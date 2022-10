Tuli levisi tynnyrisaunasta omakotitalon terassille.

Omakotitalossa asuva perhe heräsi aamuyöllä savun tuoksuun Hämeenlinnan Kaakonkulmantiellä. Kotona oli yksi aikuinen ja neljä lasta.

He huomasivat, että savu tuli pihalla olevasta tynnyrisaunasta, jonka he olivat edellisenä iltana lämmittäneet ja jossa he olivat käyneet saunomassa.

Perhe soitti hätäkeskukseen kello 4.12. Sammutustöihin lähti kymmenen pelastusyksikköä.

Tynnyrisauna sijaitsee pihalla, pienen matkan päässä omakotitalosta. Palo ehti levitä omakotitalon terassiin.

– Terassia paloi osittain siinä, mutta palo ei levinnyt omakotitaloon, päivystävä palomestari Jeremias Kangastie selostaa.

Kangastie kertoo, että kun palomiehet pääsivät kohteeseen, he huomasivat, että tilanne oli pienempi kuin alun perin pelättiin. Osa pelastusyksiköistä kääntyi siksi takaisin ennen palopaikalle saapumista.

Palomiehet saivat estettyä palon leviämisen itse omakotitaloon. Omakotitalo sijaitsee haja-asutusalueella. Palo ei uhannut naapureiden asumuksia.

– Vielä tällä hetkellä ei pysty sanomaan sen enempää syttymissyystä, Kangastie kertoo.

Henkilövahingoilta vältyttiin.