Uhrille ei aiheutunut vakavia vammoja.

Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii tapausta, jossa ryhmä teini-ikäisiä nuoria pahoinpiteli ja ryösti teini-ikäisen tytön Leppävaaran juna-aseman asematunnelissa keskiviikkona.

Nuoret repivät tyttöä hiuksista, vaatteista ja repusta. Lisäksi tekijät yrittivät anastaa tytön omaisuutta, mutta onnistuivat varastamaan vain yhden kuulokkeen.

Komisarion ja tutkinnanjohtajan Hannu Väänäsen mukaan tapausta tutkitaan ryöstönä. Poliisi ei kerro tarkkoja tietoja tapauksesta, sillä tutkinta on kesken.

– Meillä on kuitenkin melko hyvä käsitys tapahtumien kulusta ja siitä, ketkä ovat siihen osallisia, Väänänen kertoo.

Väänäsen tietojen mukaan uhrille ei aiheutunut pahoinpitelyssä vakavia vammoja.

Väänänen muistuttaa, että ryöstö on vakava rikos.

– Tapauksesta suoritetaan esitutkinta, ja se lähtee syyttäjän kautta käräjäoikeuteen niiden osalta, jotka ovat yli 15-vuotiaita. Alle 15-vuotiaiden osalta muut viranomaiset tekevät toimenpiteitä.

Ohikulkijat eivät Väänäsen mukaan reagoineet tilanteeseen tai soittaneet apua.

– Uhrin isä on kertonut, että tytön mukaan ympärillä on ollut väkeä, mutta kukaan ei reagoinut tapahtuneeseen.

Vähintä, mitä sivullisen pitäisi Väänäsen mukaan vastaavassa tilanteessa tehdä, on soittaa hätänumeroon.

– Sen jälkeen kannattaa huutaa, että poliisille on soitettu. Se toivottavasti keskeyttää teon. Jos saa napattua tilanteesta kuvan tai videotallenteen, se on myös hyödyllistä poliisille tutkintaa ajatellen. Ensisijaista on kuitenkin hätänumeroon soittaminen.