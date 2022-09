Epätoivo itärajalla syvenee – ”Haluaisin palata Venäjälle mutta en tiedä, milloin se on mahdollista”

Huojennus ja huoli tulevasta vääntävät kättä venäläisten maahantulijoiden keskuudessa.

Nuijamaa, Lappeenranta

Nuijamaan rajanylityspisteessä Lappeenrannassa autoletka jatkuu katkeamattomana siihen saakka, kunnes tie kaartuu puiden taakse piiloon. Useita satoja metrejä kuitenkin.

Puiden takaa puskee aina uutta autoa edellisten jatkoksi. Jonon todellista pituutta on mahdotonta arvioida.

Suomeen tulijoita oli lauantainakin paljon.

Tulijoissa on kaiken ikäisiä vauvasta vaariin, mutta nuorten aikuisten, maksimissaan 40-vuotiaiden osuus on iso. Joukossa on paljon miehiä, joko perheellisiä, ryhmässä tai yksinään matkaavia.

Juuri sitä ikäluokkaa, jota Venäjän presidentin Vladimir Putinin määräämä osittainen liikekannallepano pääasiassa koskee.

Tunnelmat rajalla ovat kahtalaiset. Toisaalta helpottuneet, kun raja on ylitetty eikä mahdollinen määräys sotarintamalle passittamisesta uhkaa ainakaan heti. Toisaalta mielen valtaa ääretön epävarmuus, mitä seuraavaksi.

Venäjälle ovat jääneet sukulaiset, työpaikka, asunto – käytännössä kaikki. Eikä paluusta ole mitään tietoa eikä varmuutta.

Turistiviisumilla saa oleskella Suomessa korkeintaan 90 vuorokautta kerrallaan, ja harva uskoo tilanteen olevan kovin paljon parempi kolmen kuukauden kuluttua.

Nuijamaan rajanylityspisteelle oli katkeamaton autovirta Venäjän suunnasta.

– Haluaisin kyllä palata Venäjälle, mutta ei ole mitään tietoa, milloin se voisi olla mahdollista, kolmen vähän päälle 20-vuotiaan miehen seurueesta yksi sanoi.

He eivät halua kertoa nimiään eivätkä esiintyä valokuvissa.

Pietarista kotoisin olevat 20-, 23- ja 23-vuotiaat miehet aikoivat suunnata Nuijamaalta Helsinkiin ja edelleen sukulaisten luokse Israeliin.

Kukaan heistä ei ole vielä käynyt armeijaa, eli osittaisen liikekannallepanon ei pitäisi koskea heitä. Siltikin kolmikko halusi pois Venäjältä.

– Emme yksinkertaisesti luota päättäjien sanaan. Moni Venäjällä tukee vieläkin Putinin politiikkaa, ja niin ei saisi enää olla. Olen hyvin surullinen tilanteesta, yksi miehistä sanoo.

Miesten näkemyksen mukaan muutos voi olla mahdollinen vain, jos yhä useampi ja useampi asettuu nykyistä hallintoa vastaan.

Monelle Suomeen tulevista oli vielä täydellisen epäselvää, milloin Venäjälle on mahdollisuus palata. Vai onko enää milloinkaan.

Kolmikon seurassa ollut keski-ikäinen nainen sanoi muuttaneensa pois Venäjältä jo vuosia sitten.

– Asun nykyisin Indonesiassa. Tein päätöksen jättää Venäjä jo monta vuotta sitten, koska en tue Putinin politiikkaa, nainen sanoi.

Nainen sanoo, että hänellä on ukrainalaiset juuret ja että hän omistaa kaksi taloa Harkovassa.

– Ne ovat nyt molemmat tuhoutuneet pommituksissa, nainen sanoi itkuun purskahtaen.

Valtaosa IS:n haastattelemista rajanylittäjästä oli Pietarista tai Pietarin seudulta. Harvinaisen poikkeuksen teki noin kolmikymppinen mies, joka sanoi olevansa Moskovasta.

Mies oli päässyt Suomen puolelle vähän yli kolmen tunnin jonotuksen jälkeen.

Jonotus Suomen puolelle kesti hyvinkin kolme tuntia.

– Ai onko tilanne Venäjällä niin paha kuin uutiset kertovat? Se voi olla vieläkin pahempi, mies sanoi.

Mies myönsi kysyttäessä paenneensa Venäjältä liikekannallepanon takia.

– Kyllä, ja lisäksi edellä kerrotun takia, mies huikkasi ennen poistumista autolleen.