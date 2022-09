Tunteet kuumenevat Suomen rajalla – venäläisnainen tylyttää ruuhkia: ”Suomalaiset eivät halua tehdä töitä”

Ruuhkat Vaalimaan rajanylityspisteellä ovat nostattaneet tunteita Venäjältä Suomeen pyrkivissä ihmisissä. Rajalla on käännytetty kymmeniä ihmisiä takaisin Venäjän puolelle perjantain aikana.

Portugalilaisen Tiago Moraisin mukaan moni on peloissaan erityisesti siitä, millaisia vaikutuksia Suomen päätöksellä tulee olemaan ihmissuhteille.

Vaalimaa

Tuntien jonot Suomen rajalla ovat kiristäneet maahan pyrkivien venäläisten hermoja perjantaina. Yöllä voimaan astuneiden venäläisten turistien viisumirajoituksien myötä Vaalimaan rajalla on käännytetty jo kymmeniä ihmisiä.

Tieto uusista rajoituksista on levinnyt maailmalla nopeasti, mutta kaikkia uutinen ei ole vielä saavuttanut.

Venäläis-amerikkalainen matkaseurue kertoo, että uutinen Suomen tiukennuksista tuli heille täytenä yllätyksenä rajalla. Erään nuoren naisen mukaan he eivät ole lukeneet viimeaikaisia uutisia.

Venäläis-amerikkalaisen matkaseurueen siirtyminen Venäjältä Suomeen vei rajalla olevien ruuhkien takia normalia pidempään.

Yhdysvaltain passien ansiosta Suomen uudet säännökset eivät vaikuttaneet seurueeseen ja rajan ylitys sujui ongelmitta. Matka kohti Philadelphiaa voi jatkua normaalisti, vaikka matka-aika on pidentynyt rajan ruuhkien takia jo useammalla tunnilla.

– Miksi rajaliikennettä on tiukennettu? eräs seurueesta kysyy.

Kerron, kuinka rajaliikenne Kaakkois-Suomessa on vilkastunut sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti osittaisen liikekannallepanon. Rajoituksia perustellaan sillä, että Venäjän kansalaisten maahantulo turismitarkoituksissa vaarantaa Suomen kansainväliset suhteet.

Toiseen seurueeseen kuuluva, vaaleanpunaiseen karvatakkiin pukeutunut nainen kuulee keskustelun ja kääntyy katsomaan suuntaani paheksuvasti.

– Tällä ei ole mitään tekemistä Putinin kanssa. Jouduimme odottamaan rajalla neljä tuntia ja se johtuu siitä, että suomalaiset eivät halua tehdä töitä, nainen toteaa englanniksi ja poistuu tämän jälkeen nopeasti paikalta.

Venäläis-amerikkalainen seurue pidättelee naurua.

– Hän ei tainnut ymmärtää kysymystä, eräs seurueesta toteaa.

Ruuhkautunut raja on turhauttanut Suomeen saapuvia venäläisiä perjantaina.

Vaaleanpunaiseen takkiin pukeutunut nainen ei ole ainoa, jonka sisällä kuohuu. 37-vuotias portugalilainen Tiago Morais kertoo lukeneensa Suomen rajapäätöksestä etukäteen. Ruuhkien määrä rajalla on päässyt silti yllättämään ja mies on myöhästynyt lennoltaan Italiaan. Moraisin tarkoituksena on lentää Italian kautta kotiinsa Portugaliin.

Taloudellinen tappio harmittaa, sillä uudet lennot tulevat miehen mukaan maksamaan 800 euroa, eikä kukaan tule korvaamaan aiemmin ostettuja noin 400 euron lentoja.

Rahaa suurempi ongelma on kuitenkin Pietariin jäänyt tyttöystävä, jonka matkustaminen Portugaliin ei enää onnistu Suomen läpi.

– Tyttöystäväni, henkilö jota rakastan, on jumissa Pietarissa. En tiedä koska näemme seuraavan kerran. Näin ihmisiä kohdellaan täällä, erotetaan toisistaan.

Tiago Morais myöhästyi lennoltaan rajan ruuhkaisuuden takia.

