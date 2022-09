Pekka Toveri nimeää venäläisreserviläisten suurimmiksi heikkouksiksi puutteellisen koulutuksen ja vanhat, huonot varusteet.

Todennäköisesti Venäjän osittaista liikekannallepanoa jatketaan niin kauan, että rintamalle saadaan tarvittava määrä väkeä, arvioi kenraalimajuri evp. Pekka Toveri ISTV:n Ukraina-studiossa perjantaina.

Toveri on korostanut kevään mittaan Ukraina-studioissa vieraillessaan, että toteutuessaan liikekannallepano on tehoton ja se voi mahdollisesti epäonnistua täysin. Tämän hetken tietojen valossa tietty onnistuminen on tapahtunut siinä, että rintamalle on saatu lähetettyä reserviläisiä.

Nämä reserviläiset ovat kuitenkin täysin kouluttamattomia, huonosti varusteltuja ja kärsivät motivaatio-ongelmista. Sosiaalisessa mediassa leviää videoita, joista käy ilmi, ettei miehille ole jakaa ensiapu- tai lääkintämateriaaleja.

Lue lisää: ”Pyytäkää naisiltanne tamponeja, työnnätte sen luodin tekemään haavaan...” – Venäjältä leviää video ankeasta varusteiden jaosta mobilisoiduille

– Lääkintäupseerit ohjeistavat soittelemaan tyttöystäville ja vaimoille, että he antaisivat tamponeja, joita työnnetään sitten luodinreikiin. Voin vakuuttaa, ettei tämä ole kauhean toimiva ratkaisu, Toveri kertoo.

Toverin mukaan ensimmäiset reserviläiset ovat jo kaatuneet ja osa heistä on joutunut ukrainalaisten vangeiksi. Kouluttamattomat ja kokemattomat reserviläiset eivät siis varsinaisesti paranna Venäjän puolustuskykyä ukrainalaisten pysäyttämiseksi.

Suurimmiksi venäläisreserviläisten heikkouksiksi Toveri nimeää koulutuksen ja varusteet.

– Jos on reserviläinen, joka ei ole 20 vuoteen ollut missään tekemisissä asevoimien kanssa ja hänelle isketään vain vihreät vaatteet päälle ja rynkky käteen ja komennetaan linjaan, niin ei sellaisella kaverilla kauheasti käyttöä ole, Toveri sanoo.

Venäjän asevoimien edustaja otti vastaan reserviläisiä Volzhskin kaupungissa Venäjällä 28. syyskuuta.

Toverin mukaan osa reserviläisistä heitetään suoraan tykinruuaksi ukrainalaisia pysäyttämään. Ensimmäiset reserviläiset ovat menneet Hersoniin, mutta nyt miehiä on nähty myös Donbasissa.

Yksi suurista kysymyksistä on se, kuinka taistelukentille päätyvät reserviläiset varustetaan.

– Kun edes henkilökohtaista suojavarustusta ei riitä kunnolla, niin entäs raskaat aseet, Toveri pohtii.

Venäjä on siirtymässä perinteisestä Neuvostoliiton aikaisesta mekanisoidusta armeijasta jalkaväkiarmeijaan, sillä joukoille ei riitä panssaroituja ajoneuvoja eikä tulivoimaa, Toveri sanoo.

Oliko Venäjän tilanne todella niin paha, että osittaiseen liikekannallepanoon ajauduttiin kaikista riskeistä huolimatta?

– Siltä se näyttää. (Vladimir) Putin olisi halunnut tehdä tämän jo paljon aikaisemmin täytenä liikekannallepanona, mutta Kremlissä esiintyi vastarintaa. Talousasiantuntijat ovat sanoneet, ettei tällainen ole toteutettavissa, ja muutkin asiantuntijat ovat olleet eri mieltä asiasta. Sen vuoksi päätöksenteko on viivästynyt, Toveri sanoo.

Lopulta Venäjällä päädyttiin osittaiseen liikekannallepanoon, koska toivottiin, etteivät reaktiot kansan keskuudessa olisi kovin pahoja ja etteivät vaikutukset yhteiskuntaan olisi yhtä dramaattisia, kuin täyden liikekannallepanon vaikutukset.

Osittaisuus ei Toverin mukaan tarkoita tosiasiassa mitään.

– Se on sana, kuten Venäjällä usein on. Se ei tarkoita oikeastaan mitään, hän selventää.