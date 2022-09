Vaalimaan rajanylityspaikalle muodostui tiistaina jonoja. Pietarilaiset Georgi, 37, ja Jelena, 33, pakenivat liikekannallepanoa Helsingin kautta Lissaboniin.

Vaalimaa

Kuulemme vahingossa Vaalimaan rajan lähellä sijaitsevassa lounaskahvilassa, kun nuorimies puhuu kovaan ääneen vaimonsa kanssa puhelimessa. Arvioimme, että mies on aksenttinsa perusteella kotoisin Pohjois-Kaukasiasta.

– Mitä luulet, onko minun parempi olla rintamalla vai maata rannalla Malesiassa, mies huutaa kovaan ääneen vaimolleen.

Itkuisen ja hätääntyneen kuuloisen vaimon ääni särkyy, kun hän kysyy, mikä miehen suunnitelma on. Vakavan kuuloinen mies yrittää rauhoitella vaimoaan ja kertoo, että aikoo lentää ensin Helsingistä Armeniaan, sitten Georgiaan ja sieltä Uzbekistaniin.

– Sitten joko Indonesiaan tai Malesiaan. En ole vielä päättänyt. Haluan työskennellä Aasiassa, mies pohtii.

Jonot Vaalimaan rajanylityspaikalla kasvoivat tiistaina silmissä.

Venäläinen Novaja Gazeta -lehti uutisoi maanantaina, että ainakin 260 000 miestä on paennut Venäjältä. Tiistaina iltapäivällä Suomen itärajalla Vaalimaan rajanylityspaikalla seisoo autoja usealla vierekkäisellä kaistalla. Useimpien rekisterikilpien numerosarjat kertovat, että autonomistajat ovat kotoisin joko Pietarista tai Moskovasta.

Ainakin neljä täyttä linja-autoa on matkalla Pietarista Helsinkiin. Yhdestä niistä nousee aran ja pelokkaan oloinen pariskunta. Pietarilaiset Georgi, 37, ja Jelena, 33, ovat olleet tien päällä tuntikausia. He kertovat Ilta-Sanomille, että aikovat majoittua muutamaksi yöksi Helsinkiin ja lentää sitten Lissaboniin. He pystyvät matkustamaan, koska heillä on Suomen huhtikuussa myöntämät viiden vuoden turistiviisumit.

– Emme ole lomamatkalla, Georgi naurahtaa surullisesti.

Aviopari pakenee käskyä rintamalle. Georgi ei ole suorittanut asepalvelusta, mutta kukaan ei tiedä, millä kriteereillä kutsu sotaan voidaan antaa.

– Tunnen henkilökohtaisesti noin parikymmentä ihmistä, jotka ovat myös lähteneet Venäjältä osittaisen liikekannallepanon jälkeen, Georgi kertoo.

Pariskunta kertoo, että heidän alkuperäinen suunnitelma oli lähteä keskiviikkona, koska silloin on arvioitu, että Venäjän miehittämien ukrainalaisalueiden niin sanottujen kansanäänestysten tulokset julkistetaan. He päättivät aikaistaa pakoaan, koska sosiaalisessa mediassa leviää huhu, että Venäjä saattaa sulkea rajansa asevelvollisuusikäisiltä miehiltä milloin tahansa.

– Tällä hetkellä enemmän miehiä pakenee maasta, mutta totta kai myös jotkut naiset lähtevät miestensä mukaan. Pakenemme, koska emme halua taistelemaan Ukrainaan, Georgi sanoo.

Pariskunnan käsityksen mukaan rintamalle saatetaan määrätä kuka tahansa. He ovat huolissaan ystävistään, koska he ovat kuulleet, että Suomi saattaa peruuttaa venäläisille myönnettyjä viisumeja, mutta he eivät tiedä, millä kriteereillä se tehdään. Venäjän armeijan kutsuntakäytännöt ovat kuitenkin vielä epäselvempiä, mikä lisää Georgin ja Jelenan huolta rajan taakse jääneistä läheisistä.

– Nyt moni yhdistää kuulemansa huhut Suomen ja Venäjän päätöksistä rajan sulkemisen suhteen ja on vakuuttunut, että keskiviikon jälkeen he jäävät vangeiksi.

Sunnuntaina Georgin 62-vuotias tuttu sai kutsukirjeen ja hänet vietiin samantien kutsuntatoimistoon. Aviopari ei ole kuullut, mitä miehelle tapahtui sen jälkeen.

Keskustelumme aikana venäläismiesten joukko tuijottaa meitä. Sitten kohteliaalle pietarilaispariskunnalle tulee kiire hypätä takaisin linja-autoon.

– Toivottavasti olette tyytyväisiä, ohikulkeva venäläismies kommentoi ilkeään sävyyn englanniksi.

– He lisäävät haastatteluun jotain, toinen venäläismies sanoo kavereilleen happamasti venäjäksi.