Moraisin mukaan Venäjän mobilisaatio puhuttaa ihmisiä Pietarissa. Suomen tuore päätös sulkea rajat on miehen mielestään väärin venäläisiä kohtaan.

– Suomen valtion ei pitäisi kohdella ihmisiä tällä tavalla. Näillä ihmisillä ei ole aseita käsissään. He haluavat pois, pakoon sotaa ja armeijaa, kohti unelmaansa.

– Teidän pitäisi harkita, onko tämä se tapa, kuinka haluatte hoitaa asiaa.

Moraisin mukaan tunnelma rajan jonoissa oli tunteikas. Miehen mukaan moni on peloissaan erityisesti siitä, millaisia vaikutuksia Suomen päätöksellä tulee olemaan ihmissuhteille.

– Ihmiset itkevät, koska he eivät voi nähdä läheisiään enää samalla tavalla kuin ennen.

– Ihmisillä pitäisi olla oikeus matkustaa muihin paikkoihin. Tämä ei ole Euroopan unioni, sillä EU:n pitäisi yhdistää meitä erottamisen sijaan.

Moraisin mukaan hyvästit Pietariin jääneen tyttöystävän kanssa olivat vaikeat. Kaksikko ei tiedä, koska näkevät toisensa seuraavan kerran.

Jono Suomen puolelta Venäjälle on kasvanut iltaa kohti Vaalimaalla jopa puolen kilometrin pituiseksi.

Aiemmin päivällä tilanne oli vielä toinen. Muutaman henkilöauton mittaisessa jonossa seisoi perjantai-iltapäivällä 26-vuotias venäläisnainen, joka on asunut Suomessa vuodesta 2015 lähtien. Nainen haluaa suojella perhettään, ja kommentoi asioita siksi IS:lle nimettömästi.

Naisen mukaan hänellä ei ole vielä Suomen kansalaisuutta, mutta koti Suomen puolella varmistaa sen, että matkustaminen Venäjän ja Suomen välillä onnistuu myös tulevaisuudessa.

Nyt käsillä on tosin viimeinen kerta Venäjällä pitkään aikaan.

– Olen menossa tapaamaan äitiäni ja siskoani ja hakemaan tarvittavia dokumentteja. Muutan Yhdysvaltoihin aviomieheni luokse ja tämä on todennäköisesti viimeinen kerta, kun menen Venäjälle pitkään aikaan.

Henkilöautojono Venäjältä Suomeen on ruuhkautunut Vaalimaalla perjantain aikana. Myös jono Suomesta Venäjälle on kasvanut iltaa kohden.

Nainen kertoo lukeneensa Suomen rajatoimien kiristyksistä. Venäläisten turistien kasvanut määrä on näkynyt konkreettisesti myös naisen arjessa Suomessa.

– Ymmärrän Suomen päätöstä, olen nähnyt venäläisten autojen määrän täällä viime viikolla. Mutta ymmärrän myös ihmisiä, jotka ovat tulleet tänne Venäjältä. Kaikki ovat peloissaan.

Nainen kertoo, että hänellä on Venäjällä isoveli. Veli on viiden lapsen isä ja työskentelee veturinkuljettajana. Naisen mukaan veli ei ole toistaiseksi saanut kutsua kutsuntatoimistoon.

Naisen mukaan veli ei kieltäytyisi, jos kutsu kävisi.

Vaalimaan rajalle saapunutta bussikuljetusta tyhjennettiin rauhalliseen tahtiin ihmisistä perjantaina iltapäivällä.

– Luulen, että hän menisi. Hän on luonteeltaan liiankin kova ja hyvin patriarkaalinen. Mutta en syytä häntä siitä, kaikilla meillä on omat mielipiteemme.

Entä mitä nainen itse ajattelee siitä, että Putin on antanut käskyn lähettää tavallisia venäläisiä sotimaan Ukrainaan? Puhelias nainen vaikenee.

– En voi puhua asiasta, koska en tiedä paljoa politiikasta. Mutta tiedän, että asia ei ole tavallisten ihmisten päätettävissä. Venäläiset saavat paljon vihaa niskaansa, mutta emme voi muuttaa asioita.