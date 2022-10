Lupaava luistelija Jesse, 17, kuoli, kun Myyrmannissa räjähti pommi – nyt äiti kertoo ainoan lapsensa tarinan

Poikansa Jessen kuoleman jälkeen Pirjo Laesterä piti usein kaulakorua, jossa on Jessen kuva. Hän tilasi korun iranilaisnaisen kautta, jonka tytär kuoli Myyrmannin pommiräjähdyksessä.

Myyrmannin räjähdyksessä kuollut 17-vuotias Jesse Laesterä oli lahjakas luistelija ja äitinsä ainoa lapsi. Nyt Pirjo Laesterä kertoo poikansa elämäntarinan.

Syyskuisena aamupäivänä kerrostalolähiön piha Vantaan Myyrmäessä on hiljainen. On haikea tunnelma. Muuttolinnut tekevät lähtöä.

Keskellä pihaa on hiekkalaatikko täynnä lasten leluja. Siinä ovat leikkineet monet sukupolvet. Taloyhtiön lapsista on tullut elinikäisiä ystäviä, ja niin aikuisistakin.

Pirjo Laesterä katselee ikkunasta tuttua maisemaa. Tähän punatiiliseen kerrostaloon hän muutti 1979, kun talo oli vielä melko uusi.

34-vuotias nuori nainen asui yksin ja työskenteli Keskossa tukkumyyjänä, myi kaupoille tavaraa.

Hän oli päässyt kiinni omistusasuntoon ja haaveili perheestä.

Ensin taloudellisen tilanteen pitäisi olla kuitenkin niin hyvä, että pystyy hankkimaan, mitä lapsi tarvitsee, hän ajatteli.

40-vuotiaana Pirjosta tuli vihdoin äiti. Siihen aikaan se oli ensisynnyttäjälle korkea ikä, mutta kaikki meni hyvin. Tuleva äiti oli niin terve, ettei hänen tarvinnut olla odotusaikana päivääkään poissa töistä.

Oli kaunis kevätpäivä, kun Jesse Ilmari Laesterä syntyi toukokuun 21. vuonna 1985. Hän oli hyvin toivottu lapsi.

Pirjo Laesterä oli jo kauan aikaa sitten päättänyt, että jos hän saa joskus pojan, lapsen nimeksi tulee Jesse. Se oli vaan niin hyvä nimi. Ilmari oli Pirjon isän nimi.

– Jesse oli helppo ja kiltti lapsi. Hänellä ei ollut koskaan edes korvatulehdusta, Pirjo Laesterä kertoo.

Pirjo Laesterä asuu yhä samassa kerrostalossa Myyrmäessä, jossa hänen räjähdyksessä kuollut 17-vuotias poikansa Jesse asui koko elämänsä.

Jesse oli iloinen ja valoisa. Hänen valokuviaan on paljon esillä. – Kaikki tavarat olen hävittänyt jo ennen Jessen hautajaisia. Lelut meni, sukset ja pyörä. En niitä nurkissani pidä.

Pirjo Laesterä hakee makuuhuoneestaan taas yhden valokuva-albumin. Hänellä on satoja valokuvia yhteisiltä vuosilta. Äiti ja Jesse ehtivät elää yhdessä 17 vuotta.

– Nappasin hyllystä albumin Jessen elämän alkutaipaleelta. Siitä se maailma lähti, hän sanoo, kun katselemme olohuoneen sohvalla Jessen lapsuudenkuvia.

Ristiäiskuvissa koko suku on koolla. Hymyilevä äiti pitää pitkään kastemekkoon puettua Jesseä sylissään. Kahvipöytä on katettu. On juhlan aika.

Monet sen aikaisista naapureista asuvat talossa yhä. Isossa taloyhtiössä pienen pojan oli turvallista kasvaa. Ovikello soi usein. Lapsille oli aina seuraa ja naapurit pitivät yhtä.

– Kun kävin täällä talon alakerrassa uimassa, joku piti aina sen aikaa vauvaikäistä Jesseä sylissä, että sain käydä löylyissä. Kolmevuotiaana Jesse oppi uimaan ilman apua.

