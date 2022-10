Itä­suomalaisilta tiukka näkemys raja­päätöksestä – ”Mitä he tekevät täällä ostamassa tavaroita”

Ilta-Sanomat kysyi lappeenrantalaisten ajatuksia itärajan sulkemisesta. Haastatellut paikalliset olivat hyvin yhtä mieltä asiasta.

Lappeenranta

Vaikka turistiliikenne idästä on pysähtynyt edellisyönä, riittää rajakaupunki Lappeenrannassa vilskettä perjantaipäivänä.

Paikallisessa ostoskeskuksessa kuulee puhuttavan edelleen paljon venäjää, mikä ei ole toki mikään poikkeus kaupungissa.

”Täällä on aina totuttu venäläisiin”, kuten paikalliset lappeenrantalaiset asian muotoilevat.

Kaupungista on matkaa Nuijamaan rajanylityspaikalle vain parikymmentä minuuttia. Monelle Suomeen tulevalle venäläiselle Lappeenranta on ensimmäinen pysähdyskohde.

Mutta viime aikoina jotain on muuttunut lappeenrantalaistenkin ajatellussa.

Jotain, mihin kaikki paikalliset tuntuvat yhtyvän vahvasti. Jo ensimmäinen vastaantulija, Sari, 61, täräyttää sen hyvin selkeästi.

– Olisi pitänyt jo aiemmin sulkea, liian kauan odotettiin tämän kanssa.

Lappeenrantalainen Sari puhuu luonnollisesti itärajan sulkemisesta, josta on kulunut haastatteluhetkellä vasta reilu puoli vuorokautta.

Lappeenrantalainen Pekka Jokinen, 65, uskoo suomalaisten olevan hyvin samaa mieltä siitä, että itärajan sulkeminen turistiliikenteeltä on hyvä asia. – Jäädään nyt seuraamaan, mitä tästä seuraa. Kuten vaikkapa sanktioita Venäjän puolelta, hän aprikoi.

Torstaina Suomen valtioneuvosto teki periaatepäätöksen, jolla itäraja suljettiin venäläiseltä turistiliikenteeltä torstain ja perjantain välisestä keskiyöstä lähtien.

Päätöksellä pyritään estämään venäläisten turismi kokonaan, koska sen katsotaan aiheuttavan haittaa Suomen kansainvälisille suhteille.

Lappeenrannassa venäläisturismi on tärkeä osa alueen elinkeinoelämää. Tässä tilanteessa paikalliset pitävät liike-elämän kuihtumista kuitenkin pienenä huolena, kun samaan aikaan sota repii kaikkea kappaleiksi Ukrainassa.

– Olemme tyytyväisiä, vaikka turhan kauan tässä kestikin. Venäläiset ovat ainoita, jotka pystyvät tekemään tälle (sodalle) jotain, joten ehkä heidän on nyt parempi jäädä kotimaahansa laittamaan asiat kuntoon siellä, ostoksilla oleva pariskunta summaa ajatuksiaan rajan sulkemisesta.

Sisustustavaraliikkeestä tavoitettu lappeenrantalainen Pipsa on samaa mieltä.

– Ihan hyvä juttu tämä on. Mitä he (venäläiset) tekevät täällä ostamassa tavaroita, kun samalla käydään julmaa sotaa, jossa tapahtuu silmitöntä tappamista.

Lappeenrantalaisen Pipsan mukaan itärajan tapahtumat ovat olleet paljon paikallisten puheissa kuluneen viikon aikana. – Aika paljon siitä tulee kuultua kaikkialla.

Vaikka ihmisten linja raja-asiassa onkin hyvin tiukka, löytyy heiltä samaan aikaan ymmärrystä venäläisiä ja esimerkiksi paikallisia kauppiaita kohtaan.

Sisustusliikkeessä työskentelevä tradenomiopiskelija Saara Saikkonen, 25, pitää rajan sulkemista venäläisturisteilta kaksipiippuisena asiana.

Hän on nähnyt, miten tärkeä tulonlähde venäläiset ovat paikallisille liikkeille.

– Esimerkiksi pandemian aikaan venäläisten väheneminen näkyi heti rahallisesti myynnissä. Nyt kasvua on taas tapahtunut.

Saara Saikkonen on pyrkinyt pitämään itsensä etäällä sotaan liittyvästä uutisoinnista, koska siihen liittyy niin paljon ikäviä asioita.

Samaan aikaan Saikkonen on huolissaan siitä kaikesta siitä mitä maailmalla nyt tapahtuu.

– Kaikki nämä kaasuvuodot, sota tai ilmastokriisi. Minun pitäisi pian valmistua koulusta, mutta tuntuu että edessä on vain kriisiä kriisin perään.

Osa ihmisistä toteaa olevansa harmissaan venäläisten puolesta, sillä monella heistä on paljon tuttavia ja läheisiä Suomessa.

Lähintä sukuaan venäläiset pääsevät edelleen tapaamaan, sillä itärajaa ei suljettu kokonaan. Suomeen pääsee edelleen Venäjältä esimerkiksi perhesyistä tai turvapaikan toivossa.

– Inhimilliset syyt ovat edelleen hyvä peruste päästä maahan, eläkkeellä oleva Pipsa tuumaa.

Valkoisessa sadetakissa vastaan kävelevä Aleksandra, 32, on asunut Lappeenrannassa keväästä lähtien. Elintarvikealaa Itä-Suomessa opiskeleva Aleksandra on tottunut ylittämään Suomen rajan lapsesta lähtien, sillä hänen isäpuolensa asuu Lappeenrannassa.

Pietarista kotoisin oleva Aleksandra pitää kotimaansa sekä Ukrainan tilannetta hyvin surullisena.

– Minulla on paljon ystäviä ja tuttavaperheitä Ukrainassa. Samaan aikaan moni pakenee sotaa Venäjältä.

– Tätä ennen Pietari oli rauhallinen kaupunki, siellä oli kuin museossa. Nyt poliiseja on joka puolella, yrittäen hankkia reserviläisiä rintamalle, nuori venäläinen jatkaa.

Pietarista kotoisin oleva Aleksandra on tottunut kulkemaan Suomen ja Venäjän välillä lapsuudesta lähtien.

Aleksandra pitää hyvänä, että Suomeen saapumiselle on jätetty yhä mahdollisuus.

– Jos ihmisillä on esittää pätevät perusteet ja heillä on näyttää tarvittavat suunnitelmat tai dokumentit, niin minusta he ovat tervetulleita tänne.

Torstaisen rajapäätöksen taustalla on myös kysymys turvallisuudesta. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan rajan osittaisen sulkemisen syynä ovat myös Venäjän käynnistämä liikekannallepano, ”kansanäänestykset” Itä-Ukrainassa sekä Nord Stream -kaasuputkien vuodot.

Lappeenrannassa ihmiset jakavat huolen turvallisuudesta, etenkin Itämerellä sattuneiden yhtäkkisten kaasuvuotojen jälkeen.

– Liian hövelisti on päästetty armeijaikäisiä miehiä rajan yli Suomeen. Ja kun miettii mitä tapahtuu Itämerellä. Huoli on suuri, 61-vuotias Sari kommentoi.

Epävarmuus tulevasta painaa myös muita lappeenrantalaisia.

– Onhan tämä pelottavaa. Panee miettimään, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ei voi luottaa yhtään, mitä se yksi herra keksii, perjantaiostoksilla ollut Pipsa toteaa.

Kaikille lienee selvää, kenestä herrasta hän puhuu.