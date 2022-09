Ainakin kymmenen naista on joutunut taksiraiskaajan uhriksi. Mustaa mersu ei kyydinnyt heitä kotiin, vaan lohjalaiselle asunnolle.

Helsingissä paljastui toissa keväänä poikkeuksellisen törkeä ja runsaasti mediajulkisuutta saanut seksuaalirikosvyyhti.

Sen takana oli sarjaraiskaaja, taksikuski Arian Juhana Rezaji, 44.

Poliisin tietojen perusteella hänen uhrikseen on viime vuosina joutunut ainakin kymmenen naista. Heidän joukossaan on myös aiemmin tosi-tv-tähtenä tunnettu Iida Ketola, joka on avoimesti kertonut musertavasta kokemuksestaan.

Ketola oli palaamassa ystävänsä hautajaisista joulukuussa 2019, kun hän nousi taksikuskin kyytiin. Pian hän ymmärsi, ettei suunta ole oikea.

– Hän raiskasi minut auton sisällä. En hirveästi muista mitään yksityiskohtia, Ketola kertoo tuoreessa Ratkaisematon tapaus -rikossarjassa.

Sarjaraiskaajan toimintaa voi luonnehtia systemaattiseksi ja häikäilemättömäksi. Hänen tekonsa ajoittuvat karulla tavalla aikaan, jolloin taksipalveluiden turvallisuus, luotettavuus ja laadukkuus ovat muutenkin herättäneet enenevissä määrin yhteiskunnallista keskustelua.

Arian Rezajin taksiyritys oli rekisteröity hänen kotipaikkakunnalleen Lohjalle. Pitkähkö tummapiirteinen mies puhui suomea murtaen. Hänet nähtiin ainakin mustan Mercedeksen ratissa. Auton katolla paistatteli taksikyltti, mutta kylkiteippauksia mersussa ei ollut.

Kuski vaani yksin liikkeellä olleita ja humaltuneita naisia taksitolppien ulkopuolella. Hän saattoi tarjota naisille autossa lisää alkoholia tai muita päihteitä.

Naisten pyytämiä osoitteita kohti auto ei kääntynyt, vaan matkaa taitettiin kuskin mielen mukaan. Naiset saattoivat joutua seksuaalisen väkivallan uhreiksi jo auton sisällä.

Lopuksi Rezaji vei naiset kotiinsa Lohjalle ja raiskasi.

Yksi uhreista oli tekohetkellä 16-vuotias. Painajaismaisista hetkistä kertonee jotakin se, kuinka yksi uhreista hyppäsi auton kyydistä moottoritien rampilla.

Raiskausten jälkeen mies kuljetti uhrit takaisin Helsinkiin joko alkuperäiseen kohdeosoitteeseen tai paikkaan, josta oli poiminut heidät kyytiinsä.

Uhrien todellinen määrä ei käynyt heti ilmi virkavallallekaan, vaan rikoksia on tutkittu kahdessa erässä.

Ensimmäisessä, joulukuun 2019 ja huhtikuun 2020 väliselle ajalle sijoittuvassa rikosvyyhdissä uhreja oli neljä. Heihin lukeutuu myös Iida Ketola.

Rezaji tuomittiin viime vuoden elokuussa Helsingin käräjäoikeudessa kuuden ja puolen vuoden vankeuteen. Miehen syyksi luettiin muun muassa viisi raiskausta, törkeä raiskaus, neljä vapaudenriistoa, pakottaminen seksuaaliseen tekoon ja salakatselu.

Tätä vyyhtiä käsitellään parhaillaan Helsingin hovioikeudessa. Istunnot jatkuvat pitkälle lokakuun puolelle.

Ja lisää on luvassa.

Ensimmäisen vyyhdin tutkinnassa poliisille valkeni, että raiskausten uhreja olisi todennäköisesti enemmän kuin neljä. Siitä antoi vihiä muun muassa miehen järjestelmällinen ja suunnitelmallinen tapa tehtailla seksirikoksia.

Helmikuussa poliisi saikin valmiiksi uuden tutkintakokonaisuuden, jonka rikokset ajoittuvat vuosien 2019 ja 2021 väliselle ajalle.

Uusia uhreja paljastui seitsemän. Poliisi kertoi tiedotteessaan, että asianomistajat saatiin tunnistettua, kun Rezajilta takavarikoituihin laitteisiin suoritettiin laite-etsintöjä.

– Voidaan puhua sarjaraiskaajasta. On näin monta tapahtumaa, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jutta Antikainen luonnehti IS:lle tutkinnan valmistuttua.

Uhrit olivat joutuneet hyvin samankaltaisten tekojen kohteeksi kuin aiemmatkin. Osassa tapauksia sarjaraiskaaja oli myös kuvannut naisia.

Uusia uhreja koskevat syytteet ovat nyt vireillä Helsingin käräjäoikeudessa, mutta istuntoja ei ole vielä pidetty.

Todennäköisesti sarjaraiskaajalle on luvassa lisää vankeusvuosia.

Rikosnimikkeinä uusissa syytteissä on ainakin viisi raiskausta, pakottaminen seksuaaliseen tekoon ja kaksi vapaudenriistoa.

Arian Rezajilla ei ole aiempaa raskasta rikoshistoriaa. Hän on käyttänyt myös etunimeä Hassan.

Syksyllä 2008 hän jäi kiinni pimeän taksin ajosta Helsingissä. Rezaji tuomittiin luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta 14 päiväsakkoon, joista hänen tuloillaan kertyi maksettavaa 84 euroa.

Erinäisten tuomioiden perusteella hän myös lukuisia kertoja ollut osallisena tappeluissa, mutta ei syytetyn asemassa.

Viime vuodet mies näyttää asuneen Lohjan alueella. Hän on aiemmin pitänyt paikkakunnalla ravintolaa, ja myös hänen taksiyrityksensä on rekisteröity Lohjalle.

IS seuraa sarjaraiskaajan oikeusprosessien etenemistä syksyn aikana.