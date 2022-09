Sanattoman viestinnän asiantuntija analysoi Putinin esiintymisen – pisti merkille ison muutoksen keväästä

Viestinnän professori Pekka Isotalus analysoi IS:n pyynnöstä Vladimir Putinin sanatonta viestintää.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti keskiviikkona Venäjää järisyttäneen puheen. Puheessaan hän julisti Venäjälle osittaisen liikekannallepanon. Puhetta on keskiviikon jälkeen analysoitu eri puolilla maailmaa. Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg huomasi puheessa uudenlaista uhkaa ja kovempia sävyjä kuin aiemmin.

Puheen sisällön lisäksi myös Putinin olemus kielii siitä, että hänellä on vakavaa ja painavaa sanottavaa. Tampereen yliopiston puheviestinnän professori, sanattomaan viestintään erikoistunut Pekka Isotalus katsoi IS:n pyynnöstä videon Putinin puheesta ja analysoi presidentin sanatonta viestintää.

Pekka Isotalus kävi läpi Putinin esiintymistä.

Videossa Isotalus kiinnitti ensin huomionsa siihen, että Putin lukee puheen kameralle.

– Varmaan siinä on käytössä jokin lukulaite. Se mahdollistaa sen, että katse on kiinteästi kamerassa koko ajan. Katse ei hievahdakaan.

Puhe on nauhoitettu eli sitä on saatettu harjoitella useaan otteeseen ennen julkaisemista.

Toinen seikka, johon Isotaluksen huomio kiinnittyy, on muutos verrattuna Putin keväiseen videoesiintymiseen. Tuolloin Putin esiintyi videolla puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa. Koko videon ajan Putin istuu tuolissa lysyssä ja hyvin flegmaattisena.

– Tämä puhe oli ihan päinvastainen. Hän nojasi eteenpäin ja on siinä mielessä hyvin dynaaminen.

Kohti kameraa nojaaminen korostaa puheen painokkuutta.

– Se antaa usein energisemmän vaikutelman kuin se, että nojaisi taaksepäin.

Isotalus sanoo, että kokonaisuutena Putinin elekielestä syntyy vaikutelma, että hänellä on vakavaa ja painavaa sanottavaa. Sanojensa painavuutta Putin painottaa äänenkäytöllään ja käsieleillä, joita hän tekee ajoittain videolla.

Elekielestä ei voi päätellä, että videolla jokin tietty kohta olisi muita tärkeämpi.

– Hän painottaa kaikkea tasavertaisesti. Siinä ei ole asioita, jotka ohitettaisiin nopeammin.

Isotalus kiinnitti huomionsa myös siihen, että ajoittain Putinin toinen peukalo hakkaa pöytää. Siitä on kuitenkin vaikea tehdä päätelmiä.

– Se voi tarkoittaa monia asioita. Joillekin niin voi käydä, jos on hermostunut tai he keskittyvät. Se on selvästi tiedostamaton ele.

Putinin esiintyminen videolla on hyvin staattinen eli Putin on koko ajan samassa asennossa. Myöskään Putinin ilme ei juuri vaihdu puheen aikana.

– Se on Putinille aika tyypillistä. Pieni vaihtelu tulee siitä, että hän puhuu niin painokkaasti.

Kivikasvoisuuden vuoksi Putinin ilmeitä on vaikea analysoida.

– Kasvojen ilmeistä ei voi päätellä kauheasti.

