Mies saatiin nopeasti kiinni.

Vantaan Kivistössä tapahtui sunnuntai-iltana lyhyessä ajassa kaksi tapausta, jossa miehen epäillään seuranneen naisia näiden kotiosoitteeseen ja käyneen heidän kimppuunsa rappukäytävässä.

Molemmissa tapauksissa naiset onnistuivat pääsemään karkuun tilanteesta. Toinen naisista soitti hätäkeskukseen heti tapahtuman jälkeen, ja toinen ilmoitti teosta poliisille sähköisellä rikosilmoituksella.

Poliisin mukaan epäillyt teot tapahtuivat vajaan tunnin sisällä toisistaan.

– Epäilty tekijä oli asianomistajille entuudestaan tuntematon ja hänestä oli saatavissa niukat tuntomerkit, koska mies oli lähestynyt naisia takaapäin ja poistunut teon jälkeen nopeasti paikalta, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Matti Latvala tiedotteessa.

Poliisi onnistui omilla tutkintatoimillaan saamaan miehen henkilöllisyyden nopeasti selville. Poliisi otti miehen kiinni ja toi kuulusteltavaksi.

– Epäilty on kuulustelussa ollut yhteistyöhaluinen ja meillä on nyt hyvä käsitys tapahtumien kulusta. Tapausten esitutkinta on vielä hieman kesken, Latvala selostaa.