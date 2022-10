”Hoitajakriisi ratkeaa vain yhdellä tavalla” – Lauri Lindén ja Mats Uotila väittelevät hoitoalan ongelmista

Eduskunta hyväksyi kiistellyn potilasturvallisuuslain viime viikon maanantaina. Potilasturvallisuuslaki muun muassa mahdollistaa suojelutyömääräysten antamisen hoitajille työtaistelun aikana.

Mitä mieltä potilasturvallisuuslaista? Miten hoitoalan ongelmat pitäisi ratkaista?

Mats Uotila: Potilaita ei voi jättää kuolemaan työtaistelun vuoksi, mutta tämä tilanne olisi ollut vältettävissä. Marinin hallituksella on ollut lähes neljä vuotta aikaa tehdä tarpeellisia uudistuksia ja menojen priorisointia. Sen sijaan terveydenhuolto on ajettu syvemmälle kaaokseen. Luulisi, että 40 miljardin velkapotista olisi riittänyt osa asian korjaamiseen.

Lauri Lindén: Hoitajakriisi ratkeaa vain yhdellä tavalla. Hoitajat tarvitsevat ja ansaitsevat lisää palkkaa ja paremmat työehdot. Pakkolaki ei ratkaise kriisiä miltään osin. Pahimmillaan se voi kiihdyttää joukkoirtisanoutumisia. Syksyn palkkakierros on Suomelle elintärkeä.

Lindén: Lakikin estää jo potilasturvallisuuden vaarantamisen. Vasemmiston ansiosta lakiin saatiin keskeisiä parannuksia, mutta onhan se melko karmea vieläkin. Se, että tilanne on päästetty tähän kertoo isoista epäonnistumisista. Tässä kohtaa olen Matsin kanssa samaa mieltä, että melkein mistä vain voisi karsia tätä varten. On nimittäin elintärkeä asia.

Uotila: Meidän pitäisi myös ottaa yksityinen sektori vahvemmin mukaan. THL:n vanhuspalveluiden tilaa koskevan raportin mukaan yksityisellä sektorilla terveyspalvelut tuotetaan halvemmalla ja laadukkaammin kuin julkisella. Kun tehokkuus lisääntyy, on varaa maksaa enemmän palkkaa.

Lindén: En sanoisi, että nämä terveydenhuollon yksityistämiskokeilut olisivat kauhean putkeen Suomessa menneet. Toki yksityinen on tärkeä lisä, mutta ainakin hoivajättien palkat ovat jopa hävinneet kunnille. On tärkeää muistaa, että sekä yksityinen että julkinen puoli ovat palkkakuopassa.

Uotila: Ongelmia on ollut yksityisellä ja julkisella sektorilla ja niihin pitää puuttua paremmalla valvonnalla. Valtion budjetissa on miljarditolkulla leikattavaa. Osa siitä voitaisiin käyttää hoiva-alan palkkoihin. Jos julkinen olisi yhtä tehokas kuin yksityinen, niin palkanmaksuvara nousisi kaikilla.

Lindén: Tässä kohtaa myös työnantajien on pakko ymmärtää, että palkankorotuksia on tultava. Ja ihan hiluset eivät riitä. Hoitajapula painaa pahasti päälle, ja alan vetovoima on kuopassa. Hyväpalkkainen hoitaja tuo hyvinvointia ja hyvinvoiva hoitaja pelastaa ihmishenkiä.