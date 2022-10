Emeritusprofessorin ajatuksista innostuneiden mukaan niissä on hyvä ja järkevä, vastuun ottamista korostava pohjavire. Kriitikoiden mielestä sen päälle on liimattu kasa vihaa lietsovia mielipiteitä.

Mats Uotilan mielestä Jordan Petersonilla on ideologioiden terävä kriitikko.

Mats Uotila, 17, muistaa katsoneensa haastattelun tuoreeltaan YouTubesta.

Tammikuussa 2018 brittiläisen Channel 4 Newsin toimittaja Cathy Newman keskusteli studiossa Toronton yliopiston psykologian professori Jordan B. Petersonin kanssa. Puolen tunnin mittaisen haastattelun aiheina olivat muun muassa sukupuolten väliset palkkaerot, tasa-arvo, sananvapaus ja Petersonin nopeasti bestselleriksi noussut self help -kirja 12 elämänohjetta – käsikirja kaaosta vastaan.

Haastattelu oli Newmanin kannalta katastrofi. Hän esiintyi hyökkäävästi ja väänsi ja käänsi tämän sanomaa, laittaen sanoja professorin suuhun. Peterson taas pysyi tyynenä ja toisteli rauhallisesti, mitä sanoi ja tarkoitti.

Otetaan esimerkki.

Newman: Häiritseekö sinua, että yleisösi on pääasiassa miehiä? Eikö se ole vähän jakavaa?

Peterson: Ei, en usko. Tarkoitan, että se ei ole sen jakavampaa kuin se fakta, että Youtube on pääasiassa miesten ja Tumblr naisten.

Newman: Sanot siis, että se nyt vain on niin.

Peterson: En sano mitään. Se on vain havainto siitä, miten asiat ovat. On paljon naisia, jotka katsovat luentojani, tulevat luennoilleni ja ostavat kirjojani. Suurin osa vain sattuu olemaan miehiä.

Newman: No mitä naiset saavat siitä?

Peterson: No, minkälaisen kumppanin haluat? Haluatko ylikasvuisen vauvan? Vai haluatko jonkun jonka kanssa väitellä, jonkun joka auttaa sinua, jonkun johon voit tukeutua?

Newman: Eli sanot, että naisilla on jonkinlainen velvollisuus korjata maskuliinisuuden kriisi?

Petersonin esiintyminen teki Uotilaan vaikutuksen. Hän ei pitänyt tavasta, jolla tästä yritettiin tekemällä tehdä keskustelun pahis, jonkinlainen ääriajattelija.

Toisaalta Petersonin ajatukset tosiaan näyttivät herättävän valtavan määrän närää. Uotila ajatteli, että ehkä niiden taustalla on kuin onkin jotain pahaa. Hän päätti ottaa asiasta selvää.

– Perehdyin asiaan, eikä siellä ollut.

Mats Uotila maksoi 44,5 euroa päästäkseen Jordan Petersonin luennolle.

Jordan Peterson on nykyään professori emeritus ja saavuttanut eräänlaisen gurun aseman etenkin konservatiivisesti ajattelevien ja oikeistoon kallellaan olevien nuorten miesten keskuudessa.

Hänen YouTube-kanavallaan on 5,6 miljoonaa tilaajaa. Se on aika paljon psykologille, vaikka jääkin kauas palvelun suosituimmista kanavista.

Harva YouTube-tähti kuitenkaan pääsee esiintymään Helsingin Jäähallissa, jossa Peterson luennoi 9. lokakuuta. Luento on osa miehen tuoreimman, 12 uutta elämänohjetta -kirjan markkinointikiertuetta.

Mats Uotila osti 44,5 euroa maksavan lipun.

– Odotan, että siellä pääsee kuuntelemaan hyvin muotoiltuja ja pureskeltuja ajatuksia. Niiden pohjalta ehkä saan itsekin uutta ajateltavaa. Kuitenkin kyse on yhdestä läntisen maailman merkittävimmistä ajattelijoista ja vieläpä Suomessa, hän sanoo.

Suurin piirtein näinkin Petersonia on kuvailtu, muun muassa New York Timesissa.

Samaan hengenvetoon tosin todetaan usein, että tohtori Peterson on epäilemättä yksi aikamme ristiriitoja herättävimmistä ajattelijoista. Hänellä on järkkymätön fanikunta ja valtava määrä ihmisiä kokee saaneensa apua hänen kirjoituksistaan ja luennoistaan.

