Poliisi etsii kadonnutta 30-vuotiasta naista Helsingissä

Edellinen näköhavainto kadonneesta on perjantai-iltapäivältä Kumpulasta.

Helsingin poliisilaitos twiittasi perjantaina illansuussa, että poliisi etsii Helsingissä kateissa olevaa 30-vuotiasta naista.

Nainen on nähty edellisen kerran Kumpulassa kello 15.

Poliisin julkaisemien tuntomerkkien mukaan nainen on noin 170-senttinen. Hän on pukeutunut sinapinkeltaiseen untuvatakkiin, tummiin housuihin ja mustapunakeltaisiin lenkkareihin. Naisella on lyhyet ruskeat hiukset ja hän pitää katseen maassa kävellessään.

Kaikki havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskuksen numeroon 112.