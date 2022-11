FAKTA Kahdeksan suomalaista kompastuskiveä

Ihminen on unohdettu vasta, kun hänen nimensä on unohdettu. Taiteilija Gunter Demnigin motto on Talmudista, juutalaisten pyhästä kirjasta peräisin.

Berliiniläisen Demnigin kehittämät messinkiset muistolaatat kertovat yli 90 000:sta holokaustin uhrista ympäri Eurooppaa. Kompastuskiviksi eli saksaksi Stolpersteineiksi kutsutut minimalistiset laatat asennetaan kadulle uhrin viimeisen tiedetyn kodin eteen. Ne antavat uhrille nimen ja vievät hänet takaisin entisen kotinsa luo.

Suomen kahdeksas laatta asennettiin lokakuun lopussa Turkuun. Muut seitsemän ovat Helsingissä.

– Niiden kautta holokaustin uhrit, kuten tänään Hans Szybilski, voivat saada yksilölliset kasvot ja tulla muistetuksi, Turun pormestari Minna Arve sanoi tilaisuudessa.

– Silmittömän pahuuden uhrien inhimilliset kasvot auttavat meitä ymmärtämään ja toisaalta toimimaan siten, että mitään tällaista ei koskaan enää tapahdu. On meidän tehtävämme muistaa heitä, jotka eivät ole enää kertomassa omaa tarinaansa.