Jordan Petersonin 12 elämänohjetta Seiso suorassa hartiat takana Kohtele itseäsi kuin henkilöä, jonka auttamisesta olet vastuussa Hanki ystäviksesi ihmisiä, jotka haluavat parastasi Vertaa itseäsi siihen mitä olit eilen, älä siihen mitä joku toinen on tänään Älä anna lastesi tehdä mitään, mikä saa sinut suhtautumaan heihin kielteisesti Järjestä omat asiasi kuntoon ennen kuin kritisoit maailmaa Tavoittele sitä mikä on merkityksellistä (älä sitä, mikä on vain hyödyllistä) Puhu totta – tai älä ainakaan valehtele Oleta, että keskustelukumppanisi voi tietää asioita, mitä sinä et tiedä Puhu täsmällisesti Älä häiritse rullalautailevia lapsia Silitä kadulla vastaan tullutta kissaa

Kriitikot taas kuvailevat Petersonia muun muassa äärioikeistolaiseksi, äärikonservatiiviksi, käärmeöljykauppiaaksi, naisvihaajaksi ja vaaralliseksi.

Populismia ja vihapuhetta tutkinut Jyväskylän yliopistonlehtori Tuija Saresma sanoo, ettei Petersoniin voi olla törmäämättä. Saresma tosin myöntää, ettei ole lukenut yhtäkään Petersonin teosta ja toteaa olevansa itse ”todennäköisesti juuri siellä toisella äärilaidalla”.

– Olen oikeastaan tietoisesti vältellyt. Jonkun lyhennelmän kirjasta olen kuunnellut ja se oli jotenkin niin kyseenalaista ja turhaa, että en haaskaa aikaa enempää.

Saresman käsityksen mukaan Peterson on miehiin vetoava sukupuoliasioiden maallikkosaarnaaja, jolla on konservatiivisia näkemyksiä miesten ja naisten rooleista.

– Hän selittää nuorille miehille, miksi he ovat jääneet jostain paitsi ja miten se on naisten, liberaalien arvojen ynnä muun vika. Siinä on populistinen vire ja vedetään mutkat aika suoriksi. Puhutaan isoista asioista yksinkertaistaen ja tehdään niistä mustavalkoisia. Sellainen puhe vetoaa erityisesti ihmisiin, jotka kokevat tulleensa huonosti kohdelluiksi.

Tohtori Peterson herättää tunteita. Yksi psykologiaan ja psykoterapiaan perehtynyt asiantuntija taas ei halua kommentoida Petersonia julkisesti nimellään. Hänen aiemman kokemuksensa mukaan se aiheuttaa tohtorin kannattajien vastahyökkäyksen sosiaalisessa mediassa.

Kuten hän itse luonnehtii: ”Instagram tulvii viestejä ja Ylilauta laulaa paskaa”.

Berliinissä osoitettiin mieltä, kun Peterson luennoi kaupungissa syyskuussa 2022.

Asiantuntija kehuu Petersonin kirjoja ja psykologiaan pohjaavia luentoja.

– Hän on pohjimmiltaan todella fiksu ihminen, joka on tutkinut asiansa läpi. Niissä on tosi hyviä ja kannustavia juttuja. Kunpa hän olisi vain pysytellyt siinä, sillä hän antoi superhyviä vinkkejä nuorille miehille elämässä eteenpäin pääsemiseen.

Asiantuntijan mukaan on ongelma, että Petersonin hyvän, psykologiaan pohjaavan sanoman päälle on ikään kuin laitettu kerros vihaista, suvaitsematonta politiikkaa.

Hänen mukaansa Peterson on ikään kuin feminismin vastaliike ja huomauttaa, että tämä on esittänyt monia ”tunkkaisia lausuntoja, jotka eivät ole ollenkaan tätä päivää”.

Petersonin lausuntoja tarkastelemalla on helppo huomata, miksi ne suututtavat osaa ihmisistä.

Youtubesta yhä löytyvällä luennollaan Peterson kutsuu ”valkoista etuoikeutta” marxilaiseksi valheeksi. Islamofobiaa hän kutsui fasistien keksimäksi sanaksi, jolla kontrolloidaan hölmöjä.

