Kotimaa

Katso, kuinka Ilmavoimien Hornet nousi ilmaan Nelostieltä

Ilmasotakoululla on parhaillaan käynnissä kuusipäiväinen Baana22-harjoitus Joutsassa. Harjoituksen vuoksi Nelostie on suljettu osittain Joutsan varalaskupaikan kohdalta. Eniten harjoituksessa on mukana F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjiä sekä Hawk-suihkuharjoituskoneita.

