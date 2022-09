Marin julkaisi selfien ja kommentoi Euroopan turvallisuutta – ”Vaikka ajat ovat synkät”

Pääministeri Sanna Marin kirjoittaa Instagramissa, että pelolle ei saa antaa periksi.

Pääministeri Sanna Marin julkaisi selfien Instagram-tilillään torstai-iltana. Julkaisussaan hän kommentoi Euroopan turvallisuustilannetta.

– Vaikka ajat ovat synkät ja monia kansalaisia huolestuttaa Euroopan turvallisuustilanne, on muistettava, että monesta koettelemuksesta olemme selvinneet ja selviämme tästäkin yhdessä.

– Tärkeää on, että tukemme Ukrainalle säilyy vankkumattomana ja Eurooppa on yhtenäinen. Emme saa antaa pelolle periksi vaan meidän on puolustettava rohkeasti arvojamme. Vapautta, rauhaa, ihmisoikeuksia ja sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä, Marin kirjoittaa.

Aiemmin torstaina Marin tuomitsi Twitter-tilillään Venäjän yritykset liittää Ukrainan osia Venäjään. Hän kirjoitti twiitissään, että Venäjän laittomia kansanäänestyksiä ei tunnusteta ikinä.