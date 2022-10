Missä on Raumalla kadonnut 23-vuotias Nico? Auto löytyi valtatie 8:n lähistöltä

Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta 23-vuotiaasta Nicosta.

Poliisin mukaan kadonneen Nicon tiedetään olleen Rauman keskustan alueella viime torstaina aamupäivällä.

Hänen käyttämänsä henkilöauto löytyi valtatie 8:n lähistöltä Autiontieltä myöhemmin samana päivänä. Autiontie sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Rauman keskustasta Turun suuntaan.

Torstain jälkeen Nicon liikkeistä ei ole tietoa.

Poliisin mukaan Nico on noin 180 senttiä pitkä ja hoikkavartaloinen. Vaatetuksena on tumma tuulipuvun takki ja mustat collegehousut, joissa on mahdollisesti valkoiset raidat sivuissa. Lisäksi hänellä on siniset lenkkitossut. Mukanaan kadonneella on mahdollisesti musta selkäreppu.

Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta tai kadonneen liikkeistä seuraaviin kanaviin: vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi, WhatsApp: 050 4117655 tai vihjepuhelin: 0295 417 259.