Pommi räjähti Myyrmannin kauppakeskuksessa Vantaalla perjantaina 11. lokakuuta 2002.

Pirjo Laesterä hakee toisen valokuva-albumin vähän isomman pojan elämästä. Hän kertoo, että he matkustivat etelän lomalle vähintään kerran vuodessa. Kreikka oli ykkönen. Siellä oli hyvää ruokaa ja erittäin ystävällistä sakkia.

Ne olivat hienoja matkoja.

Kaikki paikat ovat ihania, jos itsellä on hauskaa. Jesse jakoi äitinsä ajatuksen. Hän rakasti matkustamista. Vanhempana Jesse osti usein vaatteensa yhteisiltä ulkomaan matkoilta. Vaatteista Jesse oli tarkka. Ei tarvinnut olla paljon vaatteita, mutta niiden piti olla mieluisia. Ei mitään sen ihmeellisempää, tavallisia farkkuja ja kansitakkeja.

– Tässä kuvassa ollaan Lanzarotella ja tässä varmaan Kreikassa. Sirtakia tanssittiin!

– Jesse on aina hyvin tyytyväisen näköinen. Kun me kaksistaan elettiin, hän sai kaiken huomion.

Jessen kuoleman vuosipäivänä lokakuussa Pirjo Laesterä huomaa, että taas on yksi vuosi mennyt. Enää Jessen haudalla ei käydä isolla porukalla niin kuin aluksi.

Jesse Laesterä oli menestynyt muodostelmaluistelija. Jesse Laesterän muistopalkinto Elämän liekki jaetaan nykyään muodostelmaluistelun SM-kilpailun yhteydessä.

Pirjo Laesterä kasvatti ainoan lapsensa yksin.

– Ei minulla ollut yksinhuoltajana raskasta. Tietysti jos taloudellinen puoli ei olisi ollut kunnossa, olisi voinut olla eri tilanne.

Päiväkodissa Jesse kävi täällä Myyrmäessä, lähellä kotia. Hän sai helposti kavereita. Kun Jesse aamulla tuli, lapset kerääntyivät hänen ympärilleen, päiväkodin hoitajat kertoivat.

Luistelun Jesse aloitti jo kaksivuotiaana.

– Tuossa oli urheilukenttä talon vieressä. Joku äiti sanoi, että olisi tytön luistimet, haluaisiko Jesse niitä, Pirjo Laesterä kertoo.

– Se oli sillä selvä. Kun ostin Jesselle miesten hokkarit, hän ei pitänyt niitä. Hän halusi välttämättä kaunoluistimet, ja siitä se lähti.

Pienenä Jessen ei tarvinnut muuta kuin laittaa kotona luistimet jalkaan ja mennä kadun poikki jäähallille. Myöhemmin muodostelmaluistelun treenejä oli parhaimmillaan viisi kertaa viikossa. Osa Etelä-Vantaan taitoluistelijoiden harjoituksista oli ympäri Helsinkiä.

– Jesse oli luistelijoista ainoa poika ja oli tappelu, kun kaikki tytöt halusivat sen sinne. Piti nostaa ja jos tyttö nostaa tyttöä, on aika heiveröistä.

Luisteluharrastus oli kallista. Yhtenä vuotena siihen meni 25 000 markkaa, kun Jesselle ostettiin uusi harkkapuku ja luistimet. Lisäksi sinä vuonna kilpailumatkoja oli useamman kerran ulkomaille. Mutta eihän siihen joka vuosi niin paljon mennyt.

Tulostakin tuli. Jessen muodostelmaluistelujoukkue voitti Suomen mestaruuden ja hopeaa. Hän oli kunnianhimoinen. Oli tärkeää pärjätä. Sitähän varten kilpailtiin.

– Tuollahan niitä on mitaleita, tule katsomaan.

Myymannin kauppakeskuksen räjähdyksessä kuoli seitsemän ihmistä. 164 joutui sairaalahoitoon.

Kultaisia, hopeisia, pronssisia. Makuuhuoneen vitriinissä on lähes 20 mitalia Jessen luisteluvuosilta. Katselemme niitä hiljaisina.

