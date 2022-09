Tällaisen siivun Ukrainasta Putin yrittää ryöstää

Venäjän laittomat alueliitokset on tuomittu eri puolilla maailmaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti perjantaina, että neljä Venäjän miehittämää ukrainalaisaluetta liitetään osaksi Venäjää.

Alueliitokset ovat laittomia eikä niillä ole kansainvälisessä laissa pohjaa. Perjantaisen ilmoituksen jälkeen alueiden asema ei muutu miksikään. Venäjä pyrkii liittämään itseensä Donetskin ja Luhanskin alueet Itä-Ukrainassa sekä Zaporizzjan ja Hersonin alueet Etelä-Ukrainassa.

Ennen alueiden liittämistä niillä suoritettiin valekansanäänestykset Venäjään liittymisestä.

Laittomilla alueliitoksille Venäjä pyrkii liittämään noin 15 prosenttia Ukrainasta itseensä. Liitettävä alue on The Guardianin mukaan hieman yli 100 000 neliökilometrin kokoinen. Suomen pinta-ala on noin 300 000 neliökilometriä eli Venäjä yrittää kahmaista Ukrainasta aluetta, joka vastaa noin kolmasosaa Suomesta.

Alue on hieman suurempi kuin esimerkiksi Portugali ja kaksi kertaa niin suuri kuin Viro.

Moni valtio on ehtinyt tuomita kovin sanoin Putinin viimeisimmän liikkeen. Suomessa pääministeri Sanna Marin (sd) ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoivat jo torstaina, että Suomi ei koskaan tunnusta alueiden olevan osa Venäjää. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoi, että ”kansanäänestyksillä” ei muuteta karttoja.

Yhdysvaltain presidenttin Joe Biden ja Britannian pääministeri Liz Truss ovat niin ikään tuominneet alueliitokset.

Juttua korjattu 30.9. klo 22.42: Venäjän laittomat alueliitokset on tuomittu eri puolilla maailmaa, ei eri puolilla Venäjää, kuten ingressissä aiemmin kerrottiin.