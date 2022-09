Autossa oli 32 koiraa, joista yhteensä kymmenen kuoli tai jouduttiin lopettamaan. Eläinlääkärin mukaan lämpöhalvauksen aiheuttamat kuolemat olivat erittäin tuskallisia.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi maanantaina ehdolliseen vankeusrangaistukseen miehen, joka kuljetti rescue-koiria Suomeen erittäin huonoissa oloissa.

Valkovenäläinen mies saapui heinäkuun alussa Tallinnasta autolautalla Helsingin satamaan pienellä kuorma-autolla, jonka kyydissä oli 32 koiraa kuljetushäkeissä. Helsingissä huomattiin, että koirista seitsemän oli kuollut matkalla. Myöhemmin vielä kolme koiraa jouduttiin lopettamaan heikon hoitoennusteen vuoksi.

Koirat olivat kuolleet autossa kuumuudesta aiheutuneisiin oireisiin. Todistajana kuultu eläinlääkäri kertoi, että lämpöhalvaus oli edetessään aiheuttanut koirille huomattavaa kärsimystä ja erittäin tuskallisen kuoleman.

Mies kuvaili itse oloja ”aivan kamaliksi”

Tuomittu 24-vuotias mies oli töissä kuljetusyhtiöllä, joka oli värvätty kuljettamaan koirat moskovalaisesta löytöeläinkodista Baltian kautta Suomeen. Perillä koirat oli määrä luovuttaa ensin kahteen löytöeläinkotiin, sitten uusille omistajille.

Käräjäoikeuden mukaan kuorma-autossa oli liikaa koiria tilaan nähden, ilmastointilaite ei toiminut kunnolla tai ei ollut päällä ja runsas virtsan sekä ulosteen määrä hajuineen heikensi ilmanlaatua entisestään.

Oikeuden mukaan mies tiesi jo Latviassa, että ilmanvaihto ei toiminut kunnolla. Työnantajalleen tuolloin laittamassaan viestissä mies kuvaili oloja kuljetustilassa ”aivan kamaliksi”.

Kuljetusfirman mahdollinen syyte vielä harkinnassa

Käräjäoikeus katsoi, että miehen toiminta oli ollut törkeän huolimatonta. Syyttäjä oli vaatinut miehelle ehdollisen vankeuden lisäksi oheissakkoa. Käräjäoikeus katsoi ehdollisen riittäväksi rangaistukseksi, koska mies suoritti annettua työtehtävää eikä kyseessä ollut hänen oma, suunnitelmallinen liiketoimintansa.

Mies tuomittiin vuoden ehdolliseen vankeuteen ja viiden vuoden eläintenpitokieltoon törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Jutussa on myös toinen haara, jossa on selvitetty kuljetusfirman mahdollista rikosvastuuta. Se on vielä syyttäjällä syyteharkinnassa.