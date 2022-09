Liikekannallepanon jälkeen venäläisten maahantulot tuplaantuivat.

Liikenne Suomen itärajalla vilkastui selvästi Venäjän presidentti Vladimir Putinin julistettua maahan osittaisen liikekannallepanon.

Liikekannallepano tuli voimaan viikko sitten keskiviikkona 21. syyskuuta. Julistuksen jälkeen Suomeen on tullut viikon kuluessa 50 655 venäläistä.

Ennen julistusta Suomeen saapuneita venäläisiä oli puolet vähemmän. Suomeen saapui julistusta edeltäneen viikon aikana 26 506 venäläistä.

Vaalimaa on ollut suosituin rajanylityspaikka. Keskiviikkona Vaalimaan kautta Suomeen saapui noin 3 000 matkustajaa.

– Samaan malliin mennään ja sama suhde on kansalaisuuksissa. Venäläisiä on tulijoista suurin osa, rajavartiomestari Tuomas Hurskainen Kaakkois-Suomen rajavartioston johtokeskuksesta kertoo keskiviikkona.

Venäläisiä on itärajan ylittäjistä noin 80–90 prosenttia.

Rajavartiolaitoksen mukaan maahantulijoiden määrä ei ole mitenkään ylitsepääsemätön. Rajavartijat ovat pystyneet tekemään maahan saapuville venäläiselle tehokkaat tarkastukset.

– Jos tulee turvapaikanhakijoita tai ukrainalaisia tilapäisen suojelun hakijoita, se työllistää. Työ ei ole pelkkää matkustajien asiakirjojen tarkastelua, mutta on pystytty omin voimin toistaiseksi hyvin toimimaan, rajavartiomestari Tuomas Hurskainen kertoo.

Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty sanoo, että kapasiteetti ja infra rajalla riittää, lisäksi valvontataktiikka toimii mainiosti.

– Meillä on parhaimmillaan ollut itärajalla 1,2 miljoonaa ylittäjää kuukaudessa, nyt olemme 300 000 vauhdissa. Olemme kaukana suorituskyvyn rajoista.

Tarkastukset vievät Pitkäniityn mukaan sen verran kuin niihin tarvitaan. Liikennevirtoja voidaan säädellä niin, että rajalla avataan lisää kaistoja ja tarkastuspisteitä.

– Se että siellä on autoja jonossa, on maan rajoilla normaalia.

Maahanpääsyn epäämisiä on Pitkäniityn mukaan tällä hetkellä alle kymmenen vuorokaudessa.

Rajalla tarkastetaan erityisesti nuorten miesten papereita.

Suomeen saapuvaa liikennettä Vaalimaan rajanylityspaikalla.

– Yritämme selvittää sitä, että jos on saanut viisumin viikon turistimatkaa varten, silloin ei voi tulla tänne muuten kuin viikon turistimatkalle.

Rajavartijat katsovat muun muassa, että matkatavarat vastaavat matkan tarkoitusta.

– Jos on myönnetty viisumi viikon turistimatkaa varten, silloin ei ole kohtuullista, että on pakettiauto mukana, jossa on kaikki kodin huonekalut, Pitkäniitty sanoo teoreettisena esimerkkinä.

Itärajalla on jouduttu käytännössä käännyttämään venäläisiä turisteja, joilla ei ole tarpeeksi rahaa matkaan. Suomessa vaaditaan tietty määrä käteistä rahaa jokaista oleskelupäivää kohden, jos majoitus on maksettu.

Ihmiset eivät Pitkäniityn mukaan aina tiedä, miten kallista Suomessa on. Venäläisten matkustelua hankaloittaa lisäksi se, että venäläiset pankki- ja luottokortit eivät välttämättä toimi Suomessa.

– Rajalla joudutaan sanomaan, että valitettavasti sinun rahasi eivät riitä Suomessa oleskeluun. Venäläiset voivat joutua palaamaan ja hakemaan käteistä rahaa.

Rajavartijat tekevät maahan saapuville venäläiselle tehokkaat tarkastukset.

Rajavartiolaitos on varautunut nopeisiin muutoksiin ja sillä on suunnitelma maastorajoille siltä varalta, että luvattomat maahantulot lisääntyvät.

– Täytyy muistaa, että aita ei ole tämän hetken ratkaisu. Se menee pitkälle ensi vuoteen, Matti Pitkäniitty kertoo.

Rajavartiolaitos arvioi, että osalle itärajaa olisi tarpeellista rakentaa esteaita. Aita rakennettaisiin vain riskialtteimmille alueille, kuten rajanylityspaikoille ja niiden läheisille alueille.

Suomen itäraja on pituudeltaan noin 1 300 kilometriä. Aitaa rakennettaisiin noin 130–260 kilometriä.

Pääosa aidasta tulisi Kaakkois-Suomeen.

Esteaita on Rajavartiolaitoksen mukaan välttämätön, jos maahantulo on laajaa. Esteaita toimisi hidasteena ja ohjaisi mahdollisia ihmisjoukkoja.