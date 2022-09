Denis kääntyi itärajalta takaisin saatuaan oudon viestin – nyt hän on mökillä keskellä metsää ja kertoo kovasta menosta Venäjällä

Andrei joutui tekemään kipeän päätöksen: tuli poikansa kanssa Suomeen, vaimo ja tyttäret jäivät Pietariin.

Rajalla liikenne on vilkastunut viime päivinä.

Keskellä kaakkoissuomalaista metsää, etäällä isoista teistä, on muutaman mökin keskittymä. Paikka täytyy tietää, ihan ohiajomatkalla mökkien luokse ei sattumalta eksy.

Venäläiset tietävät. Ilta-Sanomien käydessä paikalla mökkien pihoissa oli kymmenkunta henkilöautoa, kaikki Venäjän rekisterikilvissä.

Tämä on yksi monista paikoista, joihin Suomeen saapuneet venäläiset ovat tulleet.

Täällä ovat myös pietarilaiset Denis sekä Andrei parikymppisen poikansa kanssa. Kolmikon motiivi Suomessa oloon on selvä: välttää liikekannallepanon tuoma määräys rintamalle Ukrainaan passittamisesta. Denis ja Andrei eivät halunneet tulla valokuvatuiksi haastattelun yhteydessä.

Denis oli mökillä ensimmäisenä. Hän tuli jo päivää ennen liikekannallepanon julistamista.

– Olin kyyditsemässä ystäviäni Helsinki-Vantaan lentokentälle. Olin palaamassa Venäjälle, ja itse asiassa jo Vaalimaalla tullijonossa, kun sain kaveriltani viestin, että Venäjällä liikkuu huhuja, että jotakin hämärää on tekeillä. Käännyin niiltä sijoiltani ympäri ja ajoin tänne, Denis sanoo Ilta-Sanomille.

Mökkikylä on etäällä isoista valtateistä.

Denis on entinen armeijan upseeri. Hän pitää varmana, että hänelle tulisi lähtö rintamalle, jonne hän ei kuitenkaan halua eikä aio mennä.

– Olen valmistautunut siihen, etten mene Venäjälle takaisin pitkään aikaan. Toivon, että löydän täältä tien eteenpäin. Olen kovasti miettinyt, mihin seuraavaksi. Minulla on sukulaisia ja ystäviä Keski-Euroopassa, ehkä menen Berliiniin, Denis suunnittelee.

– Jos olisin jäänyt, olisin ihan hermoraunio. Oveen voitaisiin koputtaa hetkenä minä hyvänsä, Denis lisää.

Andrei puolestaan tuli mökkialueelle poikansa kanssa lauantaina, vain muutama tunti ennen kuin IS vieraili paikalla. Andrein mukaan Venäjällä liikkuu tietoja, joiden mukaan olisi tulossa yleinen liikekannallepano.

– Silloin ei ole väliä, oletko opiskelija tai mikä on ikäsi tai koulutuksesi. Vaikka on sanottu, ettei opiskelijoita värvätä armeijaan, niin olen elänyt sen verran kauan, että tiedän, keneen voi luottaa ja keneen ei ollenkaan. Pysymme pojan kanssa toistaiseksi täällä, Andrei sanoo.

Lappeenrannassa Nuijamaan rajanylityspisteellä odotteli lauantaina pitkä autoletka pääsyä Suomen puolelle.

– Olen nyt hyvin iloinen ja huojentunut, että olemme pojan kanssa Suomessa, Andrei lisää hiljaa.

Andreilta jäivät rajan taakse Pietariin vaimo ja kaksi tytärtä.

– Kaipaan rakasta vaimoani ja tyttäriäni! Uskon, että jos te olisitte olleet samassa tilanteessa, olisitte toimineet samoin, Andrei sanoo ja katsoo tiukasti silmiin.

IS tapasi venäläismiehet suomalaisella mökillä.

Denis ja Andrei sanovat, että tilanteen Venäjällä voi heidän saamiensa viestien perusteella kiteyttää yhteen sanaan: paniikki.

Jos palvelukseenastumismääräyksen laiminlyö ilman perusteltua syytä, voi joutua vankilaan jopa kahdeksi vuodeksi.

– Minun mielestäni olisi parempi mennä kahdeksi vuodeksi vankilaan kuin joutua rintamalle ammuttavaksi. Tai että joutuisi itse ampumaan jonkun toisen, Andrei pohtii.

Venäjällä on myös opittu kiertämään liikekannallepanomääräyksiä. Denis ja Andrei sanovat, että sotilasviranomaiset vaativat työnantajilta nimilistan, keitä kaikkia liikekannallepano koskee, ja työnantajan täytyy myös antaa palvelukseen­astumismääräys työntekijälleen.

– Hyvin moni työntekijä on ”lähtenyt lomalle” tai ”saanut potkut”, eikä määräystä ole voitu toimittaa. Vaikka työntekijä jatkaa työntekoa firmassa normaalisti, Denis tietää.

Kaksikko sanoo, ettei ole mikään ihme, että sotatoimien suurin suosio on vähemmän koulutetun väestön keskuudessa.

– Heidän keskipalkkansa on vain 200–300 euroa kuukaudessa, kun hallitus maksaa sotimisesta jopa 3 000 euroa. Se on heille helkkarin iso raha! Ne jotka katsovat vain valtion tv:tä, uskovat sen propagandan. Mutta ne jotka osaavat englantia ja jotka lukevat myös kansainvälisiä uutisia, kukaan ei hyväksy sotaa, Andrei painottaa.

Rajavartiosto arvioi, että Suomeen saattaa saapua tämän viikonlopun aikana jopa 20 000 venäläistä. Osa ei palaa Venäjälle ehkä koskaan.

Denis sanoo, että useimmat hänen ystävänsä eivät ymmärrä, miksi tämä kaikki tapahtuu.

– Pieni ryhmä johtajia on päättämässä, että näin pitää tapahtua, mutta 99 prosenttia muista ei sitä ymmärrä saati hyväksy, Denis sanoo.

– Olen saanut kaiken aikaa viestejä armeijan sisältä. Vielä pari kuukautta sitten viestien sisältö oli se, että kaikki on hyvin ja operaatio etenee suunnitelmien mukaan. Nyt viestien sävy on hermostunut, eivätkä tuttuni kannata sotaa enää, Denis jatkaa.

Denis ja Andrei sanovat, että nurkkaan ajettu presidentti Vladimir Putin on vaarallinen mies.

– Hänen kannattajansa sanovat, että Putin on voittaja ja että hänen imagonsa on voittaja, joten hän haluaa olla johtaja ja voittaja. Hän ei tiedä, mitä häviäminen on. Hän ei osaa tai voi hävitä, vaan menee loppuun asti – jopa niin hulluuksiin asti, että hän voi vaikka käyttää taktisia ydinaseita, Denis ja Andrei toteavat vakavina.

Denis on kerran päässyt kättelemäänkin Putinia.

– Minulla olisi periaatteessa ollut tilaisuus päästä hänet päiviltä, Denis virnistää.