Tullitoimiston ulkopuolella tapaamme toiset ystävälliset kasvot. Pietarilainen Galina, 63, kertoo auliisti matkasuunnitelmistaan. Hän aikoo jatkaa matkaansa bussilla Vaalimaalta Helsinkiin ja lentää sieltä perheensä luo Montenegroon. Galinan perhe pakeni Venäjältä 24. helmikuuta, siis samana päivänä, kun Venäjän täysimittainen hyökkäyssota Ukrainassa alkoi.

– Olin käymässä iäkkään äitini luona Pietarissa. Koska minulla on 86-vuotias äiti Venäjällä, minun täytyy elää kahden maan välillä, Galina kertoo.

Galinan perhe pakeni Venäjältä jo helmikuussa, kun täysimittainen sota Ukrainaa vastaan alkoi.

Hän kertoo olevansa intohimoinen pyöräilijä ja olleensa usein pyöräilemässä Suomessa.

– Rakastan viettää aikaani Suomessa. Täällä on hienot pyöräilyreitit ja infrastruktuuri.

Sodan alkamisen jälkeen hän on itkenyt ja yrittänyt osoittaa mieltään Vladimir Putinin hallintoa vastaan. Sen jälkeen kun Putin ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta, Galina lähti jälleen Pietarin pääkadulle protestoimaan.

– Poliisi hajotti mielenosoituksemme väkivaltaisesti. Poliisi pamputti ihmisiä ja kuljetti heitä mellakka-autollaan pois. Olin varautunut siihen, että joudun vankilaan, mutta poliisi vain hääti minut pois paikalta.

Moni venäläinen matkustaa bussilla Pietarista Helsinkiin.

Galinalla on paljon ystäviä Ukrainassa ja hän on hyvin huolissaan heistä. Kun sota alkoi, hän pukeutui ystäviensä kanssa Venäjällä protestiksi mustaan.

– Äitini on liimautunut Venäjään. Hän katsoo televisiota, Galina naurahtaa, kun kysymme, mitä hänen 86-vuotias äitinsä ajattelee sodasta.

Galina itse seuraa uutisia esimerkiksi oppositiomedia Meduzasta ja muista riippumattomista lähteistä. Hänellä on Montenegrossa kaksi poikaa ja kaksi pojanpoikaa.

– Poikani eivät ole suorittaneet asepalvelusta, mutta he olivat yliopistossa sotilasosastossa.

Hänen tuttunsa Venäjällä ovat todella surullisia viime aikojen käänteiden vuoksi. Moni kokee suurta epätietoisuutta tulevasta, Galina kuvailee. Hän kertoo vastustaneensa presidentti Putinia aivan tämän valtakauden alusta saakka.

– Se, miten Putin kommentoi Kurskin sukellusveneonnettomuutta toimittajille, oli järkyttävää.

Maanantain ja tiistain aikana rajan ylitti Vaalimaalla noin 10 000 henkeä, arvioi Vaalimaan rajatarkastusaseman päällikkö Jussi Pekkala. Päivittäiset liikennemäärät ovat nyt Kaakkois-Suomessa jopa yli 76 prosenttia korkeammat kuin ennen osittaista liikekannallepanoa, joten päällikön puhelin soi tiuhaan ja kiirettä pitää.

– Tällä hetkellä suurin osa liikenteestä on normaalia liikennettä. He ovat ihmisiä, joilla on viisumi, ja jotka ovat muutenkin matkustaneet Suomeen tai muihin Schengen-maihin Suomen kautta, Pekkala kertoo.

Vaalimaan rajatarkastusaseman päällikkö Jussi Pekkala.

Itärajalle on muodostunut autojonoja, koska ihmiset ovat epävarmoja, kuinka pitkään matkustaminen on vielä sallittua, rajatarkastusaseman päällikkö kuvailee.

– Venäjän puolella odotetaan sekä Venäjän että Suomen rajoituspäätöksiä. He käyttävät mahdollisuuden matkustaa nyt ennen kuin rajoitus astuu voimaan.

Pekkala huomauttaa, että tällä hetkellä Suomeen pääsee Venäjältä vain, jos lähtijällä on ennestään Suomen tai muiden Schengen-maiden myöntämä viisumi. Tiistaina rajalta jouduttiin käännyttämään takaisin Venäjälle joitakin ihmisiä esimerkiksi siksi, ettei heillä ollut voimassaolevaa viisumia.

– Kutsuntaikäisten miesten määrä on rajanylittäjien keskuudessa lisääntynyt. Jos aiemmin oli suurin piirtein yhtä paljon miehiä kuin naisia, niin tällä hetkellä noin 60 prosenttia venäläisistä on miehiä ja 40 prosenttia on naisia.

Lounaskahvilassa venäläismies lopettaa puhelun vaimolleen ja alkaa syödä isänsä kanssa voileipää. Sitten kahvilatyöntekijä puuttuu touhuun.

– Täällä ei saa syödä omia eväitä, työntekijä sanoo miehille tiukkaan sävyyn ja he nousevat välittömästi pöydästä.