Toveri, Aaltola ja Lund arvioivat – näin Venäjä voisi sabotoida Suomea

Pekka Toveri ja Mika Aaltola uskovat, että Venäjä pyrkii sabotaasiyrityksillään ohjaamaan länsimaiden huomiota pois huonosta menestyksestään sotatantereella.

Nord StreAm 1 ja 2 -putkien kaasuvuodot ja niihin liittyvät sabotaasiepäilyt ovat herättäneet pohdintaa Venäjän tavoista aiheuttaa pelkoa ja epävarmuutta Euroopassa.

Minkälaisia sabotaaseja Venäjä voisi kohdistaa Suomeen?

Entinen Puolustusvoimien pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri toteaa Venäjän olevan hyvin tietoinen Euroopan heikosta kohdasta, eli Itämeren alla olevasta energia- ja tietoliikenneverkostosta.

Esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien ei tarvitsisi olla montaa vuorokautta poikki, että tilanteen vaikutus talouteen ja markkinahintoihin olisi järisyttävä.

– Jos Suomea ajattelee, meidän kaikki keskeiset tietoliikennekaapelimme menevät meren pohjassa. Niiden vahingoittaminen aiheuttaisi, ei pelkästään vaikeuksia ihmisten arkeen, mutta myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, Toveri toteaa.

Toveri muistuttaa, että Suomeen virtaa Itämeren alla myös yksi maakaasuputki Baltiasta.

– Sen sabotoiminen aiheuttaisi heti ongelmia.

Vaikka mahdolliset energia- ja yhteysverkostoon kohdistuvat tuhotyöt eivät osuisikaan suoraan Suomeen, voisivat ne silti tuntua karulla tavalla myös suomalaisten arjessa.

– Markkinat reagoivat näihin asioihin aika herkästi, mikä voisi tarkoittaa esimerkiksi tuotteiden hinnan nousua, Toveri sanoo.

Vaikkei Venäjän osallisuutta esimerkiksi Nord Stream -kaasuputkien vuotoihin ole pystytty aukottomasti todistamaan, pitävät lukuisat asiantuntijat Venäjää todennäköisenä syyllisenä niihin.

Toveri näkee, että erilainen sabotaasi olisi nyt luonteva liike Venäjälle. Maan keväällä aloittama hyökkäyssota on aiheuttanut massiivisia tappioita. Samaan aikaan maa on ajautunut hajaannuksen valtaan ja presidentti Vladimir Putinin väitetysti epätoivon partaalle.

Keinojen loppuessa varsinaisella sotarintamalla, on käännyttävä muiden menetelmien puoleen.

Hybridivaikuttaminen on yksi niistä. Sen Venäjä taitaa hyvin, Toveri muistuttaa.

– Venäjä teki hyvinkin menestyksekkäästi hybridivaikuttamista länttä kohtaan yli vuosikymmenen ajan. Oli kyberhyökkäyksiä, informaatio-operaatioita, salamurhia, korruption hyötykäyttöä ja niin edelleen. Eikä länsi pystynyt vastaamaan siihen.

Seuraavaksi Suomessa tai muissa Euroopan maissa voikin olla odotettavissa ”mitä tahansa sairas mielikuvitus keksii”, Toveri arvelee.

– Voit häiritä vaikkapa merikuljetuksia, ne ovat olennaisia monen maan taloudelle. Pudotat ”vahingossa” pari miinaa reitille. Tai voidaan tehdä kyberiskuja energiansiirtoverkkoon. Sähköverkkoon ei tarvitse tehdä laajaakaan iskua, että isolla alueella on jo laajoja ongelmia.

– Venäläiset ovat taitavia keksimään eri keinoja. Heillä on ollut aikaa perehtyä länsimaiseen infrastruktuuriin ja etsiä heikkoja kohtia siitä.

Toverin mukaan Venäjä on taitava rakentamaan hybridihyökkäyksiään salassa ja tekemään niistä tarpeeksi kiistanalaisia, ettei maata voi suoraan syyttää niistä.

– Silloin hyökkäykseen vastaaminen on lännelle hyvin hankalaa.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ei usko, että Venäjällä on halua kohdistaa sabotaaseja suoraan Suomeen. Sen sijaan Eurooppaan suuntautuvat häirintäyritykset voivat vaikuttaa myös Suomeen välikäsien kautta.

– Venäjä näkee ennen kaikkea lännen vastustajanaan ja pyrkii tekemään asioita, jotka häiritsevät länttä ylipäätään. Suomenkin meriyhteyksien kannalta tärkeä Itämeri on paikka, jossa näitä häiriöitä voidaan aiheuttaa. Alueella esimerkiksi sijaitsee Suomen kannalta keskeisiä datakaapeleita, jotka Venäjä voi katkaista, Aaltola sanoo.

Esimerkiksi Ruotsin kautta Suomeen kulkevien datakaapeleiden katkaiseminen voi Aaltolan mukaan aiheuttaa dominoefektin, jossa lähtökohtaisesti muualle suunnattu häirintäyritys vaikeuttaa myös suomalaisten elämää.

Aalto-yliopiston energiakysymyksiin erikoistuneen professorin Peter Lundin mukaan Venäjän motiivina Nord Stream -putkien vuotojen mahdollisessa aiheuttamisessa voisi olla sotilaallisen edun tavoittelu. Lundin mukaan on mahdollista, että Venäjä on lavastanut tapauksen voidakseen tuoda Itämeren laivastonsa ”suojelemaan” putkea.

Myös Aaltolan mukaan kyse voi olla niin sanotuista Mainilan laukauksista.

– Venäjä syyttää länttä omista tekemisistään, eli kaasuputkien räjäyttämisestä, ja käyttää tätä meriliikennettä häiritsevään sotilaalliseen toimintaan, Aaltola arvioi.

Aaltolan mukaan Venäjä pyrkii tekemään jotakin odottamatonta ja shokeeraavaa, jonka tarkoituksena on synnyttää mahdollisimman monessa maassa sellaisia ajatuksia, että Venäjän tahtoon on syytä alistua.

– Maan tavoitteena on aiheuttaa länsimaissa pelkoa, joka on epäonnistuneen sodankäynnin myötä haihtunut. Nyt pelko pyritään palauttamaan iskemällä kansainvälisille merialueille ja energia- sekä datavirtoihin, Aaltola sanoo.

Kuinka Venäjän sabotaasiyrityksiin tulisi reagoida?

Aaltolan vastaus on yksiselitteinen: pelottomasti.

– Venäjä pyrkii häikäisemään, shokeeraamaan ja viemään huomion pois huonosti menevästä sodasta. Kyse on valtailluusiosta. Venäjää ei siis tarvitse pelätä, vaan siihen kannattaa suhtautua maltilla. Toisaalta maata ei tule myöskään ylenkatsoa, vaan on syytä keskittyä siihen, mitä kaikkea se todella kykenee tekemään. On tärkeää tunnistaa se, missä Venäjä on vahva ja missä heikko, Aaltola päättää.