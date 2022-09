IS SEURAA

Suomen raja sulkeutui vuorokauden vaihtuessa venäläisturisteilta. Suorassa studiolähetyksessä käymme läpi itärajan tilannetta ja päätöksen merkitystä.

Raja-asioista saapuvat keskustelemaan Rajavartiolaitoksen rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa sekä puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok) ja saman valiokunnan jäsen, kansanedustaja Mika Kari (sd).

Voit seurata suoraa lähetystä artikkelin yläosassa olevalta videolta.

Millainen vaikutus päätöksellä on rajavalvontaan? Miten yö rajalla on sujunut? Miten merkittävästä poliittisesta päätöksestä on kyse? Miten rajan ylittämiseen oikeuttavia poikkeussyitä arvioidaan?

Muun muassa näistä asioista keskustellaan ISTV:n rajastudiossa. Lähetyksen juontaa toimittaja Lauri Silvander. Tilannetta arvioi lisäksi Ilta-Sanomien yhteiskunta­toimituksen esihenkilö Hanna Vesala.