Tukes määräsi heijastimia vedettäviksi markkinoilta – valvonta paljasti puutteita myös led-valoissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on poistanut tänä vuonna 22 heijastinta ja led-valoa markkinoilta, kertoo virasto tiedotteessaan.

Tuotteita on poistettu muun muassa siksi, että niiden heijastavuus on ollut liian heikkoa tai tuotteiden merkinnöissä on ollut virheitä.

Tukesin testaamista 13 heijastimesta vain kaksi täytti kaikki vaatimukset. Lisäksi markkinoilta on vedetty led-valoja, joita oli myyty heijastavina tuotteina, vaikka niiden heijastavuusarvot olivat Tukesin mukaan hyvin alhaiset.

Viraston ylitarkastaja Riikka Väänänen arvioi tiedotteessa, että heijastimien valmistajat ja maahantuojat eivät tunne velvoitteitaan.