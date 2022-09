Ohjelma tiistaina 27.9.

Kello 09.00–09.15 Tapahtuman avaus

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, prikaatikenraali Mika Kalliomaa, tutkimusjohtaja, professori Hannu H. Kari ja Suomen Sotatieteellisen Seuran puheenjohtaja, prikaatikenraali (evp) Juha Pyykönen.

Kello 09.15–10.15 Plenaariesitelmä: “NATO and the future character of warfare”

Director Jānis Sārts (NATO Strategic Communications Centre of Excellence)

Kello 10.15–10.45 Tauko

Kello 10.45–12.00 Paneelikeskustelu: ”Kokonaisturvallisuus ja kokonaismaanpuolustus nyt”

Moderaattorit: Sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen ja sotilasprofessori, everstiluutnantti Marko Palokangas (Maanpuolustuskorkeakoulu).

Panelistit: Professori Harri Jalonen (Vaasan yliopisto), johtaja Tommi Laurinen (Etelä-Suomen aluehallintovirasto), kommodori Johan Tillander (Pääesikunta), tutkimusjohtaja Petri Uusikylä (Vaasan yliopisto), varautumispäällikkö Antti Sillanpää (Huoltovarmuuskeskus).

Kello 12.00–13.00 Lounas

Kello 13.00–13.45 ”Venäjä ja Euroopan turvallisuus”

Erikoistutkija, ST, evl (evp) Pentti Forsström (Maanpuolustuskorkeakoulu)

Kello 13.45–14.30 ”Ukrainan sodan vaikutukset operaatiotaitoon ja taktiikkaan”

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo (Maanpuolustuskorkeakoulu)

Kello 14.30–15.00 Tauko

Kello 15.00–15.45 ”Talouspakotteiden vaikutus Venäjään”

Professori emeritus Vesa Kanniainen (Helsingin yliopisto) ja professori Juha-Matti Lehtonen (Maanpuolustuskorkeakoulu)

Kello 15.45–16.05 ”Venäjän hypersooniset asejärjestelmät”

Dosentti Juha Honkonen (Maanpuolustuskorkeakoulu)

Kello 16.05–16.30 ”Autonomiset järjestelmät Ukrainan sodassa”

Everstiluutnantti Petteri Hemminki ja insinöörimajuri, FT Mika Nieminen (Maanpuolustuskorkeakoulu)