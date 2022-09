Tilanne päästiin tarkistamaan eilen iltapäivällä.

Merivartiosto sai valvontakoneensa ilmaan eilen iltapäivällä. Kuvassa Rajavartioston Donied Do 228 -valvontalentokone, joka lensi Kaivopuiston lentonäytöksessä kesällä 2021.

Suomenlahden merivartioston yleisjohtajan Petteri Sallin mukaan Suomen talousalueella ei olla havaittu kaasuvuotoja kummassakaan Suomenlahden läpi kulkevassa Nord Stream -kaasuputkessa.

Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että Merivartiosto ei ollut pystynyt tarkistamaan Suomenlahden tilannetta valvontalentokoneilla teknisestä viasta johtuen.

Valvontalentokone saatiin kuitenkin vielä eilen iltapäivällä ilmaan.

– Eilen kello 18 tienoilla pystyttiin lentämään. Tarkastettiin, ja ei ollut mitään ilmasta havaittavia vuotoja, Salli kertoo.

Sallin mukaan lentokoneesta pitäisi pystyä havaitsemaan myös Tanskan vuotoa pienemmät mahdolliset merenpintaan yltävät vuodot.

– Mitään sellaisia ei havaittu, yleisjohtaja painottaa.

Valvontalentoja koskenut tekninen vika on näillä näkymin saatu kuntoon ja valvontalentoja voidaan jatkaa normaalin aikataulun mukaan, noin viisi kertaa viikossa.

Sallin mukaan merivartiosto seuraa tilannetta, mutta tällä hetkellä ei olla nähty syytä valvontalentojen määrän lisäämiselle.

– Tämän perusteella ei ole tarpeen lisätä lentoja, mutta niitä voidaan enempi suunnata niin, että ne lentävät enemmän merialue painopisteenä.

Venäjältä Saksaan Itämerellä johtavissa Nordstream-putkissa on havaittu yhteensä kolme vuotoa. Nordstream 1 -putkessa havaittiin tiistaina kaksi vuotoa, joista toinen on Ruotsin ja toinen Tanskan talousalueella. Nordstream 2 -putken vuoto on Tanskan talousalueella ja se havaittiin maanantaina.