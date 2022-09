Itäraja aamulla: Autojono ”varsin poikkeuksellinen” – Mihail yritti Suomeen

Autojonot ovat jatkuneet itärajalla yön yli rajan sulkeutumisen jälkeen.

Perjantaiaamuna puoli seitsemän aikaan itärajalla on edelleen jonossa venäläisiä autoja odottamassa pääsyä Suomeen.

Rajan sulkeutumisesta turistiliikenteeltä on aikaa vajaa seitsemän tuntia, mutta siitä huolimatta liikenne Venäjältä Suomeen on jatkunut yön yli.

Esimerkiksi Vaalimaan rajanylityspaikalla Virolahdella jonojen kerrottiin olevan aamulla puoli seitsemän aikaan muutaman sadan metrin mittainen.

Kuva Vaalimaan raja-asemalta itään perjantaina 30.9. kello 7.53 kelikamerassa. Vaalimaan rajan pituus oli noin 400 metriä.

Vaalimaalta todetaan jonotilanteen olevan tilanteeseen nähden ”varsin poikkeuksellinen”.

Kaakkois-Suomen raja twiittasi ennen aamuyhdeksää, että rajan pituus Vaalimaalla oli noin 400 metriä. Nuijamaalla jonossa oli kymmenisen autoa, Imatralla ”rauhallista”.

Nuijamaan rajatarkastusasemalla Lappeenrannassa tulijoita oli jonossa samaan aikaan aamulla huomattavasti vähemmän.

Ilta-Sanomat seurasi torstai-illalla rajojen sulkeutumista Vaalimaalla. Ennen puolta yötä Venäjältä tulleet autoletkat olivat lyhyet, mutta kasvoivat pituutta keskiyötä kohti.

Lue lisää: Näin historiallinen rajan sulkeutuminen venäläisiltä turisteilta tapahtui Vaalimaan raja-asemalla – Volodia: ”Minulla ei ole enää kotia”

Valtioneuvosto teki torstaina historiallisen päätöksen. Suomen raja suljettiin venäläisturisteilta torstain ja perjantain välisenä yönä. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Rajojen sulkemisen odotettiin vähentävän rajalle tulevaa liikennettä 30–50 prosenttia, mutta ainakin Vaalimaalla idästä tulijoiden määrä oli pysynyt tasaisena läpi yön.

Moni on myös käännytetty rajalta. Vaalimaan rajatarkastusasemalta kerrotaan Suomeen pääsyn epäämisiä tapahtuneen torstain ja perjantain välisenä yönä 30–40 kappaletta.

Osa käännytetyistä kertoi olevansa tietämätön rajan sulkeutumisesta, toiset taas myönsivät olevan tietoisia siitä.

Nuijamaan rajalta tavoitettu Mihail, 34, toteaa olevansa perillä rajan sulkemiselta venäläisturisteilta.

Moskovalainen Mihail oli odottanut koko yön Suomeen pääsyä. Hän oli matkalla viisumin voimin.

– Suomen päätös oli yllättävä. En odottanut tapahtuvan sen näin nopeasti, Moskovasta Suomen rajalle saapunut venäläinen kertoo.

Mihail on jonottanut rajalle pääsyä keskiyöstä lähtien, yhteensä noin seitsemän tuntia.

– 4 tuntia Venäjän raja-asemalla, 3 tuntia Suomen, hän laskeskelee.

Mihail on matkalla viisi vuotta voimassa olevalla viisumilla. Mihail on läpikulkumatkalla Norjaan, jossa hänen tarkoituksena on nähdä maassa asuvaa siskoa.

Mihail toteaa olevansa hieman epävarma, pääseekö hän Suomen rajan yli vai ei.

– Jos en pääse yli, yritän sitten jotain toista reittiä. Ehkä lähdemme pohjoiseen suuntaan Murmanskiin, josta koitamme mennä suoraan Norjan rajan yli, hän toteaa ennen tullitarkastukseen astelemista.