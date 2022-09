Ilja pyöräili kaatosateessa aikaa vastaan Suomen rajalle – ”Minäkin olen peloissani”

Venäläisten turistien viisumirajoitukset astuivat voimaan yöllä. IS tapasi Vaalimaalla viimeiset rajan ylittäjät.

Vaalimaa

Läpikotaisin vesisateessa kastunut Ilja taluttaa pyöräänsä Vaalimaan rajanylityspaikalla. Kello on muutaman minuutin yli keskiyön.

Mies on todennäköisesti viimeisin, joka on päässyt vanhojen säännösten mukaisesti turistiviisumilla Venäjältä Suomen puolelle. Venäläisten turistien viisumirajoitukset ovat astuneet voimaan vuorokauden vaihtuessa.

– Luulen, että nappasin mukaani avaimen Suomen rajalle ja heitän sen nyt pois, mies nauraa.

Ilja on pyöräillyt rajalle Viipurista saakka. Miehen mukaan autojonot Venäjän puolella ovat olleet pitkiä. Pyöränsä ansiosta Ilja ei joutunut seisomaan jonoissa myöhään torstai-iltana, mutta sääolosuhteet ovat rankaisseet. Sadekuurot hidastivat kymmenien kilometrien pituista matkaa Vaalimaalle.

– Nyt täytyisi päästä hieman lepäämään ja lämmittelemään.

Suomen puolelle yöllä saapunut Ilja yllättyi rajalle saapuneista median edustajista.

Venäläismiehen määränpää on Vaasa, jonne matkustaminen ei ole Iljan kohdalla tulevaisuudessa enää itsestäänselvää. Uutinen valtioneuvoston torstaina tekemästä periaatepäätöksestä, jolla pyritään estämään venäläisten turismi Suomeen, on saanut miehen mietteliääksi.

– Olen surullinen asiasta, mutta pystyn ymmärtämään suomalaisia. He ovat peloissaan, minäkin olen peloissani.

– Odotan mitä huomenna uutisoidaan ja päätän sitten, mitä teen. Ehkä menen takaisin Venäjälle parin päivän päästä, tai sitten jään tänne pidemmäksi aikaan.

Ilja kertoo välttäneensä Venäjän puolella olleet autojonot pyöräilemällä rajalle.

Viimeisten joukossa rajan yli on päässyt myös nelihenkinen perhe, jonka tulevaisuuden suunnitelmat ovat toistaiseksi auki. Perhe saapui Suomen puolelle viimeisten joukossa valkoisella minibussilla, joka oli täynnä venäläisiä turisteja.

Perheenisä Artem kertoo, että perhe jää Suomeen ainakin pariksi päiväksi. Sen jälkeen suuntana on todennäköisesti Latinalainen Amerikka.

– Olemme järkyttyneitä, Artem kommentoi Suomen päätöstä kiristää rajaliikennettä.

8-vuotias Eseniia iloitsi Suomeen saapumisesta.

Samoilla linjoilla on Pietarissa asuva Sara, joka on tottunut matkustamaan Suomeen noin kerran kuussa. Turistiviisumilla Suomeen myöhään torstai-iltana saapunut nainen valmistautuu siihen, että uutta matkaa Helsinkiin ei ole hetkeen tiedossa.

– Olen surullinen. Uskon, että tilanne tulee vaikuttamaan moniin ihmisiin kaupungissani. Suomi on vain kuuden tunnin päässä, joten olemme tottuneet tulemaan tänne viikonloppuisin ostoksille.

– Ihmiset ovat surullisia. Kukaan ei pidä siitä, mitä tapahtuu. Haluamme vain rauhaa.

Naisen loppuviikon suunnitelmat Helsingin vierailulle ovat selvät.

– Paljon shoppailua, aion ostaa kaiken Stockmannilta, Sara toteaa päättäväisenä.

Venäläisten turismi Suomeen pyritään estämään kokonaan. Suomeen saa kuitenkin edelleen matkustaa esimerkiksi tapaamaan perhettään tai huoltamaan kiinteistöään.

Osa suomeen saapuneista venäläisistä joutui muuttamaan aikataulujaan ja suunnitelmiaan valtioneuvon periaatepäätöksen myötä. Helpotuksesta sai huokaista muun muassa eräs nainen, joka onnistui omien sanojensa mukaan ostamaan itselleen yhden viimeisimmistä vapaana olevista bussilipuista Venäjältä Suomeen.

Nainen kertoi IS:lle avoimesti ajatuksistaan Venäjän sodasta, eikä siksi halunnut antaa nimeään tai valokuvaansa julkisuuteen.

Nainen saapui Suomeen myöhään torstai-iltana ja kertoi jatkavansa matkaansa Helsingistä kohti Yhdysvaltoja.

– Olin vierailemassa äitini luona Venäjällä, ja minun piti lähteä takaisin Yhdysvaltoihin aviomieheni luokse vasta lokakuussa. Lähtöni aikaistui, koska minun oli päästävä Suomeen lentoni takia.

Naisen mukaan kulkuvälineet Suomen rajalle torstaina olivat loppuunmyytyjä.

– Kaikki liput olivat loppuunmyytyjä. Entinen työnantajani auttoi minua. Hän on todellinen taikuri, koska onnistui löytämään yhden vapaana olleen paikan bussista.

Naisen mukaan Suomen päätös rajaliikenteen tiukentamisesta tuli yllätyksenä. Päätös herättää myös hänessä ristiriitaisia tuntemuksia.

– Jos ymmärrän oikein, olette huolissanne siitä, että ihmisiä tulee maahanne Venäjältä. Ymmärrän sen, mutta moni meistä haluaa vain nähdä sukulaisiaan tai mennä perheensä luokse, kuten minä.

IS:n haastatteleman naisen oli keskeytettävä vierailu äitinsä luona Venäjällä ennenaikaisesti Suomen viisumirajoitusten takia.

Naisen mukaan tiukennukset rajalla tulevat vaikeuttamaan ja aiheuttamaan stressiä tavallisille kansalaisille Venäjällä. Samalla nainen haluaa kuitenkin painottaa, etteivät venäläisten huolet ole verrattavissa siihen, mitä ukrainalaiset ovat joutuneet kokemaan viimeisen seitsemän kuukauden aikana.

– Ymmärrän, että ukrainalaisille tilanne on paljon hankalampi, sitä ei voi edes verrata tähän. Olen todella pahoillani siitä, ja tilanne hävettää minua.

Nainen odottaa kovasti pääsyä Yhdysvaltoihin puolisonsa luokse. Häitä meksikolaisen aviomiehen kanssa vietettiin vuosi sitten lokakuussa.

Samalla kotimaan jättäminen taakse tuntuu vaikealta. Huoli sotaa vastustavista ystävistä on suuri.

– Ihmiset ovat rohkeita. He uskaltavat protestoida sotaa vastaan vankilasanktion uhalla. Monet venäläiset eivät usko sotaan, eivätkä he ymmärrä, miksi se on aloitettu.