kiertueella olevalla räppärillä on palvelussa 9,6 miljoonaa seuraajaa.

– On kulunut pari päivää, eikä vieläkään ole kuulunut mitään. Jos näet tämän, ole kiltti ja soita kotiin. Olemme kaikki huolissamme, Machine Gun Kelly kirjoittaa Instagramissa.

24-vuotias nainen osallistui Machine Gun Kellyn keikalle Italian Milanossa tiistaina 27. syyskuuta, mutta katosi sittemmin. Tyttären äiti etsii tytärtään sosiaalisessa mediassa, ja naisen katoaminen on herättänyt huomiota muun muassa artistin faniryhmissä.

Äiti kertoo sosiaalisessa mediassa, että viimeinen kuva hänen tyttärestään on keskiviikkoaamulta Milanon lentoasemalta ja viimeinen viesti samalta illalta. Tämän jälkeen tytär on ollut puhelimen tavoittamattomissa ja poissa sosiaalisesta mediasta.

Hämeen poliisilaitokselta vahvistetaan, että kuvatunlainen tapaus on heillä tutkinnassa. Rikosylikomisario Hannu Liimataisen mukaan katoamisilmoitus on jätetty tänään maanantaina. Liimataisen mukaan poliisin käsitys tällä hetkellä on, että nainen on saapunut Italiasta Suomeen ennen katoamistaan.

Poliisi ei toistaiseksi epäile asiassa rikosta, ja tapausta tutkitaan normaalina katoamistapauksena. Muuta kerrottavaa poliisilla ei tässä vaiheessa ole.