Kun Pirjo Laesterä herää aamulla, hän näkee mitalit ensimmäisenä. Niin kuin myös Jessen kehystetyn kuvan vitriinin yläpuolella. Valokuvassa Jesse hymyilee. Hän oli valoisa poika.

Seinällä sängyn yläpuolella on 12 kuvan kollaasi Jessestä.

– Olen säilyttänyt kaikki kuvat. Kaikki tavarat olen hävittänyt jo ennen Jessen hautajaisia. Lelut meni, sukset ja pyörä. En niitä nurkissani pidä.

Surussa on auttanut se, että Jesse sai harrastaa, mitä halusi.

– Jesseä ei jäänyt mikään vaivaamaan.

Jesse oli luonteeltaan tekijä. Hän luki vähän kirjoja. Partiosta ja kuoroharrastuksesta piti luopua, kun aika ei enää luistelun takia riittänyt kaikkeen.

– Kotona hän höpötti paljon. Emme katsoneet paljon yhdessä telkkaria, sillä Jesse oli aina harrastuksissa. Pikkuisena hän katsoi Pikku Kakkosta.

– Ainoastaan Etelä-Vantaan luistelijoiden esitykset hän katsoi moneen kertaan videolta. En muista mihin hän kiinnitti huomiota. Ei hän kova arvostelija ollut.

Koulussa Jessen lempiaineita olivat kotitalous ja urheilu. Lukuihmisiä hän ei ollut ollenkaan.

– Mua nauratti, kun kysyin Jesseltä, että mitä sä alat tehdä isona. Hän sanoi, että minusta tulee tuomari. Sanoin, että kyllä sun pitäisi ruveta lukemaan. Hän tarkoitti, että hän menee sellaiseksi tuomariksi, joka pisteyttää ja arvostelee luistelukilpailuissa.

– Kyllä pieneen ikään nähden Jesse näki paljon maailmaa. Hän sai elää.

Jessen haudalla Pirjo Laesterä käy säännöllisesti. – Siinä samassa haudassa on mummuni ja siskoni, ja sanon aina, että keittäkää hyvät kahvit ja pitäkää toisistanne huolta. Jesselle sanon, että ole ihmisiksi.

Kotona hän tykkäsi leipoa mokkapaloja ja kaikennäköistä. Pullaa leivottiin ja tavallisia ruokia. Jos naapurit tulivat kahville, Jesse kattoi pöytään kauniisti servietit ja pöytäliinan. Hän tykkäsi laulaa ja soittaa pianoa.

– Jessellä oli halu esiintyä ja talon naisia pyydettiin kahville, jotta hän sai soittaa ja laulaa. Ei se mikään ihmeellinen ääni ollut, mutta sellainen, että pääsi musiikkiluokalle.

Yksi muisto nostaa hymyn huuleen.

– Mulla ei ole yhtään lauluääntä. Lauloin kun Jesse oli ihan pieni, ja hän sanoi, että äiti, älä laula.

Kotona Jesse auttoi äitiään siivouksessa. Hän tykkäsi siivota ja järjestellä paikkoja. Jessen huoneessa tavarat olivat siististi vaakasuorassa.

– Jesse vaihtoi omassa huoneessaan huonekalujen paikkaa jatkuvasti. Sanoin, että olohuoneessa tai mun makuuhuoneessa et vaihda. Keittiössä oli usein vaihdettu jauhot eri paikkaan. Se tykkäsi sellaisesta.

Positiivisena luonteena Jesse näki hyvät puolet ihmisissä. Kaveripiirissä hän oli rauhallinen ja tasainen, ei koskaan nyrkit pystyssä.

– Aina vietettiin synttäreitä ja nimppareita ja täällä oli kaikki talon lapset. Minä leivoin ja Jesse leipoi ja oli kaikki koristeet.

Monet Jessen ystävistä olivat tyttöjä. Heidin kanssa hän ystävystyi ala-asteen ensimmäisellä luokalla. Iltaisin, kun Jesse tuli kotiin, oli pian tunnin puhelu menossa, kun he soittelivat toisilleen.

