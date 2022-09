Avin maanantaisen päätöksen mukaan eläimet on siirrettävä toisiin eläintarhoihin tai lopetettava lokakuun loppuun mennessä.

Kuusamon Suurpetokeskuksessa ei olla tyytyväisiä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston maanantaiseen päätökseen peruuttaa keskuksen eläintarhalupa. Tarhanhoitaja Pasi Jäntti kommentoi avin päätöstä Ilta-Sanomille maanantaina alkuillasta. Hän pitää päätöstä kohtuuttomana. Suurpetokeskuksessa avin päätös aiotaan käydä huolella läpi.

– Ainakin vastineen aiomme antaa.

– Ei Juuso-karhua ja muita lopeteta näin kevein perustein.

Jäntti sanoo, että Suurpetokeskuksessa on kesän aikana korjattu vikoja, joita sen toiminnassa havaittiin. Hänen mukaansa tarhan turvallisuutta on parannettu ja eläimille on muun muassa rakennettu virikkeitä.

– Kiipeilytasoja ja kaiken maailman puurakennelmia, Jäntti sanoo.

Myös avi totesi kesäkuussa tarkastuskäynnillään, että tarhan olot ovat parantuneet.

Tarkastuskäynnin jälkeen Pohjois-Suomen avi antoi Suurpetokeskukselle elokuun loppuun asti korjata epäkohdat tarhassa. Tuolloin avi edellytti, että erityisesti eläinten hampaat pitää tarkastuttaa asiantuntevalla eläinlääkärillä. Jäntin mielestä keskuksessa on tehty avin edellyttämät toimenpiteet ”niiltä osin kuin meillä oli mahdollisuuksia”. Hänen mukaansa esimerkiksi eläinten hampaisiin erikoistuneita eläinlääkäreitä ei ole helppo löytää.

Avi perusteli luvan peruuttamista sillä, että ”Kuusamon Suurpetokeskus Oy ei ole annetuista ohjeista, määräyksistä ja määräajoista huolimatta edelleenkään kaikilta osin korjannut toimintaansa eläinsuojelulainsäädännön vaatimusten eikä lupaehtojen mukaiseksi”.

Heinäkuussa Pohjois-Suomen avi määräsi yhden Suurpetokeskuksen karhuista lopetettavaksi, koska sen hampaat olivat huonossa kunnossa ja karhu liikkui huonosti. Karhun huono kunto havaittiin avin ennalta ilmoittamattomassa tarkastuksessa kesäkuun lopussa.

Huolta aiheuttaa myös eläinten kohtalo. Tällä hetkellä ei ole varmasti tiedossa, mitä tarhan eläimille tapahtuu. Avin maanantaisen päätöksen mukaan eläimet pitää siirtää toisiin eläintarhoihin tai lopettaa. Määräaika siirrolle tai lopettamiselle on 31. lokakuuta.

Maanantaina Korkeasaaren, Ähtärin ja Ranuan eläintarhat kertoivat yhteisessä tiedotteessa, että niissä ei ole tilaa Suurpetokeskuksen eläimille.

Pahimmillaan Juuso-karhua ja muita keskuksen eläimiä odottaa lopettaminen. Jäntti sanoo, että eläinten lopettamista ei ole keskuksessa pohdittu.