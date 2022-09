Valtioneuvosto päätti torstaina, että Suomen raja suljetaan torstain ja perjantain välisenä yönä venäläisturisteilta. Vaalimaan rajanylityspaikalla oli rauhallista vielä minuutteja ennen rajan sulkemista.

Torstai-ilta Vaalimaan rajanylityspaikalla on viileän sateinen. Jo keskiviikkona hiljentynyt rajaliikenne ei ole vilkastunut vieläkään, ja korkeintaan parista kymmenestä autosta koostuva jono liikkuu hiljalleen eteenpäin.

Kun keskiyö koittaa, puomi rajanylityspaikalla laskeutuu alas. Ihmiset tulevat rajatoimistosta iloisen näköisinä ja nostavat matkustusasiakirjansa ilmaan, tuuletukseen.

Pyörällä rajan yli pyyhältänyt Ilja taittoi menopelillään lähes 60 kilometrin matkan ja oli viimeisten joukossa, jotka pääsivät rajan yli ennen keskiyötä.

Pyörällä liikkeellä ollut Ilja vältti jonot rajanylityspaikalla.

Suomen valtioneuvosto teki torstaina periaatepäätöksen, jolla pyritään estämään venäläisten turismi kokonaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) kertoivat samana päivänä yhteisessä tiedotustilaisuudessa, että Suomen raja sulkeutuu venäläisturisteilta klo 0.00 torstain ja perjantain välisenä yönä.

Haaviston mukaan päätöksen syynä ovat Venäjän liikekannallepano, ”kansanäänestykset” Itä-Ukrainassa ja Nord Stream -kaasuputkien räjähdykset, joiden aiheuttajaksi Venäjää on laajalti epäilty. Venäläisten maahantulon on katsottu olevan vaaraksi Suomen kansainvälisille suhteille.

Venäjältä voi viisumirajoituksista huolimatta matkustaa edelleen Suomeen. Valtioneuvosto ja rajavartiosto julkaisivat kymmenen kohdan listaukset, joissa täsmennetään erikoisryhmät, joihin kuuluvat Venäjän kansalaiset voivat edelleen matkustaa Suomeen.

Rajavartiolaitoksen rajantarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa arvioi torstaina IS:lle, maahantulijoiden määrä vähenee merkittävästi voimaan tulevien rajoitusten myötä.

– Ammattimiehen arviona sanoisin, että 30–50 prosenttia voisi olla se vaikutus näillä rajoituksilla, Laosmaa sanoi.

Vaalimaan rajalla oli verrattain rauhallista ennen rajojen sulkemista venäläisturisteilta.

IS jalkautui Vaalimaan rajanylityspaikalle torstai-iltana seuraamaan rajaliikennettä. Tilanne itärajalla säilyi illan mittaan rauhallisena.

Rajaliikenne rauhoittui jo keskiviikkona, jolloin Venäjältä Suomeen saapui 4 700 henkilöä, kertoo Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö, eversti Matti Pitkäniitty Twitterissä.

Henkilöautot lipuivat Suomen puolelle sekä yksitellen että pienissä erissä.

Ukrainasta kotoisin oleva Volodia saapui Venäjältä Suomen puolelle Vaalimaan rajanylityspaikan kautta ennen yhtätoista illalla. Hän oli matkalla Suomen kautta Prahaan, jossa hänen perheensä asuu.

Mieheltä kysyttiin Venäjän rajalla liuta erilaisia kysymyksiä.

– Miksi haluan mennä Eurooppaan, olenko osallistunut sotaan Ukrainassa, kuinka pitkään olen ollut Venäjällä ja miksi... Tilanteeni on se, että tulin Venäjälle ennen sodan alkua, hän kertoi.

Ukrainan sota tuntuu hänestä pahalta.

– Tilanne Ukrainassa on kamala. Minusta tuntuu hyvin pahalta, sillä perheeni oli Ukrainassa ja he näkivät siellä kamalia asioita. Monet kuolevat päivittäin Venäjän armeijan vuoksi, Volodia kertoi.

Seuraavaksi hän aikoo tavata perheensä, jota hän ei ole nähnyt puoleen vuoteen. Yhteyttä he ovat pitäneet puhelimitse.

– Olen todella iloinen nähdessäni perheeni elossa ja hyvinvoivina. Sydämessäni haluaisin jo palata kotiin. Enää minulla ei kuitenkaan ole kotia, sillä se on tuhoutunut, Volodia kertoi.

IS:n toimittaja Noora Knapp keskusteli Venäjältä saapuneiden henkilöiden kanssa ennen rajojen sulkeutumista venäläisturisteilta.

– Tunnelma rajalla on ollut todella rauhallinen ja hiljainen. Ihmisiä on ollut vähän liikkeellä. Monet ovat olleet todella pettyneitä Suomen päätökseen ja yllättyneitä siitä, kuinka nopeasti päätös on tehty. Päätös on vaikuttanut monien suunnitelmiin, Knapp sanoi.

Turistiviisumilla matkustaminen Suomeen on venäläisiltä tältä erää ohi.

– Eräs nainen kertoi, että oli Venäjällä tapaamassa äitiään, ja oli suunnitellut lentävänsä Helsingistä New Yorkiin lokakuun puolella. Nyt kun hän luki rajaliikenteen tiukentamisesta, tuli hänelle hoppu rajalle. Bussit rajalle olivat aivan täynnä, Knapp sanoi.

Knappin mukaan monilla venäläisillä on Suomessa ystäviä tai jokin muu side maahan. He ovat tottuneet esimerkiksi tekemään Suomeen pitkiä viikonloppureissuja. Heidän mukaansa on epäreilua, että päätökset ja rajoitukset koskevat tavallisia Venäjän kansalaisia, Knapp kertoo.

Liikkeellä oli liikekannallepakenevien miesten lisäksi perheitä, ikäihmisiä ja nuoria aikuisia.

Vaalimaan rajavartiolaitoksen varapäällikkö Elias Laine kertoi yhdentoista jälkeen illan sujuneen hyvin ja liikenteen olleen maltillista.

Päivää hän kuvaili aikaisempiin päiviin verrattuna rauhalliseksi.

- Liikennemäärä on ollut rauhallisempi kuin esimerkiksi maanantaina ja tiistaina. Rajan ylitysten määrät ovat laskeneet noin tuhannella.

Laineen mukaan yhden henkilöauton tarkastuksessa ei kulu montaa minuuttia. Rajatarkastus kestää muutaman minuutin riippuen tarkastajasta ja tarkastettavasta ja tämän matkan tarkoituksesta sekä asiakirjoista.