Myyrmannin kauppakeskuksen eteen tuotiin muistokynttilöitä. Pommiräjähdyksessä kuolleiden muistoksi suruliputettiin tiistaina 15.10.2002

Heidin kanssa Jesse oli myös sinä kohtalokkaana perjantai-iltana Myyrmannin kauppakeskuksessa lokakuun 11. päivä 2002.

Pirjo Laesterä hakee taas uuden valokuva-albumin. Katselemme kuvia Jessen päiväkodin joulujuhlista. Jesse hymyilee tonttulakki päässään. Joulupukkikin käy.

Ennen kännykkäaikaa valokuvia otettiin yleensä vain juhlista. Arkea ei kuvattu. Filmin kehittäminen oli kallista. Kuvia otettiin ainoastaan, jos jotakin erityistä tapahtui.

– Nämä kuvat ovat naapurin kesämökiltä. Meidän talossa asui perhe, jolla oli kaksi tytärtä. Tytöt kinasivat keskenään, mutta kun Jesse tuli, ne rauhoittuivat.

Yhdellä valokuva-albumin aukeamalla Jesse ja äiti ovat Lanzarotella Kanariansaarilla. On taas juhlan aika. Jesse on täyttänyt 10, äiti 50. Aurinko paistaa. Jesse istuu kamelin selässä.

– Kyllä näitä on kiva katsoa. Kyllä pieneen ikään nähden Jesse näki paljon maailmaa. Hän sai elää.

Jessen kuolemasta tulee 11. lokakuuta 20 vuotta.

Enää vuosipäivä ei herätä suuria tunteita muuta kuin että taas yksi vuosi on mennyt.

Sen piti silloin olla aivan tavallinen perjantaipäivä.

Tähän taloon Jesse Laesterä tuli äitinsä kanssa synnytyslaitokselta. Siitä on 37 vuotta. Puut ovat kasvaneet korkeiksi.

Tutussa taloyhtiössä on mukava asua. Monet muistavat Jessen.

Aamulla Jesse jäi nukkumaan, kun Pirjo lähti kahdeksaksi töihin. Jesse kävi kilometrin päässä ammattikoulua. Kokin opintoja oli takana ensimmäinen vuosi, peruskurssi. Innokas ruoanlaittaja iloitsi siitä, että valmistuisi lähivuosina unelma-ammattiinsa.

Illalla Pirjo tuli töistä ja tapasi kotona Jessen. Hän oli touhuissaan ja kertoi olevansa lähdössä ystävänsä Heidin kanssa ostoskeskus Manniin. Jesse kertoi ostavansa eväitä seuraavan aamun luistelutreeneihin. Samalla piipahdettaisiin kirjastossa.

He eivät ehtineet koskaan ruokakauppaan.

Sinä iltana Vantaan Myyrmannin kauppakeskuksen aukiolla esiintyi pelle, ja Jesse ja Heidi päättivät jäädä katsomaan esitystä.

Silloin he eivät vielä tienneet, että samoihin aikoihin kello 19.30 aukion viereiselle penkille oli istunut muuan Petri Gerdt. Hänellä oli jalkojensa vieressä reppu, jossa oli hauleilla täytetty kotitekoinen pommi.

Kello 19.35 pommi räjähti 19-vuotiaan Gerdtin sylissä surmaten hänet heti.

Pommi tappoi seitsemän ihmistä. 164 joutui sairaalahoitoon.

Pirjo Laesterä istui yksin kotona 800 metrin päässä Myyrmannista, kun puhelin soi. Soittaja oli hänen siskonsa, joka oli kuullut pojaltaan, että Myyrmannissa on räjähtänyt. Huoli oli noussut. Ei kai vaan Pirjolle ole sattunut mitään?

– Sisko kysyi, että onko Jesse kotona. Sanoin että se lähti kirjastoon ja Manniin.

– Hyppäsin pyörän selkään, ja menin sinne katsomaan, mutta Manniin ei päässyt sisään. Kysyin ihmisiltä, oletteko nähneet Jesseä, mutta kukaan ei ollut nähnyt.

