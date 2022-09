Uusi omikron­aalto alkamassa useissa EU-maissa – WHO suosittelee maskeja takaisin joukko­liikenteeseen

Koronatartunnat voivat lisääntyä myös Suomessa, arvioivat THL ja STM.

SEURAAVA koronan omikron-aalto on käynnistymässä useissa EU-maissa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoivat asiasta tiedotustilaisuudessa torstaina.

THL:n ja STM:n arvion mukaan koronatartunnat voivat lisääntyä Suomessakin talvea kohti mentäessä, eikä rokotuksilla pystytä merkittävästi estämään viruskiertoa nykytilanteessa.

64,9 prosenttia Euroopan kansalaisista on saanut tähän mennessä täyden rokotussarjan.

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee kiristyvän koronatilanteen vuoksi maskeja takaisin joukkoliikenteeseen.

WHO:n mukaan kasvomaskeja tulisi käyttää ruuhkaisissa sisätiloissa ja joukkoliikenteessä. Esimerkiksi Saksassa maskit otetaan uudestaan käyttöön joukkoliikenteessä.

Suomessa ei toistaiseksi ole tehty uutta kansallista suositusta maskien käytöstä.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalaisen mukaan koronavirus aiheuttaa edelleen merkittävää tautitaakkaa ja kuormitusta sosiaali- ja terveydenhuollolle Suomessa.

– Kuormitus on valitettavasti noussut. Kun tartuntojen ilmaantuvuus lisääntyy, myös vakavia tapauksia on enemmän. Lisäksi on laitostartuntoja, jotka voivat valitettavasti johtaa myös kuolemantapausten nousuun pienellä viiveellä, Puumalainen kertoo.

Syyskuun 27. päivä sairaalahoidossa oli 749 potilasta. Heistä 340 oli hoidossa koronan vuoksi, 289 koronan kanssa ja 120 ei ole tietoa.

Asiantuntijalääkäri Anniina Virkku THL:stä avasi torstaisessa tiedotustilaisuudessa rokotussuosituksia Suomen osalta.

Hänen mukaansa perusterveillä alle 65-vuotiailla ole syytä lisärokotuksiin. Myöskään lasten rokotussuosituksiin ei tule muutoksia.

Voimassa olevien rokotussuositusten mukaan 18–59 -vuotiaat, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, pärjäävät kolmella rokotuksella. Sairastettu tauti lasketaan yhdeksi annokseksi. Kolmas annos annetaan aikaisintaan 4 kuukautta edellisestä rokotuksesta tai koronataudista.

60–64 –vuotiaat, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, saavat neljä rokoteannosta. Neljäs annos annetaan aikaisintaan kolme kuukautta edellisestä rokotuksesta tai taudista.

Syystalven tehosteannosta suositellaan Virkun mukaan yli 65-vuotiaille, 18 täyttäneille immuunipuutteisille ja 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille.