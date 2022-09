Tasavallan presidentin kanslia tiedotti haastattelusta Twitterissä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö esiintyy sunnuntaina suositussa yhdysvaltaisessa ajankohtaisohjelmassa. Fareed Zakaria GPS:ssä (Global Public Square) toimittaja Fareed Zakaria haastattelee presidentti Niinistöä.

Tasavallan presidentin kanslia kertoi asiasta lauantai-iltana Twitterissä.

Zakarian oman twiitin mukaan haastattelussa käsitellään Venäjän presidentti Vladimir Putinin mielentilaa, sodan laajentumisen mahdollisuutta ja Euroopan yhtenäisyyttä Ukrainan tukemisessa tulevana talvena.

Ohjelmassaan Zakaria haastattelee maailman johtajia, tieteilijöitä, liike-elämän edustajia ja kansainvälisten suhteiden asiantuntijoita.

Niinistö on tällä hetkellä Yhdysvalloissa työmatkalla. Hän on tavannut muun muassa edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosin sekä senaatin vähemmistöjohtaja Mitch McConnellin ja osallistunut YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa.

Niinistön Yhdysvaltain-matka kestää sunnuntaihin asti.

Ohjelma näytetään CNN-kanavalla sunnuntaina kello 17 Suomen aikaa.