Joka paikassa oli poliisiautoja ja ambulansseja. Pirjo Laesterän toinen sisko tuli heti kylään. He yrittivät soittaa sairaaloihin, mutta kaikki puhelinlinjat sakkasivat. Minnekään ei saanut yhteyttä, koska moni naapurustossa yritti tavoittaa läheisiään.

– Lopulta soitimme sairaalasta toiseen moneen kertaan ja poliisilaitokselle. Annoin Jessen tuntomerkit kalsareita myöten.

– Mitä pidemmäksi yö meni, sitä totisemmaksi tultiin. Jesse oli aina jämpti. Hän soitti aina lisäaikaa, jos meni sovitusta yli.

Seuraavana aamuna kello 6 pihalla oli aivan hiljaista. Sen takia Pirjo Laesterä kuuli, kun auto ajoi pihaan ja autonovet laitettiin kiinni. Silloin hän tiesi.

– Se oli selvä, että eivät poliisit tule kertomaan muusta kuin kuolemasta.

Poliisi kertoi, että Jesse oli kuollut heti. Koko vartalo oli hauleja täynnä.

– Kysyin miten Heidi. Sanottiin, että hänkin on kuollut.

Poliisit olivat paikalla pitkään. Talo oli täynnä väkeä. Jessen serkku oli tullut jo illalla tueksi ja sukulaiset ja ystävät.

– Rupesin soittamaan Jessen tyttöystävälle Vilmalle ja kaikille. Kun luistelijat olivat aamulla kahdeksalta harkoissa, kaikki tiesivät.

Yhteisestä kodista Pirjo Laesterä muutti pois melkein heti. Viereisessä rapussa tuli kaksio myyntiin ja Pirjo ilmoitti ostavansa sen. Hän muutti uuteen asuntoon tammikuun 1. päivä 2003, vähän yli kaksi kuukautta Jessen kuoleman jälkeen.

Räjähdyksen jälkeisenä aamuna Pirjo Laesterä kuuli, kun auto ajoi pihaan ja autonovet laitettiin kiinni. Silloin hän tiesi. – Se oli selvä, että eivät poliisit tule kertomaan muusta kuin kuolemasta.

– En tarvinnut kolmea huonetta enkä keittiötä. Tuntui että Jesse kummittelee siellä. Ja mitä yksi ihminen kolmella huoneella tekee?

Päätös on tuntunut oikealta. Talo on tuttu ja turvallinen. Naapurit tuntevat Pirjon ja muistavat Jessen. Jesse ei ole muualla asunutkaan kuin tässä talossa.

– Ihmiset ovat vuosikaudet puhuneet, miten Jesse oli kiva kaveri.

Aika on mennyt nopeasti. Aina lokakuun 11. päivä Pirjo Laesterä huomaa, että taas on yksi vuosi mennyt.

Alussa oli paljon mustia hetkiä. Illalla nukkumaan ei voinut mennä itkemättä.

Kotona moni asia muistuttaa yhä Jessestä. Olohuoneessa on iso kehystetty valokuva. Naurava kuva on otettu jossakin etelässä.

Äiti on valinnut kuvan, koska siinä Jesse näyttää eniten omalta itseltään. Se on myös Pirjon kännykän taustakuva.

Aluksi Pirjo Laesterä kävi Myyrmannin uhrien vertaistukiryhmässä. Räjähdyksen takia monen ihmisen elämä oli mennyt uusiksi. Äänekkäimpiä tuntuivat olevan ne, joille ei ollut paljon mitään sattunut.

– Yksi nainen kysyi minulta, missä olit, kun pommi räjähti. Sanoin että kotona. Hän ihmetteli, miksi olen täällä. Sanoin että poikani kuoli. Sen jälkeen nainen oli ihan hiljaa.

– Olen ylpeä Jessestä. Olisi eri asia, jos Jesse olisi tehnyt jotakin pahaa.

Vertaistukiryhmässä hän tutustui iranilaiseen perheeseen, joka oli menettänyt pommi-iskussa pienen tyttärensä. Perheen äidin avulla Pirjo Laesterä tilasi kaulakorun, johon oli upotettu Jessen valokuva.