Tohtorin väitetty, osittain myös todennettu ”syntilista” on pitkä. Siltä löytyy muun muassa ilmastonmuutoksen epäilyä, salaliittoteorioihin vivahtavia näkemyksiä, yksinkertaistuksia. Hän saarnaa sananvapaudesta, mutta on uhannut itseään kritisoineita oikeusjutuilla.

– En ole vain uhannut, vaan minä ihan oikeasti haastan heidät oikeuteen, Peterson totesi Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 2018.

Kysymykseen omasta tekopyhyydestään hän vastasi, että ”se on ilman muuta ainakin harkitsemisen arvoista.”

Petersonin teoksissakaan faktana esitetyt väitteet – vaikkapa hummerien ja ihmisten aivoista – eivät aina pidä tieteellisessä mielessä kutiaan. Ukrainan sodastakin tohtori on laukonut kommentteja, jotka on katsottu Venäjää myötäileviksi.

Petersonin luento Australian Sydneyssä keräsi paikalle sankoin joukoin väkeä helmikuussa 2019.

Mats Uotila toteaa, ettei hänellä ole tarvetta puolustella Petersonin sanomisia.

– Vaikka tosi paljon arvostankin hänen työtään ja ajatuksiaan, en silti idolisoi ketään. Hänkään ei ole täydellinen. Hän on varmasti joissain asioissa väärässä, mutta ei se murenna niiden muiden asioiden todenperäisyyttä tai arvoa.

– Hän on kliinisen psykologian asiantuntija ja ideologioiden terävä kriitikko. Olen huomannut, että hänellä on näiden suhteen hyviä ajatuksia.

Uotilan mielestä Peterson koetaan nykyään konservatiiviksi, sillä liberaaleista on tullut radikaaleja. Taantumuksellisena hän ei Petersonia kuitenkaan pidä, sillä Peterson ei esimerkiksi vastusta seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

Peterson on kiistämättä valtavan suosittu. Liput hänen kahdelle aiemmalle, Helsingin Kulttuuritalolla järjestetylle luentotilaisuudelleen loppuivat nopeasti.

Petersonin luento Slovenian Ljubljanassa houkutti paikalle salin täydeltä ihmisiä.

Uotila arvelee, että yleisöön vetoaa tapa, jolla tohtori Peterson tarjoaa merkityksellisen viitekehyksen elämälle ja painottaa yksilön vastuun merkitystä. Siitä puhutaan hänen mielestään aivan liian vähän samalla, kun erilaisia oikeuksia ylikorostetaan.

– Viesti on, että kun tekee töitä ja pistää itsensä kuntoon, susta voi tulla mitä vaan. Etenkin vasemmalla laidalla yksilön vastuun korostaminen koetaan jollain tavalla uhkana. Heidän selityksensä kaikille ongelmille on, että ne johtuvat yhteiskunnan rakenteista. Se on varmasti osittain totta, mutta on ihmiselle itselleen haitallista, jos sitä ylikorostetaan ja yksilön vastuu jää unohduksiin.

Entä ne Petersonin paljon puhutut elämänohjeet? Kriitikoiden ne eivät pohjimmiltaan eroa lähes jokaisen äidin lapsilleen jankuttamista käskyistä. Seiso suorassa! Siivoa huoneesi! Puhu totta, älä valehtele! Vältä huonoa seuraa!

Uotilan mielestä tämä on varmastikin tavallaan totta, mutta hän ei näe siinä mitään väärää. Eikä tohtori edes yritä ottaa kunniaa väittämällä keksineensä kaiken itse, hän sanoo.

– Hänellä on ollut etuoikeus tutustua merkittävien ajattelijoiden kirjoituksiin ja hänellä itselläänkin on vakuuttava akateeminen tausta. Moni on varmasti kokenut saaneensa syvempää ymmärrystä, kun yksinkertaistetut ohjeet avataan kirjassa ja pohditaan puhki.

Pohjimmiltaan Uotilan kertoo kiinnostuneensa Petersonin ajatuksista huomattuaan, että niistä monissa on vinha perä. Lisäksi hän on yleisesti kiinnostunut ihmisistä ja ajatuksista, joita halutaan vaientaa.

– Vaikka joku esittää ajatuksia, joista ei ole samaa mieltä, ei niitä pidä kieltää vaan esittää vasta-argumentteja. Niin pitäisi toimia liberaalissa, vapaassa yhteiskunnassa.

Jordan Peterson ei vastannut Ilta-Sanomien haastattelupyyntöön.