– Alussa pidin korua hirveästi.

Suru ei pidä enää otteessaan. Usein sanotaan, että pahin vaihe kestää kaksi vuotta, ja sitten suru ei ole enää yhtä syvä. Pirjo Laesterää on auttanut, että niin moni naapurustossa tunsi hänet, piti yhteyttä eikä jättänyt yksin. Ihmiset kysyivät, lähdetkö lenkille, ja Pirjo lähti.

– Puhuin, puhuin ja ihmiset antoivat minun puhua. Kävin asiat moneen kertaan läpi. En pitänyt mitään sisimmässä.

– Olen ylpeä Jessestä. Olisi eri asia, jos Jesse olisi tehnyt jotakin pahaa.

Jesse olisi nyt 37-vuotias. Pirjo Laesterä ei jatkuvasti mieti, mitä hänen poikansa nyt tekisi.

– Joskus havahdun, että olisiko hänellä lapsia, mutta en mieti sitä sen enempää. Kyllä elämän pitää jatkua.

Kuolemasta on kohta 20 vuotta. Se on pidempi aika kuin Jessen koko elämä. Enää Pirjo Laesterä ei tunne kadulla kaikkia Jessen kavereita. He ovat muuttuneet ja aikuistuneet. Joskus joku ottaa hihasta kiinni ja kysyy: Hei Pirjo, muistatko?

Ilmassa on paljon haikeutta. Ainoan lapsen kuoltua isoäitiyskään ei ole mahdollista.

– Siskoni lapsenlapset kysyvät, eikö sinulla ole Pirjo lapsia. On vaikea kertoa, että kyllä minulla on.

Pommin rakentaneen Petri Gerdtin vanhemmilta Pirjo Laesterä ei odota anteeksipyyntöä. Pari vuotta poikansa kuoleman jälkeen isä Armas Gerdt kirjoitti Petristä kirjan. Pirjo Laesterän tulkinnan mukaan Armas Gerdt ikään kuin puolusteli kirjassaan yksinäisen poikansa tekoa.

– En halua puhua heidän kanssaan. Olen kuitenkin sen verran katkera, vaikka ei teosta voi vanhempia syyttää. Kyllä sen ikäinen poika jo ymmärsi mitä teki.

– Mutta jos Petri Gerdt ei olisi kuollut, miettisin, mitä teen. Ei se tyhmä poika ollut, mutta tuntuu pahalta, että sitten vielä sen isä puolustelee kirjassaan.

Poikansa Jessen kuoleman jälkeen Pirjo Laesterä piti usein kaulakorua, jossa on Jessen kuva. Hän tilasi korun iranilaisnaisen kautta, jonka tytär kuoli Myyrmannin pommiräjähdyksessä.

Jessen syntymäpäivänä toukokuussa ei tunnu enää yhtä raskaalta. Syntymäpäivänä Pirjo Laesterä ajaa mökiltä Maunulan uurnalehtoon, kahdeksan kilometrin päähän kotoa. Vuosikausia hautausmaalle mentiin jouluna ja syntymäpäivänä iso ryhmä kerralla, mutta enää ei. Sen verran aikaa on jo kulunut.

– Siinä samassa haudassa on mummuni ja siskoni, ja sanon aina, että keittäkää hyvät kahvit ja pitäkää toisistanne huolta. Jesselle sanon, että ole ihmisiksi.

Oman pojan kuolemaa kauheampaa asiaa ei voi enää osua kohdalle. Jos joku sanoo Pirjo Laesterälle, että varo sitä tai varo tätä, se tuntuu turhalta.

– Minulle pahin on jo tapahtunut. Ei voi tulla enää tämän pahempaa.

Jessen kuoltua kukaan ei enää kutsu Pirjoa äidiksi. Pirjoa lohduttaa ajatus, että hän on silti aina Jessen äiti.

– Mökillä oli äitienpäiväjuhlat ja sanoin, etten kuulu sinne. Minulle sanottiin, että kyllä sinä olet äiti – ja pysyt aina äitinä.